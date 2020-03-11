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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11837) карантин (219) COVID-19 (657)

 Кабмин утвердил меры в связи с угрозой эпидемии коронавируса: школы и садики закрывают на три недели

Правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

На заседании Кабинета Министров 11 марта, принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Одновременно, для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Кабмином предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных меропритий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не скрываем случаи заражения коронавирусом, - главный санврач Ляшко

Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

Источник: https://censor.net.ua/n3180688
 
 
 Топ комментарии
 
А массовые акции протеста против принятия земельной "реформы" тоже нельзя будет проводить? Может для этого и задуман лжекарантин?
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Єдине для чого це робиться - заборонити масові протести у зв"язку з дерибаном Української Землі і провалами "мирної" (а, насправді - продажної) політики Зеленського на Донбасі...
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И вообще, это примитивное самопиарное, и исключительно политическое, действо неадекватной власти. А как они собираются "бороться" с массовыми поездками людей в метро, электричках, переполненных троллейбусах, автобусах и забитых маршрутках? Именно там основная концентрация людей, самый близкий контакт между людьми и основная среда для передачи любых инфекций.
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В целом разумно, хотя несколько странно при одном случае...
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я тоже так думаю. но офиц. данные это офиц. данные.
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Я уже пару недель на неких форумах читаю "статеечки" где рассказывают как власти Китая втайне сжигают сотни тысяч трупов и как в Иране заразились Ковид уже миллионы человек. Вот только Ковид в Евросоюзе такой же как и в Китае и Иране, и что то передвижных крематориев массово сжигающих трупы я не заметил.
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В заголовку про навчальні заклади, а в тексті ні слова...
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Югик сутра уже навернул пол литра и тоже выдал рекомендацию
Ограничение массовых мероприятий и трехнедельный карантин в учебных заведениях: Кабмин утвердил меры в связи с угрозой эпидемии коронавируса в Украине - Цензор.НЕТ 7492
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Лаври Тимошенко, часів її прем'єрства, не дають спати?
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Щас бы Тимоха была бы в тему.в сравнении с ней эти зелёные додики просто безмозглые дети
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А массовые акции протеста против принятия земельной "реформы" тоже нельзя будет проводить? Может для этого и задуман лжекарантин?
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Пiд шумок отмазка при одном зараженом тiльки Ви на карантин, а ми тим часом пропхаємо Закон про ринок землі
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Именно так и задумано для борьбы с ростом "инакомыслиия".
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Не тільки щодо земельної "реформи". За період карантину слуги кремля планують скасувати закон про мову, українську як державну і закріпити в конституції статус ОРДЛО на постійній основі, як того вимагає путін.
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нанять Гадю ,она в одиночку с Радой справиться
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Я вважаю масові заходи з цього приводу питанням державної необхідності.
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крупы, соль, свечи/спички и тушонка не лишним будет прикупить с запасом до первых ягод....
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І це при тому що діти переносять вірус найлегше! ВР закрийте, або ні краще не закривайте, хай виздихають в повному складі!
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Мощный оберег! Вирусу такой заслон не преодолеть.
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Для выпускников пусть хоть онлайн обучение сделают,на экзаменах на карантин скидок не будет.
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И вообще, это примитивное самопиарное, и исключительно политическое, действо неадекватной власти. А как они собираются "бороться" с массовыми поездками людей в метро, электричках, переполненных троллейбусах, автобусах и забитых маршрутках? Именно там основная концентрация людей, самый близкий контакт между людьми и основная среда для передачи любых инфекций.
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за свою жопу побеспокоились в первую очередь
принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Кабмін затвердив заходи у зв'язку із загрозою епідемії коронавірусу: школи і садочки закривають на три тижні - Цензор.НЕТ 6396
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Они за нее давно побеспокоились, выведя за рамки "реформы" свое придворное медуправление ДУСи и оставив там в действии именно систему Семашко.
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Вроде как и правильно, но... Есть ли необходимость??? Испугались возможных протестов?😁😁😁 Под этот шумок и гривну обрушат. Вы не подумайте только, что это из за дефицита бюджета и проблем с МВФ 😁😁😁
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значит вирус гуляет по Украине и не хило. Меры безопасности не применяли, самолеты и поезда, все по расписанию.
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Гуляет не более, чем раньше. Просто ранее его никто не распиаривал в политических целях ( кроме такой же искусственной лжеистерии со свиным гриппом в 2008).
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Поддерживаю на 100%. Все это не зря делается. Главное чтоб когда зекодло одумается, не было поздно.
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Єдине для чого це робиться - заборонити масові протести у зв"язку з дерибаном Української Землі і провалами "мирної" (а, насправді - продажної) політики Зеленського на Донбасі...
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У 80-ті минулого сторіччя, якби хтось бовкнув, що розвалиться Союз - на нього б дивилися, як на божевільного. Але - tempora mutantur і ми також.
PS ляжеш на канапу, увімкнеш ті-ві і будеш спостерігати. Уже недовго чекати....
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До питання про карантин від короновірусу

