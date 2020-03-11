 Командировки не оформляли и полномочия на переговоры не получали, - Верховная Рада заявила, что не имеет отношения к поездке нардепов от ОПЗЖ в Москву

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с многочисленными обращениями представителей средств массовой информации относительно проведения встреч народных депутатов Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" с представителями Государственной Думы и Президентом Российской Федерации 10 марта 2020 г., сообщаем, что эти встречи состоялись по инициативе политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Руководство и представители указанной фракции не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной Рады Украины, а обсуждение ими любых вопросов во время их поездки не соглашалось. Кроме того, народные депутаты, которые приняли участие в поездке в Российскую Федерацию, командировки в Аппарате Верховной Рады Украины не оформляли", - заявили в Раде.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Делегация ОПЗЖ во главе с Медведчуком и Рабиновичем посетила Госдуму РФ в день, когда Путина сделали "вечным" президентом. ФОТО

"Таким образом, народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" осуществили частную поездку в Российскую Федерацию и во время этих встреч выражали позицию исключительно своей политической силы", - добавили в парламенте.