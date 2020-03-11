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 Политика Украины, Общество
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Все про:НАТО (6691) СНБО (3392) членство в НАТО (370) Сивохо (23)

 "В НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия", - советник секретаря СНБО Сивохо. ВИДЕО

Советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в альянс отсутствуют.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сивохо заявил в эфире телеканала "НАШ", отметив при этом, что в НАТО не могут вступить страны с "внутренним конфликтом" и напомнил о боевых действиях в Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180698
 
 
 Топ комментарии
 
В НАТО не могут вступать страны в которых в РНБО, такие отбросы как Сивохо
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Да тебе, сука сепарская, за один "внутренний конфликт" надо ХХХХ оторвать. Без наркоза! "В НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия", - советник секретаря СНБО Сивохо - Цензор.НЕТ 941
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А в самому НАТО кажуть інакше! І далі що? роіся бере в тайожний саюз з конфліктом який сама й організувала?
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я знову ж, в 3426-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, сивохи, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
А ФРН, а Туреччина з Грецією...а республіки був. Югославії!??

руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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Такой ролик не появился бы, мало бы кто знал про сивох, Зеленский президентом был бы только в телевизоре, если бы в марте 14-го Турчинов обьявил военное положение, или в июне Порошенко, весной люди приходили в военкоматы и сами и по повестке, но масса выбрала не войну, а АТО за две недели.
И не надо теперь рассказывать про зелебобиков
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Пока мордор не вступил в войну, обстрелыв ГРАДами подразделения ВСУ с территории рф, это действительно была антитеррористическая операция. А войну с мордором за 2 недели Порох закончить не обещал. Ферштейн ?
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А война не в Крыму началась?
Обещал перед выборами,за это и выбрали.
А Вы немец?
Так а почему не обьявил военное положение и мобилизацию после обстрелов?
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Когда отжимали Крым, Порошенко еще не был президентом. По твоей логике Порох должен был сразу после занятия должности президента обьявить фойну рф за уже украденный Крым? А дальше что ?
Что касается АТО, то оно было обьявлено на Донбассе, это была локальная операция против зеленых человечков, "консервов" и коллаборантов.
Еще раз повторяю: Порошенко не обещал закончить войну с рф за 2 недели и вернуть Крым, он обещал закончить АТО за 2 недели. И почти уложился бы, если бы россия не начала откровенно шмалять ГРАДАми и СМЕРЧами со своей территории.
А вы имеете что-то против немцев ? Для вас играет роль национальность человека, с чьим мнением вы не согласны ? Вы нацист ?
Военное положение было обьявлено, но всегда нужно взвешивать за и против всех действий для страны. Военное положение - превентивная мера на случай, если бы мордор начал открытое вторжение.
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Ты смотри какое оно падло. Пока оно рассказывало свои тупые шутки, казалось просто жирным, но безобидным мешком дерьма. Но вот дорвалось до власти и начало сдавать национальные интересы страны кацапским импецам. Поистине, слуга соседнего народа.
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Новоонсосский канал с россиянским хряком...
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СБУ проснитесь. Проведите обыск у толстого. Там что то не чисто.
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О чем ты? Там его браться по разуму сидят.
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Ты, **** продажная, алкаш и предатель, какой внутренний конфликт ? Война с рашкой?
Хряк раскормленный.
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Конфликт настолько внутренний, что клоун почему-то с ****** о его прекращении договаривается и пленными с ним обменивается.
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Дебил ***** конченный, даже Нидерланды подтвердили, что самолет сбил российский бук, какой нахер внутренний конфликт, за такие высказывания нужно вводить криминальное наказание...
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Мразь,мразь и ещё раз мразь,жирное пед@ило!!!
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зебилы, где вы нашли это совковое бесполезное ископаемое???
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Разве только эта тупорылая свинья такие заявления делает, а зеля не говорил, что на донбасе постреливают. Им нужно никоим сулчаем не обидеть кремлёвского царя, чтобы любой ценой дело дошло до обмена, иначе рейтинги упадут до нуля, поэтому и такие трусливые заявления. Но это до поры до времени, покуда народ это проглатывает.
