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 Оккупанты РФ, получив достойный ответ на атаку под Песками, обвиняют ВСУ в обстреле жилых районов Горловки, - штаб ООС

Российские оккупационные войска, получив вчера надлежащий огневой ответ от украинских воинов вблизи населенного пункта Пески, прибегли к применению очередной лживой информационной кампании с целью дискредитации подразделений Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОСС в Facebook.

"В кремлевских информационно-пропагандистских ресурсах и их марионеточных сателлитах наблюдаются попытки распространить очередную фейковую информацию о якобы обстреле украинскими военнослужащими жилых домов временно оккупированной Горловки.

Информация об обстреле абсолютно не соответствует действительности", - говорится в заявлении штаба.

Командование ООС подчеркивает, что все тяжелое вооружение, согласно минским соглашениями, находится в районах отвода.

Также в штабе напоминают, что обычно, как показывает опыт боевых действий, после подобных обвинений противник сам прибегает к вооруженным провокациям и из тяжелого вооружения обстреливает жилой сектор временно оккупированных населенных пунктов.

Командование ООС напоминает, что согласно нормам международного гуманитарного права оккупант несет полную ответственность за гражданское население на захваченных территориях.

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Напомним, вчера вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик ВСУ один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.

Украинские воины ответным ударом уничтожили расчет наемников РФ, подбивший автомобиль сил ОС возле Песков.

Кроме этого, в результате вчерашних вражеских обстрелов наших позиций еще один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму.

Оккупанты РФ, получив достойный ответ на атаку под Песками, обвиняют ВСУ в обстреле жилых районов Горловки, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180661
 
 
 Топ комментарии
 
Ответка через 75 минут - это стрельба в никуда.
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ізраль не церемониться, при обстрілах його територій з боку палестини..... відповідь летить туди, звідки прилетіло.... і це правильно
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Только упоротые тугодумы поверят в эти запоздалые высеры нашего командования
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Зря говорят что дали ответку, а то теперь зебил попытается засудить каждого кто стрелял за то что "обстреливал мирных шахтеров Донбасса"
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Ответка через 75 минут - это стрельба в никуда.
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А ты там сидело с будильником?
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там достаточно народу "сидело с будильниками" - и на зележопую невезуху, они умеют писАть.
и есть такая штука, как ФБ и твиттер.
а еще есть мобильники.

можешь подсказать бубачке, что все эти компы, мобильники, твиттеры - все это происки шоколадного барыги, и всех их вот эта самое надо, эта самое! - к ногтю паразитов.
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Вам, ШАКАЛАдным сбрехать как воды напиться!
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какая "мощь аргументации"! держи на рюмку стекломоя.
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Так не брешіть нам, "шакаладним". 😁 Вчіться говорити правду.
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Лучше быть зебилом чем свидонутым!
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чего сбрехать? вчера многие из зоны ООС писали о том, что ответный огонь открыли более чем через час. зебубочку не хотели будить наверное. без него ведь никак, бо надо просто прекратить стрелять, а тут такое...)
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угу... это так - чтоб слегка успокоить публику... Окупанти РФ, отримавши гідну відповідь на атаку під Пісками, звинувачують ЗСУ в обстрілі житлових районів Горлівки, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6368
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Самое печальное, что та публика, на которую этот фуфель расчитан, не особо и беспокоится.
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да. многим из них достаточно, что бубочка увидала знамение в рыбьих глазах пуйла.
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Донецьк.
Вночі 1 один раз "добряче" бахнуло, ЯБП рідкі пострілюшки з стрілецької.
На/з півночі легкові та бусики з номерами АК, була таблетка 50 у колі "медрота". 200 - 0 300-0
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Идите в ж. и будет самогон(на паркане, дворник Вася)
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"Мы будем стоять за женщинами и детьми,
и пусть они попробуют стрелять.." (В.В.хло)
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ізраль не церемониться, при обстрілах його територій з боку палестини..... відповідь летить туди, звідки прилетіло.... і це правильно
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а, на дом сбрасывают взрывпакет и все знают шо щас дом сложится. и бегут, глупцы))
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Ты еврей?
Видео же есть, это практически все знают - с самолета или дрона на крышу здания сбрасывается взрывпакет(и да, взрывается), после чего есть 2 минуты шоб покинуть здание.
"умник" нашелся.
А то шо выпил или не выпил - все мое, емо-е.
розізлив Окупанти РФ, отримавши гідну відповідь на атаку під Пісками, звинувачують ЗСУ в обстрілі житлових районів Горлівки, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4743
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Вата в Марике верит шо у ВСУ "грады" есть со спецракетами, которые после запуска по опочленцам, развертаются и летят на город.
Обама, ша ж ты творишь? Ой, Трамп, но Трампнаш(у ваты рекурсия)
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Вова Оманський
Шпитальний ранок. Звичний огляд ран.
Прокинувсь скальпель. Тихі чути скрики...
Летить гулять із жінкою в Оман
Володя ЗЕ, безгрішний та великий.

