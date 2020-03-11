 В Украине не зафиксировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом, - Минздрав

Об этом он сказал во время брифига, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в вирусологической лаборатории находились на исследовании четыре образца. По состоянию на утро 10 марта мы имели результаты этих исследований - все они отрицательные. То есть ни одного подтвержденного нового случая коронавирусной инфекции по состоянию на этот час в Украине не зафиксировано", - сказал Ляшко.

Он напомнил, что сейчас в Украине зафиксирован лишь один случай заболевания коронавирусом.

По словам Ляшко, в течение 10 марта было зафиксировано 5 сообщений о подозрениях на коронавирус.

"С тех пяти сообщений два образца поступили в вирусологическую лабораторию, по ним проводятся исследования. Три сегодня мы получим и будем проводить исследования. О результатах проинформируем завтра", - сказал он.

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