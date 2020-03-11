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 Решение по ограничительным мерам в Киеве обязательно для всех учреждений. За нарушение - административная или уголовная ответственность, - КГГА

Решение комиссии Киевской горгосадминистрации по внедрению ограничительных мер в столице в связи с коронавирусом является обязательным для всех учреждений независимо от формы собственности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на брифинге в Киеве в среду.

"За нарушение будет административная или уголовная ответственность, контролировать будет полиция", - сказал он.

По словам Поворозника, решение комиссия продиктовано ситуацией с распространением коронавируса в Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил меры в связи с угрозой эпидемии коронавируса: школы и садики закрывают на три недели

Он также отметил, что работа учебных заведений будет носить дистанционный характер.

Источник: https://censor.net.ua/n3180699
 
 
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Революцию ничто не остановит. Тем более какой-то грипп. Грипп может только боксера свалить.
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і що, цей "паровозник" вже відповідну статтю у ККУ знайшов? Чи просто так кукарєкає?
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А де власне список тих "обмежень"? Про що взагалі річ?
Алё ЗЄбіл, що заборонено?
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Ну вот теперь можно и закон про продажу земли толкать, и дальше сливать Украину...... зе перемога!!!
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прочла от сегодня Бутусова с его плохим настроением, что в связке с вирусом, что с обстрелами военных. Все валит снова на Пороха и Кличка, анализирует медицинские проблемы, не зная элементарных норм при такой ситуации. Да, карантин нужен, да ограничение и закрытия спортшкол, а не писать ерунду, что в здоровом теле здоровый дух при близкой пандемии. И еще, Гугл не является помощником в вопросе защиты населения, как и обычные маски не защитят от вируса. Надоели эти анонсы на пустом незнании проблемы.
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да,я служила в СЭС и знаю, как это работает. Верхняя Нора, если что, сверьте с гуглом.
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А батькам додаткову оплачувану відпустку нададуть на ці 3 тижні? Чи хто за дітьми буде дивитись?
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За минулий тиждень на пожежах загинуло 30 чоловік...
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С завтрашнего дня, кто в Киеве пришел на работу - тюрьма!
Брать взятки - можно.

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