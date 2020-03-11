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 СБУ разоблачила хищения более 1 миллиона гривен бюджетных средств при ремонте лицея в Полтавской области

Служба безопасности Украины разоблачила хищения государственных средств, предназначенных для выполнения ремонтно-строительных работ в одном из учебных заведений Полтавской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, представители коммерческих структур, которые были привлечены к проведению капитального ремонта лицея на территории Кременчугского района, организовали механизм присвоения бюджетных средств.

Для реализации сделки подрядчики искусственно завышали стоимость строительных материалов и выполненных работ, в частности, осуществления термомодернизации здания учебного заведения.

По оперативной информации, в течение 2018 г. - 1-го полугодия 2019 г. через противоправную деятельность дельцы присвоили более 1 млн бюджетных средств.

Во время обысков по местам работы и жительства фигурантов правоохранители обнаружили сведения о фактических расходах подрядных предприятий и другую финансовую документацию с доказательствами проведения сделки.

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В рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.

Мероприятия по разоблачению противоправных действий проводились совместно со следователями полиции под процессуальным руководством Кременчугской местной прокуратуры и при содействии Полтавской областной государственной администрации.

Источник: https://censor.net.ua/n3180682
 
 
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Это уже как бы не новость, а скорее статистика для нашей страны жаль, но вот как то так СБУ разоблачила хищения более 1 миллиона гривен бюджетных средств при ремонте лицея в Полтавской области - Цензор.НЕТ 2918
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почему СБУ?
у нас же есть НАБУ, ГБР еще какая то херь которую то ли сытник тол и холодницкий возглавляет
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