Російську міну виплюнув туман.
Тріщить бліндаж, регочуть ,,руські" пики.
Летить узнать, що їсть і п'є Оман,
Володя ЗЕ, святий та сонцеликий.

Густим стає корупції дурман.
Діяльність ,,Слуг" скандали плодить дикі.
Летить гулять декаду у Оман
Володя ЗЕ, народний наш владика.

Півроку блаЗЕнь краю владний пан.
Є ррезультат реформ його величний:
Летить гулять у сонячний Оман
Володя ЗЕ, простий, альтруїстичний.

Пригнала Мендель в центр столиці кран:
- Знов рейтинг впав? Піднять його, нероби!
Володя ЗЕ гуля на весь Оман.
Він - не Петро Мальдівський, зелебоби!
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Среди говна вы все поэты....
среди поэтов вы говно!
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а в чем достойный ответ?????????? что начали отвечать на час позже?????????????
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не, пердеть от страха у него получается.
не нада клеветать на кумира 73% зубожилых.
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Ага. На час позже и только в прессе. Вот и вся ответка. Боевикам даже самим пришлось обстрелять городские кварталы чтобы обвинить ВСУ, потому что ответки так и не дождались.
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Шож вы так с друзьями сивохи поступили?
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Ага. Хомчак дал достойную ответку из своего кабинета. А Разумков со Шмыгой ускорились в процессе в замене Конституции Украины на формулу Штангенциркуля Оккупанты РФ, получив достойный ответ на атаку под Песками, обвиняют ВСУ в обстреле жилых районов Горловки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2294
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«Ми за розкольників не молимося», - у волинському монастирі МП відмовили батькові загиблого АТОвця.

"Так склалося, що довгі роки я проживаю у Київській області. Хоча сам народився на Камінь-Каширщині (у селі Личини - Авт.), - провадить розповідь далі. - Що хочу сказати, ходжу по церквах у місті Ковелі, і по селах. Побував у Миколаївському Милецькому чоловічому монастирі УПЦ Московського патріархату. Тут вирішив подати записку за новопреставленого воїна Василя, командира мого сина, котрий загинув у листопаді.Молодий монах не захотів брати записку. Говорить: "Ми за розкольників не молимося". Я обурився і запитав, а за кого ви молитеся? Той відповів: "Тільки за православних Московського патріархату". Я став заперечувати. Нагадав, що він живе в Україні, топче українську землю, їсть український хліб. Опісля пішов від цього монаха на службу, думаю побуду, Бог усе бачить і знає. А там священник, який вів літургію, у молитві став згадувати Патріарха Кирила. Я добув до кінця, поклонився іконам, помолився своїми словами до святих і пішов".
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А чё было в этот балаган ходить?
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штаб ООС - Вы стали брехливыми в угоду осла зе, но он ваш командир, но не наш.
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Достойный ответ, московские террористы и конечно же каварные снайперы. Жгите дальше.
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Только упоротые тугодумы поверят в эти запоздалые высеры нашего командования
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зе считает что если брехать больше про окончание войны то все ему поверят
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рашапаскуды прячутся в жилом секторе , это их фишка , которая срабатывает вот уже 6 лет - пульнуть из-за хаты или многоэтажки и смыться... укры ж не будут по хатам шмалять, а если будут - русоговносми это снимут и покажут на весь мир, как обстреливают мирняк...
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Турция эту фишку решила элементарно ...беспилотники все подали провели разведку и разбомбили
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нашефсё как Турция даже думать боится... не то что перенимать опыт
а там , конечно, классно, действенно и поучительно!!! (обзавидоваться можно)
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Ну и где та дискредитация? Четверо наших ребят между жизнью и смертью в Днепре. Да хоть всю Горловку снесите! И трындите дальше про дискредитацию, можно озаботиться.
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То брехня мелкая пропоганды паРаши хла, уже штаб ООС больше брешет
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Та пох** Шо там ці кацапсячі обезяни патякають! За кожного нашого воїна випалютвати все шо шивелиться в тому місті звідки був випущений снаряд чи міна. Про це будуть знати і орки і ті хто проживають в цих місцях. Іначе ми ніколи цю мразоту не викурим з нашої землі. На пордорі зара голодні часи наступають і ця погань буде лізти і лізти, що б на бояру то пожерти заробити...
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Наше командуання постійно оправдовується,замість того, щоб давати команду адекватну відповідь ворогу не через годину, а за 5-10 хв.!
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А "не применять артиллерию"-это ЛИЧНЫЙ приказ сопли.
Письменный.
С доведением до личного состава под роспись.
Или это личная инициатива толстожопых штабных генералов, желающих спокойно выйти на пенсию и ненервировать бубочку?
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я знову ж, в 3424-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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Новий міністр оборони звільнив каперанга ВМСУ, який відповідав за співпрацю з Європою і США
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Зелена шмаркля - ти гівно! Ти падлюка! Ти обісцяна, перестрашена прокацапсько-жидівська наволоч! Щоб ти здох!
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