Юрій Луценко:
Я б рекомендував Уряду чесно сказати, хто винен в тому, що в лютому з України вивезли 118 тон масок з фільтром і 408 тон масок без фільтру.
Всі країни давно заборонили вивозити ці життєво необхідні для хворих і медиків вироби.
У нас же, за останні три місяці, експорт цієї продукції склав 983,5 тон!
Зате штабів і комітетів понастворювали.
Залишилось ще провести сходку злодіїв в законі, і розкоронувати вірус.
І зняти про це відосік.

Кабмін затвердив заходи у зв'язку із загрозою епідемії коронавірусу: школи і садочки закривають на три тижні - Цензор.НЕТ 3448
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Обмежити перебування у ВР більше 199 голів.
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будь их воля - они б и страну на пару лет закрыли.....
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Цікаво... Україна не дуже заможна країна. Лише певний відсоток може дозволити собі найняти няньку для маленької дитини. Величезна кількість матерів не йдуть в декрет, бо не витягують на зарплату одного чоловіка. Пенсіонери (дід та баба) теж працюють. Хто буде 3 тижні сидіти із цими дітьми вдома? Добре там 11 років і старше, ти головне комп включи чи смартфон дай, а із меншими???
Це точно турбота про простий народ?
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А у них просто мозгов не хватает, чтобы понять и оценить социальные последствия своих решений.
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Декрет тут даже не причем. Декрет до 3 лет у нас вроде как еще. А ребенку ходить в сад с 3 до 6. Ну школьников пусть даже младших классов дома оставишь ниче с ними не будет, а детсадовцев 3-5 лет....ну хз. Бредовое решение.
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А ребенку ходить в сад с 3 до 6. Це дивлячись де. У нас в садочки приймають із 1,6 року. І рідко хто до 3-х сидить.

школьников пусть даже младших классов дома оставишь ниче с ними не будет? Діти зараз в школу йдуть в 6 років, а іноді і в неповні 6ть... В США, за залишення дитини без няньки, до 12 років (чи 14, точно не пам'ятаю) кримінальна відповідальність.
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Ну у них в Европе много за что видповидальнисть. В том числе за косой взгляд на девушку в короткой юбке и за отрицание гомосекса. Точно помню как малым в 6-7 лет несколько раз оставался дома сам и нормально все было, это ж не грудничек. В 8 лет в школу и со школы сам ходил, лет в 10-11 уже гулял свободно по городу условно говоря где то в радиусе км 5 от дома , сам или с друзьями. И никто в обморок не падал. Ну а так в целом согласен с вами.
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Засідання ВР, там більше 200 участників, також треба заборонити! Звідти точно вся зараза у країну приходить...
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В первую очередь надо запретить, там меньше метра между "избранниками".
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А что теперь делать папам и мамам?? Куда ребенка девать когда на работу надо идти? Им оформят больничный? Или как? Или им прогул на работе поставят?
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пожалуйся на коронавирус в ООН, в НАТО, в ФИФА и УЭФА ))
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А на Эболу, куриный и свиной грипп. и атипичную пневмонию куда жаловаться? Там еще 100 млн. попилили на "средствах защиты" когда давно известно что масочки не помогают от вируса.
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Пилили, пилят и будут пилить, пока есть доверчивые и запуганные лохи.
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Попей зеленки зебил...и тебя попустит...
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Пришло письмо от страховой компании:

