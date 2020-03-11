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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Супрун Ульяна (613) медреформа (19)

 Испуганные началом второго этапа реформы медики - это провал коммуникации власти. Система не будет более готовой к переменам, - Супрун

Второй этап медицинской реформы находится под угрозой, поскольку в правительственном квартале все чаще звучат заявления о его переносе или изменении его концепции.

Об этом сообщает бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, причиной этого является непонимание политическим руководством государства содержания запланированных изменений, и это может привести к сдаче сферы медицины в руки людям, "которые независимо от озвученных планов будут строить здесь "модернизированную систему Семашко", а точнее российскую модель, где средства налогоплательщиков в той или иной форме будут переданы в администрирование частному бизнесу и олигархам".

Супрун подчеркивает, что лучшего момента для запуска второго этапа реформы не возникнет.

"Нельзя дальше откладывать введение новых правил на уровне больниц. Более готовой к изменениям система не будет. Нельзя терять темп. И, в частности, нельзя наказывать способных и желающих, за халатность и саботаж других. Заведение готово к заключению контракта с НСЗУ, это результат длительной подготовки и заботы о здоровье общества. Это лучшее доказательство того, что в этом ОТГ, селе, городе или районе действительно заботятся. Несостоятельность подготовить учреждение к заключению контрактов с НСЗУ - это не приговор реформе. Это приговор местным управленцам и политикам. Напуганные медики, которые не знают что их ждет с 1 апреля - это не приговор реформе. Это приговор коммуникации на всех уровнях власти", - пишет она.

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"Каждый день все больше украинских медиков покидают профессию не потому что трансформация системы плохая, а потому что она до сих пор не состоялась на всех уровнях медицинской помощи, и они устали пробивать стены коррупции, кумовства и халатности. Все причастные к попыткам остановить или отсрочить трансформацию системы здравоохранения - враги развития украинского народа и угроза национальной безопасности", - резюмирует Супрун.

Испуганные началом второго этапа реформы медики - это провал коммуникации власти. Система не будет более готовой к переменам, - Супрун 01
Испуганные началом второго этапа реформы медики - это провал коммуникации власти. Система не будет более готовой к переменам, - Супрун 02

Источник: https://censor.net.ua/n3180681
 
 
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Ну, да эту реформаторшу, которую прозвали Доктор Смерть, которая уничтожила по сути украинскую медицину, не дали дальше чавкать возле украинского бюджета.....
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закрывать психбольницы и неадекватных выгонять на улицу, это реформа?
,,
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Ну, да . Теперь день открытых дверей и у тубиков и у дуриков...... Классная реформа. Желаю, что бы эта дура с ними пообщалась как можно ближе.....
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Супрун сделала так, что теперь украинцы не могут получить "гарантированное Конституцией, медобслуживание кроме как в своем городе, в своей поликлинике. Она выполнила волю Порошенко... а теперь ещё что то вякает, с-ка !
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Та все правильно! Хай терапевти сімейні лікарі 20000грн. отримують і ні хрена не роблять, а спеціалісти і далі отримують мінімалку!
Відміняйте другий етап, хай сімейники з трьома місяцями курсів лікують всіх, починаючи з родів і до довідки про смерть!
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Альо,гараж, а до чого тут картинка з ******?
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Нет такого дела, которое бы не завалила зе-команда.
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Ульяна,
на минздрав назначили соратника Богатыревой в попиле бабла, считай саму Богатыреву, этим людям срать с большой горки на реформу, так же как их избирателям на здравый смысл. Это не другое виденье, это переход от видинья как оптимальнее использовать средства к тупо их распилу.
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