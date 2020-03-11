 "В НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия", - советник секретаря СНБО Сивохо. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сивохо заявил в эфире телеканала "НАШ", отметив при этом, что в НАТО не могут вступить страны с "внутренним конфликтом" и напомнил о боевых действиях в Украине.
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+98
В НАТО не могут вступать страны в которых в РНБО, такие отбросы как Сивохо
+73
Да тебе, сука сепарская, за один "внутренний конфликт" надо ХХХХ оторвать. Без наркоза!
+60
А в самому НАТО кажуть інакше! І далі що? роіся бере в тайожний саюз з конфліктом який сама й організувала?
А ФРН, а Туреччина з Грецією...а республіки був. Югославії!??
руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
И не надо теперь рассказывать про зелебобиков
Обещал перед выборами,за это и выбрали.
А Вы немец?
Так а почему не обьявил военное положение и мобилизацию после обстрелов?
Что касается АТО, то оно было обьявлено на Донбассе, это была локальная операция против зеленых человечков, "консервов" и коллаборантов.
Еще раз повторяю: Порошенко не обещал закончить войну с рф за 2 недели и вернуть Крым, он обещал закончить АТО за 2 недели. И почти уложился бы, если бы россия не начала откровенно шмалять ГРАДАми и СМЕРЧами со своей территории.
А вы имеете что-то против немцев ? Для вас играет роль национальность человека, с чьим мнением вы не согласны ? Вы нацист ?
Военное положение было обьявлено, но всегда нужно взвешивать за и против всех действий для страны. Военное положение - превентивная мера на случай, если бы мордор начал открытое вторжение.
Хряк раскормленный.
Шановні Українськи Депутати....
пора...пора вже ініцюювати ІМПІЧМЕНТ Зебілам, щоб ще гіршого не натворили...
Сейчас новый Министр Обороны (ватник Таран) будет тормозить все интеграционные процессы с НАТО, а такие кренделя как Сивохо ему с радостью помогут.
Вот вам ОНО.