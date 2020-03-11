 Мы не скрываем случаи заражения коронавирусом, - главный санврач Ляшко

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не скрываем эти случаи. Мы диагностируем эти случаи. Но посмотрите в Беларуси, Румынии, у них большее количество, но не на много. В Беларуси, к примеру, шесть случаев. Потому что на Востоке Европы сейчас мы не видим такого всплеска, как в Италии, Германии, Франции", - сказал главный санврач.
По его словам, Украина ожидает и прогнозирует рост числа инфицированных.
Ляшко отметил, что в целом за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения о заболевании COVID-19. По состоянию на это время, подтвержден только один случай у мужчины из Черновцов, у которого коронавирус обнаружили 3 марта.
отбрехиваешься, как будто точно знаешь, что врешь... и что об этом знают и другие
(с) Эдуард III, король Англии (1312 - 1377)
Вроде как и не соврал (ОРВИ - группа, включающая в т.ч. и грипп. Коронавирус относится, насколько я понимаю, к ней же), но в статистике фигурирует уже не грипп (и не коронавирус).