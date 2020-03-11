 Командировки не оформляли и полномочия на переговоры не получали, - Верховная Рада заявила, что не имеет отношения к поездке нардепов от ОПЗЖ в Москву

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с многочисленными обращениями представителей средств массовой информации относительно проведения встреч народных депутатов Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" с представителями Государственной Думы и Президентом Российской Федерации 10 марта 2020 г., сообщаем, что эти встречи состоялись по инициативе политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Руководство и представители указанной фракции не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной Рады Украины, а обсуждение ими любых вопросов во время их поездки не соглашалось. Кроме того, народные депутаты, которые приняли участие в поездке в Российскую Федерацию, командировки в Аппарате Верховной Рады Украины не оформляли", - заявили в Раде.
"Таким образом, народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" осуществили частную поездку в Российскую Федерацию и во время этих встреч выражали позицию исключительно своей политической силы", - добавили в парламенте.
Какая частная поездка?
Какая коммандировка? О чем вы с-ки мелете?
У нас с рашкой война идет или нет? Рашка у нас территорию отжала или нет? Ее ихтамнеты убили десятки тысяч украинцев и каждый день продолжает убивать?
ВЫ С-КИ и Крысы совсем оторваны от реальности!!!!
А от народ - повинен, інакше Україна незабаром може перетворитися на "фєдєральний округ малоросію"
Нефуй шастать!
Фактически происходит сращивание русских сепаратистов из банды Медведчука и зеленых малоросов из банды слуг народа. У Медведчука через Ермака прямой доступ к Зеленскому. Ватники наступают.
т.е... это все... без каких-либо последствий для звиздюковичей?????
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Цаплієнка в фейсбуці."Довго думав, чи публікувати ці фото. Але, на мій погляд, ситуація на фронті і, особливо, в тилу, вимагає того, щоб суспільство знало: втрати під час "перемир'я" наближаються до рівня 2015 року", - написав він.
Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3180468Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3180468