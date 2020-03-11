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Все про:Госпогранслужба (3676) запрет (1387) Россия (75157)

 Двум бизнесменам из РФ запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба

Двое граждан РФ - мужчина и женщина, прибыли в аэропорт "Киев" (Жуляны). Они планировали получить в нашей стране американские визы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбу.

Отмечается, что двое россиян незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым, ведь попали туда через закрытые пункты пропуска.

Иностранцы также сообщили, что они предприниматели, а целью их приезда в нашу страну является оформление американских виз. В Украине россияне вероятно ожидали более быструю процедуру получения визы в США чем у себя дома.

"Отныне у этих двух российских бизнесменов будет достаточно времени ожидать американское разрешение за пределами Украины, ведь из-за нарушения правил въезда/выезда на ВОТ им запрещен визит в нашу страну сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180665
 
   
 Топ комментарии
 
а вони мабудь їхали до своєї інвестиційної мами
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Закрыть границы с кацарылыми -- хрен им а не визы Двум бизнесменам из РФ запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 105
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А в Унітазії рогатим не дають мериканських віз? Двум бизнесменам из РФ запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3568
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а вони мабудь їхали до своєї інвестиційної мами
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Закрыть границы с кацарылыми -- хрен им а не визы
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Мне нравятся эти призывы в комментах: закрыть, выслать, расстрелять и т.д. Закрой границы. Или к кому это призыв?
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А в Унітазії рогатим не дають мериканських віз? Двум бизнесменам из РФ запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3568
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А чего вы решили что они бизнесмены? У них полюбому была взрывчатка и наркотики. Могли бы для обменного фонда арестовать. Или вам насрать на украинцев в росийском плену? Терпилы.
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у вас, у зебілів, у всіх ************** менталітет з мантрою «был бы человек, статья найдётся». Я вже навіть про це не запитую; я це стверджую.
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а можно как то запретить въезд отем паскудам, которые незаконно шастают в мацкву????
ну или хотя бы выпереть из из депутатов...нах они нам такие?
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А нахрена им к проклятым омерикосам ездить? Царя вечного избрали - сидите запоребриком.
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Это адекватный ответ на гибель троих наших бойцов Так их рашистов Многие подумают что это жестоко Но никакой пощады врагу
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Жестокий Петя их конХветами пытал, а этот лузер просто не пускает.
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ИНТЕРЕСНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ! ЕЩЕ НИКТО НЕ СКАЗАЛ ЧТО "КРЫМНАШ" НА НАГРУДНУЮ КАМЕРУ ПОГРАНЦОВ, СИДЯТ ТИХОНЬКО И СЛУШАЮТ ЧТО СКАЖУТ! ВСЕ ОНИ ЗНАЮТ ЧТО ПРОИСХОДИЛО В 14-М И СЕЙЧАС ЗНАЮТ, НЕ ВЕРЬТЕ КАЦАПНЕ!
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Якби їм ще заборонили в'їзд в усі країни ЄС... Нехай би побігали навколо посольства в Мінську.
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