 Оккупанты РФ, получив достойный ответ на атаку под Песками, обвиняют ВСУ в обстреле жилых районов Горловки, - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОСС в Facebook.
"В кремлевских информационно-пропагандистских ресурсах и их марионеточных сателлитах наблюдаются попытки распространить очередную фейковую информацию о якобы обстреле украинскими военнослужащими жилых домов временно оккупированной Горловки.
Информация об обстреле абсолютно не соответствует действительности", - говорится в заявлении штаба.
Командование ООС подчеркивает, что все тяжелое вооружение, согласно минским соглашениями, находится в районах отвода.
Также в штабе напоминают, что обычно, как показывает опыт боевых действий, после подобных обвинений противник сам прибегает к вооруженным провокациям и из тяжелого вооружения обстреливает жилой сектор временно оккупированных населенных пунктов.
Командование ООС напоминает, что согласно нормам международного гуманитарного права оккупант несет полную ответственность за гражданское население на захваченных территориях.
Напомним, вчера вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик ВСУ один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.
Украинские воины ответным ударом уничтожили расчет наемников РФ, подбивший автомобиль сил ОС возле Песков.
Кроме этого, в результате вчерашних вражеских обстрелов наших позиций еще один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму.
и есть такая штука, как ФБ и твиттер.
а еще есть мобильники.
можешь подсказать бубачке, что все эти компы, мобильники, твиттеры - все это происки шоколадного барыги, и всех их вот эта самое надо, эта самое! - к ногтю паразитов.
Вночі 1 один раз "добряче" бахнуло, ЯБП рідкі пострілюшки з стрілецької.
На/з півночі легкові та бусики з номерами АК, була таблетка 50 у колі "медрота". 200 - 0 300-0
и пусть они попробуют стрелять.." (В.В.хло)
Видео же есть, это практически все знают - с самолета или дрона на крышу здания сбрасывается взрывпакет(и да, взрывается), после чего есть 2 минуты шоб покинуть здание.
"умник" нашелся.
А то шо выпил или не выпил - все мое, емо-е.
розізлив
Обама, ша ж ты творишь? Ой, Трамп, но Трампнаш(у ваты рекурсия)
Шпитальний ранок. Звичний огляд ран.
Прокинувсь скальпель. Тихі чути скрики...
Летить гулять із жінкою в Оман
Володя ЗЕ, безгрішний та великий.
Російську міну виплюнув туман.
Тріщить бліндаж, регочуть ,,руські" пики.
Летить узнать, що їсть і п'є Оман,
Володя ЗЕ, святий та сонцеликий.
Густим стає корупції дурман.
Діяльність ,,Слуг" скандали плодить дикі.
Летить гулять декаду у Оман
Володя ЗЕ, народний наш владика.
Півроку блаЗЕнь краю владний пан.
Є ррезультат реформ його величний:
Летить гулять у сонячний Оман
Володя ЗЕ, простий, альтруїстичний.
Пригнала Мендель в центр столиці кран:
- Знов рейтинг впав? Піднять його, нероби!
Володя ЗЕ гуля на весь Оман.
Він - не Петро Мальдівський, зелебоби!
среди поэтов вы говно!
не нада клеветать на кумира 73% зубожилых.
"Так склалося, що довгі роки я проживаю у Київській області. Хоча сам народився на Камінь-Каширщині (у селі Личини - Авт.), - провадить розповідь далі. - Що хочу сказати, ходжу по церквах у місті Ковелі, і по селах. Побував у Миколаївському Милецькому чоловічому монастирі УПЦ Московського патріархату. Тут вирішив подати записку за новопреставленого воїна Василя, командира мого сина, котрий загинув у листопаді.Молодий монах не захотів брати записку. Говорить: "Ми за розкольників не молимося". Я обурився і запитав, а за кого ви молитеся? Той відповів: "Тільки за православних Московського патріархату". Я став заперечувати. Нагадав, що він живе в Україні, топче українську землю, їсть український хліб. Опісля пішов від цього монаха на службу, думаю побуду, Бог усе бачить і знає. А там священник, який вів літургію, у молитві став згадувати Патріарха Кирила. Я добув до кінця, поклонився іконам, помолився своїми словами до святих і пішов".
а там , конечно, классно, действенно и поучительно!!! (обзавидоваться можно)
Письменный.
С доведением до личного состава под роспись.
Или это личная инициатива толстожопых штабных генералов, желающих спокойно выйти на пенсию и ненервировать бубочку?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)