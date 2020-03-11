 "Укроборонпром" получит от Франции €900 тыс. технической помощи, - Абромавичус

Об этом генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус сообщил на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, это одна из наибольших сумм, которые правительство Франции когда-либо выделяло Украине.

Абромавичус пояснил, что помощь пойдет на борьбу с коррупцией и повышение стандартов корпоративного управления.

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"Техническая помощь Франции будет направлена на два основных направления. Это, во-первых, антикоррупционное направление, и во-вторых, это повышение стандартов корпоративного управления. В сфере антикоррупционной политики мы планируем осуществить криминалистический комплексный так называемый forensic (судебный. - Ред.) аудит по некоторым процессам, контрактам, (до которых. - Ред.), к сожалению, финансовый аудит не имеет возможности дойти", - отметил он.

Гендиректор "Укроборонпрома" пояснил, что forensic аудит выявляет скрытые схемы и махинации, которые выглядят как законные операции, но на самом деле являются мошенническими, и которых исторически в концерне было очень много.

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Абромавичус подчеркнул, что выделенные средства помогут улучшить стандарты корпоративного управления "Укроборонпрома".

"В рамках проекта мы планируем разработать новые принципы корпоративного управления и на предприятиях, и на самом концерне. Это масштабный проект, который требует времени, который требует не только наших усилий, но и, как я уже говорил, поддержки международных партнеров. Но содействие также должно быть всех ветвей власти и самих участников "Укроборонпрома", - сказал он.

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Абромавичус уточнил, что посольство Франции в Украине выберет компанию-консультанта из "большой четверки", и она поможет найти оптимальную модель организации бизнеса. "То есть, начинаем строить современную компанию", - подчеркнул он.

По словам Абромавичуса, процесс forensic аудита должен занять четыре месяца. "Но, к сожалению, эта информация больше будет для руководства страны, для руководства "Укроборонпрома" и для правоохранительных органов", - пояснил он.