 Оккупанты хотят увеличить применение ДРГ на Донбассе: наемники РФ минируют новые участки, при этом сами и подрываются на своих "фугасах", - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Как отметили в украинской разведке, с этой целью наемники РФ оборудуют дополнительные проходы на участках минно-взрывных заграждений, при минировании новых участков местности состовляют подробные схемы, которые должны обеспечить российским диверсантам скрытый и быстрый проход своих минных полей.
Вместе с тем, повышенная интенсивность работ на участках минно-взрывных заграждений приводит к гибели и ранениям российских наемников: "7 марта с.г. погиб военнослужащий 7 отдельной мотострелковой бригады 2 АК, подорвавшись на "фугасе", установленном саперами этой же воинской части; 10 марта с.г. в результате подрыва мины получил многочисленные ранения механик-водитель 4 отдельной мотострелковой бригады 2 АК".
"Командование противника пытается выдать гибель и ранения подчиненных как результат обстрелов со стороны подразделений Объединенных сил", - сообщили в ГУР.
он просто ср.л тебе в карманы.. С мирной такой, ненапряжной, ехидной рожей.
А потом ты вернувшись в Украину, начал вытряхивать свои карманы на наши уши.
Вот такая была история, янелх.
А теперь, читай сводки, и думай - как же ты там в Нормандии этого лайна не учуял.