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Ну оооочень радует что в адрес этого свинорыла эпитеты нецензурные.
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И этот тупой сепарский свин сидит в СНБО? Вы осознаете масштаб трагедии??
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пока у власти подобные сепары, нас в НАТО точно не примут.
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де друг Зебіла Баканов?! знову "чортів" ловить?? де СБУ?!
Шановні Українськи Депутати....
пора...пора вже ініцюювати ІМПІЧМЕНТ Зебілам, щоб ще гіршого не натворили...
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на..х мне то кубло, кацахлов и тут как саранчи.
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Коли ж вже ця зебільна,колаборанська гидота,сгине з Украіни?Солохо-це упороте лайно!Шо воно несе, шизоідне,тупе,запливше жиром, хубло?Це ж просто Жах!Одне хубло,краще другого.Цей цирк на дроті,зовсім з,іхав зглузду.Верзило з пропитим мізком солоха,само хоть шось зрозуміло?Воно вже все пропило,а головний колаборант,клован,з кожним днем стає все неадекватніше.Хотілось би,щоб цей цирк закінчів своі страшні "гастролі"тупих клованів,скоріше,і згинуло назавжди.
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Ващє-то , вафльор, ООН, ПАСЕ, ВР визнали, що у нас кацапстанівська агресія , ти не чуло, чмо?
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Сепар ехидно звездит о внутренним конфликте, этот толстый кусок дерма точно не убежит.
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он прав, с конфликтом никто в НАТО не возьмет, не важно какой он, внутренний или внешний, ведь через 5 минут после вступления все страны НАТО должны защищать эту территорию как свою собственную, а кому оно надо?
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Русские/кацапы/ватники по своей природе сцыкливые овцы и "своих" всегда бросают, все верно?
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Конченное мудило!!! Какой нах внутренний конфликт??? Медведчук задвинул бабла?
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Яке НАТО кому там потрібна неполноціна держава? цей пан все вірно сказав.
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Ты о кацапстане? Все верно - москальщина/параша это недогосударство, территориально-географическое недоразумение на карте мира, которое нужно быстрее устранить.
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Наш враг - москальщина/кацапстан преследует свои цели и действует методично и целенаправленно. Одна из приоритетных задач врага - любыми способами заблокировать евро-атлантические движения Украины в ЕС и в НАТО соответственно. Предыдущий Министр обороны (Загороднюк) поддерживал и активизировал интеграционные процессы Украины с НАТО (приведение сил и средств к единым стандартам НАТО, улучшение логистики, взаимозаменяемость, совместные учения, присутствие представителей НАТО у нас в МО и Генштабе и т.д.). Все это крайне раздражало наших врагов - кацапов/мокселей и их пособников в Украине - окружение Зеленского + Нардепы из Оппоблока.
Сейчас новый Министр Обороны (ватник Таран) будет тормозить все интеграционные процессы с НАТО, а такие кренделя как Сивохо ему с радостью помогут.
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Истинный представитель 73% черни,плебеев,глистов-какаразница и тупой хохляцкой быдлоты,уставшей на диване от войны.
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Внутрішній конфлікт Сірожа це коли в твоїй голові таргани воюють. А саме погане що цей недориг отримуе зарплату із моїх податків. Та й пенсію буде отримувать не клоунську .
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Він крім піци хоч щось вживає? Дівчата та хлопці, сподіваюсь що ви вже "накидали" цьому упоротому новоросу стосовно вступу у НАТО?
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Хто привів до влади цю вантажівку з лайном? Неначе як гундосий.
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Гнать эту тварь в Донецк, Сивуха дебил, без опохмела и не такое расскажет - рупор Кремля...
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Этот "внутренний конфликт" существует лишь до тех пор, до которых будут поставляться вооружения из рфии. Прекрасно помню беснования губаревых и им подобных - пока не началось вторжение - это были массовки в несколько тысяч маргиналов и "гостей" из рфии. К таким маргиналам очень тепло относится (и вообще относится) вельми не шановний сивохо.
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Сивуха -жирная лугандонская свинья.
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які ж подонки і скоти всі ці ЗЕлені малоросси
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50% избирателей Зели против вступления Украины в НАТО, не забыли опросы во время выборов?
Вот вам ОНО.
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Видели, что там рядом с Сивохо на экране? "Обережно, коронавірус уже в Україні". Теперь, по крайней мере, вы знаете этот вирус в лицо
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