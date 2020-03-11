 "Укроборонпром" передаст 21 предприятие на приватизацию и 2 - в Госкосмос, - Абромавичус

"Я лично и мои коллеги побывали сотни раз в разных компаниях, в разных регионах, в разных уголках Украины, и мы оценили каждое предприятие на способность, что сделать для страны, что сделать для наших военных сейчас или в будущем… Но очень большое количество предприятий, которые ничего общего с военными не разрабатывают: не только сейчас, не только вчера, но и позавчера также. И с этой целью на заседании наблюдательного совета, которое состоялось две недели назад, было принято решение о передачи 21 предприятия в Фонд государственного имущества", - сказал он на брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

По словам Абромавичуса, эти компании "недейственные" и на них нет сейчас никакого производства. "То есть они не делают и не будут ничего военного назначения делать. То есть передаем практически "пустышки", - пояснил он.

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Также он сообщил, что еще два предприятия будут переданы в Государственное космическое агентство Украины.

"То есть в ближайшем будущем у "Укроборонпрома" будет минус 23 предприятия", - резюмировал Абромавичус.