 Шмыгаль пообещал отказаться от закрытых заседаний Кабмина, - нардеп от "ЕС" Геращенко

Об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Нардепы от "ЕС" Мария Ионова, Виктория Сюмар и Ахтем Чийгоз выразили возмущение закрытыми заседаниями правительства. Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал уже на следующем заседании отказаться от практики закрытых засекреченных заседаний и вернуться к открытым заседаниям Кабинета Министров", - говорится в сообщении.
По ее словам, Кабмин поддерживает инициативу "Европейской солидарности" по внеочередном заседании Рады для принятия неотложных вопросов по профилактике короновируса.
"Завтра на совещании у председателя ВР будем требовать проведения этого заседания", - подытожила она.
Как то ее перекосило.
Похоже на результат неудачной натяжки кожи.
Дык, на подбородке забыли натянуть или было слишком больно?
А зеля обещал открыть и регистрировать всех кто приползает в АП и к нему на поклон!