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 Происшествия, Общество
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Все про:Госэкоинспекция (81) Киевводоканал (107) Фирсов (116)

 "Киевводоканал" не проверяли больше 4 лет. Нанесенный окружающей среде ущерб превышает 10 млн, - Фирсов

"Госэкоинспекция" впервые за более чем 4 года провела проверку "Киевводоканала", который является лидером загрязнителей водных ресурсов Украины.

Об этом написал в фейсбуке и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Общая сумма нанесенного государству ущерба - более 10 млн грн", - уточнил он.

По словам Фирсова, среди основных нарушений:

- отсутствие правоустанавливающих документов на 294 земельных участка общей площадью 137,2164 га;
- отсутствие разрешения на пользование недрами;
- нарушение разрешения на специальное водопользование;
- нарушение правил обращения с отходами;
- нарушение порядка осуществления выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- реконструкция хлорного хозяйства происходит без проведения оценки воздействия на окружающую среду (заключения государственной экологической экспертизы).

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Фирсов также уточнил, что проверки на "Киевводоканале" не проводились более четырех лет.

"И после проведенной нами проверки, можем констатировать, что сотрудничество с ГЭИ позволило бы предотвратить многие нарушения... Мы понимаем, что только штрафами проблему не решить и готовы всегда идти навстречу, но для нас все субъекты хозяйствования равны, и мы вынуждены применять санкции за нарушение природоохранного законодательства ко всем", - резюмировал глава ГЭИ, не назвав при этом сумму штрафа в отношении "Киевводоканала".

Киевводоканал не проверяли больше 4 лет. Нанесенный окружающей среде ущерб превышает 10 млн, - Фирсов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180689
 
 
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Ущерб нанесенный "молодой командой" значительно больше!!! Давайте ее проверим???
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Киздец.
Сначала отключат канализацию, потом - водопровод.
Кияни, по столу будем сбрасываться в фонд новых лиц?
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Да закрыть его нахрен, этот водоканал!
Трубы сдать на металлолом.

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