Питання і відповіді про коронавирусну інфекцію COVID-19
Що таке COVID-19?
COVID-19 - інфекційне захворювання, викликане останнім з недавно відкритих коронавірусів. До спалаху інфекції в Ухані, Китай, в грудні 2019 року про новий вірус і захворюванні нічого не було відомо.
Які симптоми COVID-19?
До найбільш поширених симптомів COVID-19 відносяться підвищення температури тіла, втомлюваність і сухий кашель. У низки пацієнтів можуть відзначатися різні болі, закладеність носа, нежить, фарингіт або діарея. Як правило, ці симптоми розвиваються поступово і носять слабо виражений характер. У деяких інфікованих осіб не виникає ніяких симптомів або поганого самопочуття. У більшості людей (близько 80%) хвороба закінчується одужанням, при цьому специфічних лікувальних заходів не потрібно. При наявності підвищеної температури тіла, кашлю і затрудненого дихання слід звертатися за медичною допомогою.
Як поширюється вірус?
Заразитися COVID-19 можна від інших людей, якщо вони інфіковані вірусом. Захворювання може передаватися від людини до людини через дрібні краплі, які виділяються з носа або рота хворого COVID-19 при кашлі або чханні. Ці краплі потрапляють на навколишні людини предмети і поверхні. Інші люди можуть заразитися в результаті дотику спочатку до таких предметів або поверхонь, а потім - до очей, носа або рота. Крім того, зараження може відбутися при вдиханні дрібних крапель, які виділяються при кашлі або чханні людини з COVID-19. З цієї причини важливо триматися від хворої людини на відстані більше 1 метра.
Чи варто мені боятися COVID-19?
Якщо у Вашому регіоні не зареєстровано поширення COVID-19, якщо Ви не відвідували жоден з регіонів, в якому це захворювання зареєстровано, і не контактували з людиною з симптомами захворювання, ризик інфікування є низьким.
Слідкуйте за вказівками центральних і місцевих органів охорони здоров'я.
Чи існує ВАКЦИНА, ПРЕПАРАТ або спосіб лікування COVID-2019?
В даний час - ні. На даний момент для профілактики або лікування COVID-2019 ще не розроблено специфічної вакцини або противірусного препарату. Проте, хворі люди потребують допомоги для полегшення симптомів. Люди з важким перебігом захворювання підлягають госпіталізації. Завдяки лікувальним заходам, спрямованим на підтримку життєво важливих функцій, у більшості пацієнтів хвороба закінчується одужанням.
В даний час ведеться пошук вакцин і лікарських препаратів специфічної дії. Вони вивчаються в ході клінічних досліджень. Зусилля по розробці вакцин і лікарських засобів для профілактики і лікування COVID-19 координуються ВООЗ.
До числа найбільш ефективних заходів захисту власного здоров'я і здоров'я оточуючих відноситься часте миття рук, прикривання носа і рота згином ліктя або серветкою при кашлі, а також підтримання дистанції не менше 1 метра між собою і кашляють і чхають людьми. (Див. «Як я можу захистити себе і запобігти поширенню захворювання?»).
Чи слід мені носити маску, щоб захистити себе?
Людям без симптомів респіраторного захворювання, наприклад, кашлю, носити медичну маску не потрібно. ВООЗ рекомендує носити маску людям, у яких є симптоми захворювання та тим, що доглядають за людьми з такими симптомами, як кашель або висока температура. Застосування масок абсолютно необхідно медичним працівникам і особам, які здійснюють догляд за пацієнтами (на дому або в лікувальному закладі).
ВООЗ виступає за раціональне застосування медичних масок, що дозволяє уникнути витрачання цінних ресурсів, а також ситуацій, в яких маски можуть використовуватися неправильно. Неправильне і надмірне використання медичних масок може привести до їх серйозного дефіциту, в результаті чого масок буде не вистачати тим, кому їх дійсно необхідно носити.
Скільки триває інкубаційний період COVID-19?
Інкубаційний період - це період часу між зараженням і появою клінічних симптомів хвороби. Згідно з більшістю оцінок, тривалість інкубаційного періоду COVID-19 коливається в межах від 1 до 14 днів і найчастіше становить близько п'яти днів.
Як довго вірус виживає на поверхнях?
Тривалість виживання вірусу COVID-19 на поверхнях поки точно не встановлена, проте передбачається, що за цим параметром він схожий з іншими представниками сімейства коронавірусів. За даними досліджень (включаючи попередні про збудника COVID-19), вірус зберігає життєздатність на поверхнях від декількох годин до декількох днів. Конкретні терміни залежать від ряду умов (наприклад, тип поверхні, температура і вологість навколишнього середовища). Якщо Ви підозрюєте, що на якийсь поверхні може бути присутнім вірус, для знищення мікроорганізмів і захисту себе і оточуючих обробіть її звичайним дезинфікуючим засобом. Не забувайте обробляти руки спиртовмісних засобом або мити їх з милом. Не торкайтеся до очей, рота або носа.
