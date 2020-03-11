 Испуганные началом второго этапа реформы медики - это провал коммуникации власти. Система не будет более готовой к переменам, - Супрун

Об этом сообщает бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, причиной этого является непонимание политическим руководством государства содержания запланированных изменений, и это может привести к сдаче сферы медицины в руки людям, "которые независимо от озвученных планов будут строить здесь "модернизированную систему Семашко", а точнее российскую модель, где средства налогоплательщиков в той или иной форме будут переданы в администрирование частному бизнесу и олигархам".

Супрун подчеркивает, что лучшего момента для запуска второго этапа реформы не возникнет.

"Нельзя дальше откладывать введение новых правил на уровне больниц. Более готовой к изменениям система не будет. Нельзя терять темп. И, в частности, нельзя наказывать способных и желающих, за халатность и саботаж других. Заведение готово к заключению контракта с НСЗУ, это результат длительной подготовки и заботы о здоровье общества. Это лучшее доказательство того, что в этом ОТГ, селе, городе или районе действительно заботятся. Несостоятельность подготовить учреждение к заключению контрактов с НСЗУ - это не приговор реформе. Это приговор местным управленцам и политикам. Напуганные медики, которые не знают что их ждет с 1 апреля - это не приговор реформе. Это приговор коммуникации на всех уровнях власти", - пишет она.

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"Каждый день все больше украинских медиков покидают профессию не потому что трансформация системы плохая, а потому что она до сих пор не состоялась на всех уровнях медицинской помощи, и они устали пробивать стены коррупции, кумовства и халатности. Все причастные к попыткам остановить или отсрочить трансформацию системы здравоохранения - враги развития украинского народа и угроза национальной безопасности", - резюмирует Супрун.



