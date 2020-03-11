 "Киевводоканал" не проверяли больше 4 лет. Нанесенный окружающей среде ущерб превышает 10 млн, - Фирсов

Об этом написал в фейсбуке и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Общая сумма нанесенного государству ущерба - более 10 млн грн", - уточнил он.
По словам Фирсова, среди основных нарушений:
- отсутствие правоустанавливающих документов на 294 земельных участка общей площадью 137,2164 га;
- отсутствие разрешения на пользование недрами;
- нарушение разрешения на специальное водопользование;
- нарушение правил обращения с отходами;
- нарушение порядка осуществления выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- реконструкция хлорного хозяйства происходит без проведения оценки воздействия на окружающую среду (заключения государственной экологической экспертизы).
Фирсов также уточнил, что проверки на "Киевводоканале" не проводились более четырех лет.
"И после проведенной нами проверки, можем констатировать, что сотрудничество с ГЭИ позволило бы предотвратить многие нарушения... Мы понимаем, что только штрафами проблему не решить и готовы всегда идти навстречу, но для нас все субъекты хозяйствования равны, и мы вынуждены применять санкции за нарушение природоохранного законодательства ко всем", - резюмировал глава ГЭИ, не назвав при этом сумму штрафа в отношении "Киевводоканала".
Сначала отключат канализацию, потом - водопровод.
Кияни, по столу будем сбрасываться в фонд новых лиц?
🤪
Трубы сдать на металлолом.