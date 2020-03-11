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 Общество
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 Мы не скрываем случаи заражения коронавирусом, - главный санврач Ляшко

Главный санитарный врач Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что Украина не скрывает случаи заражения коронавирусом.

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не скрываем эти случаи. Мы диагностируем эти случаи. Но посмотрите в Беларуси, Румынии, у них большее количество, но не на много. В Беларуси, к примеру, шесть случаев. Потому что на Востоке Европы сейчас мы не видим такого всплеска, как в Италии, Германии, Франции", - сказал главный санврач.

По его словам, Украина ожидает и прогнозирует рост числа инфицированных.

Ляшко отметил, что в целом за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения о заболевании COVID-19. По состоянию на это время, подтвержден только один случай у мужчины из Черновцов, у которого коронавирус обнаружили 3 марта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180670
 
 
 Топ комментарии
 
конечно не скрываете...вы их просто не определяете.бо нечем Мы не скрываем случаи заражения коронавирусом, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7817
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Сомнительно очень, в соседней Белоруси уже 12 случаев а ведь там пассажиропоток в ЕС и обратно в разы меньше.
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ой...что-то ты мил человек забрехался...
отбрехиваешься, как будто точно знаешь, что врешь... и что об этом знают и другие
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ой...что-то ты мил человек забрехался...
отбрехиваешься, как будто точно знаешь, что врешь... и что об этом знают и другие
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конечно не скрываете...вы их просто не определяете.бо нечем
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Сомнительно очень, в соседней Белоруси уже 12 случаев а ведь там пассажиропоток в ЕС и обратно в разы меньше.
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ну если по правде в Беларуси 9 случаев, 3 выздоровевших и 6 активных... в Румынии 25, из них 22 активных... а так да... правда правда ))
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У вас просто умирают от гриппа и воспаления лёгких ..
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"Почтенные сэры, прекратите сэрить - никакой чумы в королевстве нет. Йомены и горожане просто умирают от каких-то вавок"

(с) Эдуард III, король Англии (1312 - 1377)
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Практика писать в диагнозе ОРВИ, а не грипп, отработана уже давно.
Вроде как и не соврал (ОРВИ - группа, включающая в т.ч. и грипп. Коронавирус относится, насколько я понимаю, к ней же), но в статистике фигурирует уже не грипп (и не коронавирус).
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Зачем он каждый день повторяет одно и тоже? Он же может просто включать мультик:
Ми не приховуємо випадків зараження коронавірусом, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2853
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мы не скрываем, мы просто о них не знаем.
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Забыл уточнить что в Беларуси 9 млн, у нас в 4 раза больше
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*****, это не тот, который говорил, что медицинские вредят при эпидемии?
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