 До событий с коронавирусом у нас была неплохая тенденция. Мы ожидали прибыль в этом году на 30%, - Абромавичус рассказал о возможных убытках "Укроборонпрома"

Такие прогнозы делал сегодня на брифинге генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"До событий с коронавирусом у нас была неплохая тенденция. Мы ожидали прибыль в этом году на 30 процентов", - сказал Абромавичус.

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В этом контексте он отметил, что сейчас у "Антонова" не возникают проблемы. Он пояснил, что самолеты "Антонова" в год осуществляли нестандартные перевозки грузов на 200 миллионов долларов. Однако сейчас уже идут корректировки полетов из-за коронавируса. Кроме того, уже отменены международные выставки, где должен присутствовать "Укроборонпром" в Катаре и Малайзии.

Гендиректор добавил, что сейчас "Укроборонпром" корректирует работу своих сотрудников, рассматривает возможность работать им из дома.