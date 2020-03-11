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Все про:помощь (3216) Франция (2200) Укроборонпром (866) Абромавичус (466)

 "Укроборонпром" получит от Франции €900 тыс. технической помощи, - Абромавичус

Правительство Франции выделило украинскому государственному концерну "Укроборонпром" техническую помощь на сумму около €900 тыс.

Об этом генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус сообщил на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, это одна из наибольших сумм, которые правительство Франции когда-либо выделяло Украине.

Абромавичус пояснил, что помощь пойдет на борьбу с коррупцией и повышение стандартов корпоративного управления.

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"Техническая помощь Франции будет направлена на два основных направления. Это, во-первых, антикоррупционное направление, и во-вторых, это повышение стандартов корпоративного управления. В сфере антикоррупционной политики мы планируем осуществить криминалистический комплексный так называемый forensic (судебный. - Ред.) аудит по некоторым процессам, контрактам, (до которых. - Ред.), к сожалению, финансовый аудит не имеет возможности дойти", - отметил он.

Гендиректор "Укроборонпрома" пояснил, что forensic аудит выявляет скрытые схемы и махинации, которые выглядят как законные операции, но на самом деле являются мошенническими, и которых исторически в концерне было очень много.

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Абромавичус подчеркнул, что выделенные средства помогут улучшить стандарты корпоративного управления "Укроборонпрома".

"В рамках проекта мы планируем разработать новые принципы корпоративного управления и на предприятиях, и на самом концерне. Это масштабный проект, который требует времени, который требует не только наших усилий, но и, как я уже говорил, поддержки международных партнеров. Но содействие также должно быть всех ветвей власти и самих участников "Укроборонпрома", - сказал он.

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Абромавичус уточнил, что посольство Франции в Украине выберет компанию-консультанта из "большой четверки", и она поможет найти оптимальную модель организации бизнеса. "То есть, начинаем строить современную компанию", - подчеркнул он.

По словам Абромавичуса, процесс forensic аудита должен занять четыре месяца. "Но, к сожалению, эта информация больше будет для руководства страны, для руководства "Укроборонпрома" и для правоохранительных органов", - пояснил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3180680
 
 
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А я б не давал Коломойскому 900 тысяч евро.
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Ох уж эти зеленые актикоррупционеры Наймемы и Абрамочичевицы...
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повышение стандартов корпоративного управления.Источник: https://censor.net.ua/n3180680

Не люблю мутную лужу под названием "Корп.культура". В ней можно утопить любые хорошие начинания.
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жучков почти на лям оуро задарили?
я правильно поняв?
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Помощь пойдет на борьбу с коррупцией? кхе-кхе-кхе "Укроборонпром" получит от Франции €900 тыс. технической помощи, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 6246 У нас весь бюджет страны уже 30 лет идет на борьбу с коррупцией. Все ето время мы пытаемся утопить коррупционеров в деньгах. Бл** какие же дебили. Зла не хватает. Уже дети поступают в ВУЗы учиться на коррупционеров, наблюдая как с ними борются все
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Я бы еще понял чтобы французы прислали нам гильотину для борьбы с коррупционерами, но деньги для коррупционеров присылать ето пздц. Хотя скорее ето тупо взятка ЗЕ для следующего нормандского саммита капитулянтов
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Ну бы уже до лимона округлили, ну или так 999999
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