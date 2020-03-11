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 Оккупанты хотят увеличить применение ДРГ на Донбассе: наемники РФ минируют новые участки, при этом сами и подрываются на своих "фугасах", - разведка

Командование российских оккупационных войск планирует увеличить интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Как отметили в украинской разведке, с этой целью наемники РФ оборудуют дополнительные проходы на участках минно-взрывных заграждений, при минировании новых участков местности состовляют подробные схемы, которые должны обеспечить российским диверсантам скрытый и быстрый проход своих минных полей.

Вместе с тем, повышенная интенсивность работ на участках минно-взрывных заграждений приводит к гибели и ранениям российских наемников: "7 марта с.г. погиб военнослужащий 7 отдельной мотострелковой бригады 2 АК, подорвавшись на "фугасе", установленном саперами этой же воинской части; 10 марта с.г. в результате подрыва мины получил многочисленные ранения механик-водитель 4 отдельной мотострелковой бригады 2 АК".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты маскируют готовые к бою танки и ракетные системы вблизи линии соприкосновения на Донбассе, - разведка

"Командование противника пытается выдать гибель и ранения подчиненных как результат обстрелов со стороны подразделений Объединенных сил", - сообщили в ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/n3180669
 
 
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А 73% сказали что ***** хочет закончить войну
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Дивляться, який в ЗСУ Гавнокамандуєчий і відкривають як в 2014 році нове "сафарі на хохлов".
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Для устрашения НАТО можно нанести ядерный удар по Воронежу.
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То вони готуються до спільного патрулювання. Нічого ви не розумієте.
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Пока ты, Вовазе смотрел Вовехлу, там в Нормандии, в глаза,
он просто ср.л тебе в карманы.. С мирной такой, ненапряжной, ехидной рожей.
А потом ты вернувшись в Украину, начал вытряхивать свои карманы на наши уши.
Вот такая была история, янелх.
А теперь, читай сводки, и думай - как же ты там в Нормандии этого лайна не учуял.
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Цікаво, чи знає Бубочка, чому окупанти хочуть збільшити кількість ДРГ? Він сильно здивується, що це відбувається через "розведення" військ так зване. Бо збільшуються сіра зона - відстань між позиціями, яка дозволяє цим ДРГ несоміино просочуватися у порядки ЗСУ, а також безкарно діяти у "сірій" зоні парам снайперів і гранатометників. Недаремно останні втрати ЗСУ несуть саме через них.
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