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 Политика Украины
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 Ермак прибыл в Минск, чтобы обсудить обмен пленными с Козаком

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в Минск, где вместе с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком должен принять участие в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности обсудить обмен пленными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию об этом "Радіо Свобода" подтвердили в посольстве Украины в Минске.

1 марта Ермак уже встречался с Козаком по вопоросу обмена пленными. Тогда по итогам переговоров он заявил о намерении провести следующий этап обмена пленными на Донбассе в формате "всех на всех" в марте этого года.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 марта заявил, что украинская сторона в Трехсторонний контактной группе передала список из более 200 человек для обмена. Он надеется, что обмен состоится уже в этом месяце.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180704
 
   
 Топ комментарии
 
Такое впечатление, что зеленявые собираются сделать эту "торговлю людьми" главным достижением... Других-то нет! Ермак прибыл в Минск, чтобы обсудить обмен пленными с Козаком - Цензор.НЕТ 6792
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від цих зустрічей козака та єрмака тхне державною зрадою
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Консерва поехала доклатся агенту.... а как же карантин....
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Козак на Митяя из Сватов похож, когда после будуна))))
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від цих зустрічей козака та єрмака тхне державною зрадою
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Ермак ездит к своему настоящему начальству просто.
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Зустрілися дві руки ***.ла... А зеленський піддрочує на них...
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Такое впечатление, что зеленявые собираются сделать эту "торговлю людьми" главным достижением... Других-то нет! Ермак прибыл в Минск, чтобы обсудить обмен пленными с Козаком - Цензор.НЕТ 6792
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бизнес, там в Крыму еще сегодня наловили на обмен. Так что хватит зеленому до новых выборов. Хвастовство, нелепица, бахвальство, неуважение народа, неуважение ценностей Украины=это в каждом анонсе, в каждом слове или поступке этого правителя.
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У кого-то был конек 144 реформы и Томос, а у зю конек миролюбие и обмен за счет жизней и здоровья наших военных.
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А у ЗЕ конек капитуляция и достижения Пороха. Больше у него нихрена нет за год.
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Ермак прибыл в Минск, чтобы обсудить обмен пленных россиян на украинских таксистов с Козаком
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да проигнорировал опрос о плате за обмен и кто именно будет обменян. Так что снова таксисты, коммерсанты и палачи украинских солдат.
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Из них только один ублюдок. Второй честно работает на свою страну Россию.
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А обстріли майже по всій лінії фронту та загибель трьох наших воїнів він не хоче "абсудить"?
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А чего это обсуждать? Они уже давно договорились об усилении обстрелов - чтобы народ Украины был посговорчивее.
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Агент ФСБ поехал на встречу со своим куратором. Будут обговаривать очередной шаг власти Украины на пути капитуляции.
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агент фсб Ермак прибыл на отчет к руководству .главное украинцам это нравиться .
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І за подальшими інструкціями. Можливо обговорять і склад делегації на парад "победобесия".
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Зеленский не поедет , хоть его и будет уговаривать Макрон и Ермак , но наверное оч хотел бы . Рыги поедут , Гепы. Допы .Труханы .
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паралельна ЗЕреальність, ппц задовбало....
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