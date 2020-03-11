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 Политика Украины, Экономика
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Все про:приватизация (947) Укроборонпром (866) Абромавичус (466)

 "Укроборонпром" передаст 21 предприятие на приватизацию и 2 - в Госкосмос, - Абромавичус

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" в ближайшее время передаст 21 предприятие в Фонд государственного имущества (ФГИ) и еще 2 предприятия в Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ), сообщил генеральный директор госконцерна Айварас Абромавичус.

"Я лично и мои коллеги побывали сотни раз в разных компаниях, в разных регионах, в разных уголках Украины, и мы оценили каждое предприятие на способность, что сделать для страны, что сделать для наших военных сейчас или в будущем… Но очень большое количество предприятий, которые ничего общего с военными не разрабатывают: не только сейчас, не только вчера, но и позавчера также. И с этой целью на заседании наблюдательного совета, которое состоялось две недели назад, было принято решение о передачи 21 предприятия в Фонд государственного имущества", - сказал он на брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

По словам Абромавичуса, эти компании "недейственные" и на них нет сейчас никакого производства. "То есть они не делают и не будут ничего военного назначения делать. То есть передаем практически "пустышки", - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Передавать на приватизацию "Антонов" не планируют, - Абромавичус

Также он сообщил, что еще два предприятия будут переданы в Государственное космическое агентство Украины.

"То есть в ближайшем будущем у "Укроборонпрома" будет минус 23 предприятия", - резюмировал Абромавичус.

Источник: https://censor.net.ua/n3180677
 
 
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Это ж сколько откатов,после приватизации, пролетит мимо военных чиновников !!!
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Ты дурак или кремлевский урод ? Это разрушит нашу обороноспособность, т.к. частник может перепрофилировать предприятие и не выпускать продукцию для МО, и мало того, поимеет допуск к различным секретным данным . Тут можно долго перечислять, что потеряет наша обороноспость. Какие вы, ***, конченные дебилы, зеленожопые.
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"Укроборонпром" передаст? Сам тьі Абромавичус передаст!
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ну таки можно бы и начать производство на них. да и список надлышкового майна не мешало бы огласить до передачи на дерибан
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Десь тихо зарюмсав полковнік Толік...
А він теж вклався у боротьбу з «баригой-мародьором».

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То, что не успели разграбить теперь передадут частникам, чтобы дорезать на металлолом, что осталось......
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