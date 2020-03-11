 COVID-19: в ООН дали рекомендации беременным женщинам

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении UNFPA по поводу коронавируса во время беременности и кормления грудью.

"Хотя страх и неуверенность являются естественными реакциями на коронавирус, мы должны руководствоваться фактами и надежной информацией", - сказала исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения, доктор Наталья Канем.

В ООН отмечают, что на сегодняшний день не существует научных доказательств повышенной восприимчивости беременных женщин к COVID-19.

"Однако беременность приносит физические изменения, которые могут сделать некоторых беременных более восприимчивыми к вирусным респираторным инфекциям. Беременным женщинам с респираторными заболеваниями следует относиться к лечению крайне взвешенно из-за повышенного риска неблагоприятных последствий", - говорится в заявлении.

В частности, беременным женщинам следует принимать такие же профилактические меры, как и другим взрослым людям, чтобы избежать заражения, например, избегать тесного контакта с теми, кто кашляет и чихает, часто мыть руки мылом с водой или протирать руки раствором на основе алкоголя, прикрывать рот и нос тканью или локтем при кашле и чихании, употреблять в пищу тщательно приготовленные мясо и яйца и др.

Кормящим грудью женщинам не следует отлучать своих новорожденных, поскольку нет доказательств, свидетельствующих о том, что респираторные вирусы могут передаваться через грудное молоко. Мать может продолжать кормить, принимая необходимые меры безопасности: носить маску (в том числе во время кормления), мыть руки до и после контакта с ребенком (включая кормление) и чистить и дезинфицировать загрязненные поверхности. Если мать слишком больна для грудного вскармливания, можно использовать сцеженное молоко.

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"На данный момент не существует вакцины для предотвращения или лечения вируса, но рекомендуется лечение его симптомов. Лечение беременных с подозрением или подтвержденной инфекцией COVID-19 должно обеспечиваться поддерживающими терапиями, рекомендованными ВОЗ для взрослых пациентов, в тесной консультации с их акушерами или гинекологами", - рекомендуют в ООН.

Как сообщалось, по состоянию на утро 11 марта в мире зарегистрировано 119 132 случая инфицирования коронавирусом COVID-19, из них 4284 – летальные, в то же время 65776 (55,2%) человек выздоровели.

В Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 1 образец находится на исследовании, 41 образец получил отрицательный результат.