 До событий с коронавирусом у нас была неплохая тенденция. Мы ожидали прибыль в этом году на 30%, - Абромавичус рассказал о возможных убытках "Укроборонпрома"

Такие прогнозы делал сегодня на брифинге генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"До событий с коронавирусом у нас была неплохая тенденция. Мы ожидали прибыль в этом году на 30 процентов", - сказал Абромавичус.
В этом контексте он отметил, что сейчас у "Антонова" не возникают проблемы. Он пояснил, что самолеты "Антонова" в год осуществляли нестандартные перевозки грузов на 200 миллионов долларов. Однако сейчас уже идут корректировки полетов из-за коронавируса. Кроме того, уже отменены международные выставки, где должен присутствовать "Укроборонпром" в Катаре и Малайзии.
Гендиректор добавил, что сейчас "Укроборонпром" корректирует работу своих сотрудников, рассматривает возможность работать им из дома.
Вафсёмвинаватвирус!!!
Извините не верю!!!
- Невiстка!
- Так її ж дома не було.
- А оно плахта висить!
Що там Зе в дебатах на стадіоні казав? Що не можна прикривати війною невдачі в економіці? Ну да, війною не прикриватимуть, прикриватимуть епідемією, якої в Україні навіть нема!
В.О. Пелевин & В.Г. Бутусов
Говори сразу: "Вышли бы в мировые ЛИДЕРЫ!!!"
Короновирус помешал вам:
побороть контрабанду,
побороть коррупцию,
перенести АП,
отказаться от кортежей,
отказаться от кумовства,
понизить комуналку,
повысить зарплаты учителям,
....
и выполнить еще 100500 других ваших обещаний.