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Все про:Геращенко Ирина (1474) Кабмин (11837) Европейская Солидарность (286) Шмыгаль Денис (75)

 Шмыгаль пообещал отказаться от закрытых заседаний Кабмина, - нардеп от "ЕС" Геращенко

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал вернуться к практике открытых заседаний Кабинета министров.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Нардепы от "ЕС" Мария Ионова, Виктория Сюмар и Ахтем Чийгоз выразили возмущение закрытыми заседаниями правительства. Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал уже на следующем заседании отказаться от практики закрытых засекреченных заседаний и вернуться к открытым заседаниям Кабинета Министров", - говорится в сообщении.

По ее словам, Кабмин поддерживает инициативу "Европейской солидарности" по внеочередном заседании Рады для принятия неотложных вопросов по профилактике короновируса.

"Завтра на совещании у председателя ВР будем требовать проведения этого заседания", - подытожила она.

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Шмыгаль пообещал отказаться от закрытых заседаний Кабмина, - нардеп от ЕС Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180703
 
 
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шмуєль обіцяв.. далі можна не читати))
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Шо там у Ирки со здоровьем?
Как то ее перекосило.
Похоже на результат неудачной натяжки кожи.
Дык, на подбородке забыли натянуть или было слишком больно?
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на звук "дык" можно стрелять с закрыты глазами.
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Бл..... дь, шо тебе не хватает? Зе лучший президент. Включай мозги и делай жизнь себе, МРАЗИ, не ждите МАННЫ С НЕБЕС. Сам себе не сделаешь, соси х...... . Молитесь на кого хочете, а Х....... вам на рыло.
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Да да.....
А зеля обещал открыть и регистрировать всех кто приползает в АП и к нему на поклон!
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Шмыгаль пообещал . КАЛ пообещал , Пепа пообещал .Зеленый пообещал . Обицянки - цяцянки .
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Нельзя открытые заседания ни в коем случае. Наружу просочится секретная информация про уровень Айкью презЕдента
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Предыдущий премьер закрыл заседания, потому, что с первого дня все бы поняли, что оно тупе, як валенок. Этот Шмыгля умнее видать.
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