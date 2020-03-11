 МИД выражает "решительный протест" из-за обысков в оккупированном Бахчисарае

Об этом изданию "Крым.Реалии" сказала спикер ведомства Екатерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы выражаем решительный протест против очередной волны обысков и задержаний в оккупированном украинском Крыму. Мы видим, с каким цинизмом Россия игнорирует все призывы мирового сообщества прекратить давление на крымских татар. Буквально на прошлой неделе с трибуны Совбез ООН звучали призывы к Российской Федерации прекратить действия к крымскотатарскому населению в оккупированном Крыму, но видим, что Россия демонстративно продолжает игнорировать эти призывы, как и собственно все резолюции международных, межправительственных институтов", – сказала Зеленко.

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По ее словам, МИД Украины продолжает фиксировать подобные случаи.

"Все эти действия мы фиксируем и убеждены, что наши международные партнеры не останутся в стороне и дадут надлежащую политическую оценку таким противоправным действиям со стороны России", – добавила она.

Ранее сообщалось, что ФСБ РФ проводит серию обысков в домах крымских татар в оккупированном Бахчисарае.

По информации правозащитников, в результате обысков задержаны 5 человек.

Прокуратура АР Крым совместно с ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе начала уголовное производство по факту незаконных обысков в домах крымских татар в оккупированном Бахчисарае.