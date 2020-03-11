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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Укроборонпром (866) Абромавичус (466) COVID-19 (657)

 До событий с коронавирусом у нас была неплохая тенденция. Мы ожидали прибыль в этом году на 30%, - Абромавичус рассказал о возможных убытках "Укроборонпрома"

В связи с экономическим кризисом в мире, вызванным коронавирусом, предприятия "Укроборонпрома" могут понести убытки.

Такие прогнозы делал сегодня на брифинге генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"До событий с коронавирусом у нас была неплохая тенденция. Мы ожидали прибыль в этом году на 30 процентов", - сказал Абромавичус.

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В этом контексте он отметил, что сейчас у "Антонова" не возникают проблемы. Он пояснил, что самолеты "Антонова" в год осуществляли нестандартные перевозки грузов на 200 миллионов долларов. Однако сейчас уже идут корректировки полетов из-за коронавируса. Кроме того, уже отменены международные выставки, где должен присутствовать "Укроборонпром" в Катаре и Малайзии.

Гендиректор добавил, что сейчас "Укроборонпром" корректирует работу своих сотрудников, рассматривает возможность работать им из дома.

Источник: https://censor.net.ua/n3180701
 
 
 Топ комментарии
 
АХАХАХАХА...Ну вот, как и ожидалось, у зебилов появилась, наконец, главная отмазка на все случаи их дебилизма - коронавирус До событий с коронавирусом у нас была неплохая тенденция. Мы ожидали прибыль в этом году на 30%, - Абромавичус рассказал о возможных убытках "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 8936
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Эх если бы не вирус то и учителя бы 4000 доларов получили,и каааак дали бы на 20% рост во всей экономике
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Вообще-то в сметах разрешено закладывать плановую прибыль в 10-15% на госзаказах.
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И кто барыги? Голова болит об упущенной выгоде ?
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АХАХАХАХА...Ну вот, как и ожидалось, у зебилов появилась, наконец, главная отмазка на все случаи их дебилизма - коронавирус
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в тапки еще какой-то кот наклал, наложил и подбросил - и все, экономике мона делать скриншит с селфи)
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ну так, розуміємо: от якби ж не той коронавірус, то ми б показали зростання економіки!
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Да... самокатчик даже говорил что то о 40% ВВП если не ошибаюсь. Но тут не задача... вот только как КАРОНАвирус зеленоплеснявые одолеют так сразу ракета экономическая включится. Дайте только еще 4 годика.
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Думаю, що розмови про збитки демагогією та брехнею, бо у СН нема бажання озброювати українську армію.
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Т.е. в странах 3-го мира, в которые мы традиционно продавали убивачки, из-за вируса упал спрос на оружие?

Извините не верю!!!
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Ну да... так ведь "КАРОНАвирус", вирус всех вирусов, ёпта, что ему эти жестянки...
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у пьетки все надо было стырить пока пукинненапал, а у этих пока коронавирус все не убил!)
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Ну Петька то облажався з тобою. Хотів мізки стирити а їх і нема.
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нда...пьетьке у тебя и стырить -то нечего!!!))))
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Прізвище Абромявічус саме звучить як короновірус До событий с коронавирусом у нас была неплохая тенденция. Мы ожидали прибыль в этом году на 30%, - Абромавичус рассказал о возможных убытках "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 6022
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Начало положено....теперь зеленое стадо начнет все списывать на короновирус.....все свои провалы ....
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от клятий вiрус - зжер усю "прiбиль"... - зарплатню отримує менеджер, а винуватим буде вiрус.
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Эх если бы не вирус то и учителя бы 4000 доларов получили,и каааак дали бы на 20% рост во всей экономике
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- Хто всравсь?
- Невiстка!
- Так її ж дома не було.
- А оно плахта висить!
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Всё пожрал проклятый долгоносик (с) До событий с коронавирусом у нас была неплохая тенденция. Мы ожидали прибыль в этом году на 30%, - Абромавичус рассказал о возможных убытках "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 4020
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Ну тепер ясно, на коронавірус спишуть і падіння промисловості, і відсутність росту ВВП...

Що там Зе в дебатах на стадіоні казав? Що не можна прикривати війною невдачі в економіці? Ну да, війною не прикриватимуть, прикриватимуть епідемією, якої в Україні навіть нема!
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Ну да.... С платёжками обосрались - при самой тёплой зиме, я лично за январь и февраль не ощутил никакой скидки нихрена. Так тут зато можно будет на вирус всё повешать!!! Вот если бы да кабы!!!
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Скидки? 😆 Так круглогодично еще за трубу платить нужно будет ... Чтобы фирташ с левочкиной не голодали....
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До событий с коронавирусом у нас была неплохая тенденция. Мы ожидали прибыль в этом году на 30%, - Абромавичус рассказал о возможных убытках "Укроборонпрома" - плохому танцору яйца мешают.
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А найем свои 300 штук в месяц получит при любых раскладах....да и ты ...зеленый орел....себя не обидишь...
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Нечего на коронавирус пенять,коли роже крива
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От незадача.. Оружие в таком количестве не пригодилось. Короновирус убил часть потенциальных жертв.
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А ну теперь-то да... теперь всё псу под хвост... коронавирус окончательно похоронил все планы зеленой власти... если бы не это, то зажили бы!!!
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И Андрей закричал: "Я покину причал, если ты мне откроешь секрет!" И Сиддхартха ответил: "Спокойно, Андрей, Никакого причала здесь нет..."
В.О. Пелевин & В.Г. Бутусов
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Та чего мелочиться?
Говори сразу: "Вышли бы в мировые ЛИДЕРЫ!!!"

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Я об этом и говорил. теперь зяблики будут показывать пальцем на коронавирус, мол "он винават ва всём!".
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Бесплатно подкину еще идей.
Короновирус помешал вам:
побороть контрабанду,
побороть коррупцию,
перенести АП,
отказаться от кортежей,
отказаться от кумовства,
понизить комуналку,
повысить зарплаты учителям,
....
и выполнить еще 100500 других ваших обещаний.

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