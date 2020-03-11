 Кабмин уволил Стародубцева с должности главы Нацагентства госслужбы

"Уволить Стародубцева Александра Евгеньевича с должности главы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы", - говорится в распоряжении правительства №217 от 10 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, распоряжений №222 от 10 марта, Кабмин возложил временное исполнение обязанностей главы Нацагентства по вопросам госслужбы на первого заместителя Владимира Куприя.
Как сообщалось, 6 ноября Кабмин назначил на должность главы Национального агентства по вопросам государственной службы Александра Стародубцева.