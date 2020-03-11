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 Политика Украины, Общество
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 Кабмин выделил 100 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты в связи с коронавирусом

Кабмин принял решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты из-за угрозы эпидемии коронавируса в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"На заседании Кабинета Министров 11 марта, принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва", - сказано в сообщении.

Одновременно, для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 12 марта в Киеве ограничивается образовательный процесс и проведение всех массовых мероприятий, - Кличко. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, Кабмином предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных меропритий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

Источник: https://censor.net.ua/n3180692
 
 
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Зебильё "запретило" экспорт масок после того, как вывезло их почти 1000 тонн. Кабмин выделил 100 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты в связи с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9821
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Я вас всех продам! Куплю и снова продам! Но уже дороже Кабмин выделил 100 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты в связи с коронавирусом - Цензор.НЕТ 3497
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Фиерично... почти лярд тонн подобных грузов вывести, что б потом на 100 млн. назад закупить. А потом опять можно вывести. И снова закупить. Ведь цель благая. Развод тупого зеленого скота на бабло.
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"На заседании Кабинета Министров 11 марта, принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3180692 Кабмин выделил 100 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты в связи с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4623
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Когда ж у них всех рожи лопнут. И не только рожи). Бедные унитазы)))
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Зебильё "запретило" экспорт масок после того, как вывезло их почти 1000 тонн. Кабмин выделил 100 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты в связи с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9821
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сначала их продало подешовке .. а потом купило в 3 дорога ... вечный двигатель блин
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А на фига? Комаровский говорил , что они не помогают, и чтобы короновирусом заразиться, нужно скушать килограм говна. ..... Неужели вы кушаете ?
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Зебилы... естественно. Они даже массово для этих целей скупили утб-тюнеры и подключились к платным провайдерам. По вечерам на г+г в 19:30 дают отборнейшее говно.
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Фиерично... почти лярд тонн подобных грузов вывести, что б потом на 100 млн. назад закупить. А потом опять можно вывести. И снова закупить. Ведь цель благая. Развод тупого зеленого скота на бабло.
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та нужно...и продавать не нужно.но когда продавали,тебе об этом не сказали.потому то ты рот открыл только сейчас,когда закупать нужно.
обычная манипуляция сознанием быдла.
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уже 30 лет так делают. все свое продают по дешовке, а потом закупают то же самое но уже дороже. классика. но ты почему-то только сейчас рот открыл
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30 минус 5 ты хотел сказать?чего стесняешься
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Мне лично как то все равно на эти маски. Они никак никого не спасут. Разве что меньше распространяться будет инфекция да и то если эти маски будут носить инфицированные. Сейчас важнее использовать профилактически антивирусные препараты широкого спектра, плюс иммуноукрепляющие препараты и витамины.
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Пускай лучше зеленый скот скажет что нужно. Хуже ведь не будет уже уж точно. А я так... констатировал факт и навангавал.
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хуже будет, и гораздо хуже. Украину может спасти только "Пиночет"
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как на расейке?все силовики под крылышком и правление до смерти? Кабмін виділив 100 млн грн на закупівлю засобів індивідуального захисту у зв'язку з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9412
нет уж,кушайте сами.
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если ты ***** сравниваешь с Пиночетом, то мне тебя жаль, ты болен. на рассее тоже нужен свой "Пиночет"
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ну наконец-то... можно начинать выделять-пилять-списывать
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Зеленое стадо вначале все распродало...а теперь закупает заново...барыги...
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Я вас всех продам! Куплю и снова продам! Но уже дороже
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зеленые мародеры вывозят зарубеж на продажу тысячу тонн масок, а потом грабят украинских налогоплатещиков, чтобы пополнить запасы. зебилы - это чистой воды враги Украины.
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Вивезли в декілька разів більше!
Розпил пішов!
🤣
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а кто отправил на экспорт 983 тонны масок? Чтобы их потом закупить?
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и что интересно... О том, сколько и на что отправят вырученые деньги - ни слова! А маржа там была ох, какая приличная))
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що, маски назад в Китає будуть викупати які вивезли тонами? ))))
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Что, опять схемы? Сначала кто то продал все маски, чтобы потом их снова закупить.Так наше правительство самое честное и совсем не коррумпированное! Хорошо себе нагрел руки Радуцкий!
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С карантином понятно - маски продали, бабло поделили. Это катастрофа. Через жопу, как и все в Украине. Могу даже поверить, что они продавали, и не думали. т.ск. ненарочно. В Кабмин же и министерства отбирают, чтоб не думали. Потупее, чтоб не выделялись из штата идиотов.
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Кабмин выделил 100 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты в связи с коронавирусом - и внезапно в результате честного тендера закупку выиграет контора ну например сына Авакова по самым низким ценам (мамой клянусь).
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Ща Зелені куплять маски по 10 баксів за штуку, в Китаї... Ті самі, що звідси туди вивезли.
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