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Рекомендації для населення щодо профілактики поширення COVID-19
Захистити своє здоров'я і здоров'я оточуючих можна, дотримуючись таких правил:
Регулярно мийте руки та обробляйте їх спиртовмісних засобом або мийте з милом.
Навіщо це потрібно? Якщо на поверхні рук присутній вірус, то обробка рук спиртовмісним засобом або миття їх з милом вб'є його.
Дотримуйтесь дистанції в громадських місцях.
Тримайтеся від людей на відстані 1 метра, особливо, якщо у них кашель, нежить і підвищена температура.
Навіщо це потрібно? Кашляючи або чхаючи, людина, яка хворіє респіраторною інфекцією, такий як COVID-19, поширює навколо себе дрібні краплі, що містять вірус. Якщо Ви перебуваєте занадто близько до такої людини, то можете заразитися вірусом при вдиханні повітря.
По можливості, не чіпайте руками очі, ніс і рот.
Навіщо це потрібно?Руки стосуються багатьох поверхонь, на яких може бути присутнім вірус. Торкаючись руками до очей, носа або рота, можна перенести вірус з шкіри рук на слизові оболонки.
Дотримуйтесь правил респіраторної гігієни.
При кашлі та чханні прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя; відразу викидайте серветку в контейнер для сміття з кришкою і обробляйте руки спиртовмісних антисептиком або мийте їх водою з милом.
Навіщо це потрібно? Прикривання рота і носа при кашлі та чханні дозволяє запобігти поширенню вірусів та інших хвороботворних мікроорганізмів. Якщо при кашлі або чханні прикривати ніс і рот рукою, мікроби можуть потрапити на Ваші руки, а потім на предмети або людей, до яких ви торкаєтеся.
Якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей.
Навіщо це потрібно? Підвищення температури, кашель і затруднення дихання вимагають негайного звернення за медичною допомогою, оскільки можуть бути викликані респіраторною інфекцією або іншим серйозним захворюванням. Симптоми ураження органів дихання в поєднанні з підвищенням температури можуть мати найрізноманітніші причини, серед яких може бути й COVID-19.
Слідкуйте за оновленням інформації і виконуйте рекомендації медичних фахівців.
Слідкуйте за оновленням інформації про COVID-19. Виконуйте рекомендації фахівців, центральних і місцевих органів охорони здоров'я, а також організації, в якій Ви працюєте, щодо захисту себе і оточуючих від COVID-19.
Навіщо це потрібно? У центральних і місцевих органів охорони здоров'я є найактуальніша інформація про динаміку захворюваності COVID-19 в Вашому районі. Вони можуть видати найбільш актуальні рекомендації щодо заходів індивідуальної захисту для мешканців Вашого району.
Якщо у Вас висока температура, кашель і утруднене дихання, то для зменшення ризику ускладнення інфекції необхідно якомога швидше звернутися за медичною допомогою і повідомити медичного фахівця про відвідані за останнім часом місцях.
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"...Руки стосуються багатьох поверхонь..." - з китайської перекладали?
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І ще: продукти в супермаркеті класти у ДВА кульки (одноразових; кульок в кульці). Вдома зовнішні кульки тут же викинути. Деякі відвідувачі саджають у візочки дітей ("з ногами") а також собак. Продуктові кошики ставлять один в один і на підлогу. Тобто гігієна кошика дорівнює гігієні підлоги.
На ринках розраховуватися без здачі. Купюри - очередок зарази номер один.
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Идиоты! Астанафитесь! Дома, в самоизоляции никто сидеть не будет! Все эти школьники на улицы городов пойдут, и от их скуки вам мало не покажется...
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Та ну, які вулиці. 99% ******** дітей підуть в анали Інтернету, а не на вулицю.
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Цікаво, а є такий вірус, щоби заборонили тупі серіали від 95го кварталу по теліку крутити?
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Нехай продвинута молодь заблокує кислотні канали в меню телевізорів. Зазвичай це називається "блокування від дітей", а тепер буде "блокування від бабусьок".
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это из-за одного заболевшего в Черновцах?
неадекватные меры шопипец!
они еще потом удивляются, что люди паникуют.
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Для борьбы с короновирусом в Украине, нужно отключить телевидение и интернет на 3 месяца!
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Телевидение можно оставить при условии, что целыми днями будет крутиться "лечебное" "Лебединое озеро"
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