 В Украине не зафиксировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом, - Минздрав

Об этом он сказал во время брифига, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера в вирусологической лаборатории находились на исследовании четыре образца. По состоянию на утро 10 марта мы имели результаты этих исследований - все они отрицательные. То есть ни одного подтвержденного нового случая коронавирусной инфекции по состоянию на этот час в Украине не зафиксировано", - сказал Ляшко.
Он напомнил, что сейчас в Украине зафиксирован лишь один случай заболевания коронавирусом.
По словам Ляшко, в течение 10 марта было зафиксировано 5 сообщений о подозрениях на коронавирус.
"С тех пяти сообщений два образца поступили в вирусологическую лабораторию, по ним проводятся исследования. Три сегодня мы получим и будем проводить исследования. О результатах проинформируем завтра", - сказал он.
Дебилы минздравовские!
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"З тією динамікою, як розповсюджуюється епідемія коронавірусу, існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації в столиці. Щоб упередити можливе розповсюдження захворювання, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів", - заявив Кличко.
Так, в закладах загальної і вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. У кінотеатрах скасують сеанси.
"Закритими будуть розважальні центри та розважальні зони у шопінг-молах. У торговельних центрах посилений контроль, чергуватимуть санітарні лікарі", - розповів міський голова.
Попередньо обмеження діятимуть до кінця березня.
Кличко також звернувся до керівників установ та підприємств міста, аби ті переглянули графіки роботи працівників, у яких є малолітні діти.
"Окремо зазначу, що громадський транспорт поки працювати у звичайному режимі. Увесь його рухомий склад двічі на добу обробляють дезинфікуючими засобами", - сказав Кличко і закликав людей не панікувати, дотримуватися порад медиків і при поганому самопочутті звертатися до лікарів.
уже даже как-то....напрягает (потому как на брехню похоже)
😷