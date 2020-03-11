 Решение по ограничительным мерам в Киеве обязательно для всех учреждений. За нарушение - административная или уголовная ответственность, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на брифинге в Киеве в среду.

"За нарушение будет административная или уголовная ответственность, контролировать будет полиция", - сказал он.

По словам Поворозника, решение комиссия продиктовано ситуацией с распространением коронавируса в Европе.

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Он также отметил, что работа учебных заведений будет носить дистанционный характер.