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 Общество
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 В Украине не зафиксировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом, - Минздрав

Главный санврач, заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Украине не зафиксировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом.

Об этом он сказал во время брифига, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в вирусологической лаборатории находились на исследовании четыре образца. По состоянию на утро 10 марта мы имели результаты этих исследований - все они отрицательные. То есть ни одного подтвержденного нового случая коронавирусной инфекции по состоянию на этот час в Украине не зафиксировано", - сказал Ляшко.

Он напомнил, что сейчас в Украине зафиксирован лишь один случай заболевания коронавирусом.

По словам Ляшко, в течение 10 марта было зафиксировано 5 сообщений о подозрениях на коронавирус.

"С тех пяти сообщений два образца поступили в вирусологическую лабораторию, по ним проводятся исследования. Три сегодня мы получим и будем проводить исследования. О результатах проинформируем завтра", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180658
 
 
 Топ комментарии
 
не зафіксовано, бо фіксувати нічим.....
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Не зафиксировано не значит, что его нет.
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Пересекая границу Украины, коронавирус, боясь Минздрава, теряет силы и становится грипом и ОРЗ????!!!
Дебилы минздравовские! В Украине не зафиксировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 117
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Не зафиксировано не значит, что его нет.
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не зафіксовано, бо фіксувати нічим.....
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Бо нема чим фіксувати. Він сам літає, безконтрольно!
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Пересекая границу Украины, коронавирус, боясь Минздрава, теряет силы и становится грипом и ОРЗ????!!!
Дебилы минздравовские! В Украине не зафиксировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 117
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А потом после очередных микулинець-винников-санжар будете писать что это власть и ТВ раздувает панику.
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У Києві з 12 березня тимчасово обмежують освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, дитячих садочках, мистецьких та спортивних школах.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"З тією динамікою, як розповсюджуюється епідемія коронавірусу, існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації в столиці. Щоб упередити можливе розповсюдження захворювання, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів", - заявив Кличко.
Так, в закладах загальної і вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. У кінотеатрах скасують сеанси.
"Закритими будуть розважальні центри та розважальні зони у шопінг-молах. У торговельних центрах посилений контроль, чергуватимуть санітарні лікарі", - розповів міський голова.
Попередньо обмеження діятимуть до кінця березня.
Кличко також звернувся до керівників установ та підприємств міста, аби ті переглянули графіки роботи працівників, у яких є малолітні діти.

"Окремо зазначу, що громадський транспорт поки працювати у звичайному режимі. Увесь його рухомий склад двічі на добу обробляють дезинфікуючими засобами", - сказав Кличко і закликав людей не панікувати, дотримуватися порад медиків і при поганому самопочутті звертатися до лікарів.
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верим! )))))))
уже даже как-то....напрягает (потому как на брехню похоже)
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На ошибках учатся, после ошибок - лечатся.

😷
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ПОра уже специалистам из ВОЗ приезжать опыт перенимать у коллег из МОЗ Украины. Масок нет, спецоборудования нет, больницы не приспособлены, тестов нет, и вируса нет. Может у нас генотип такой невосприимчивый.
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В Україну, на кацапщину і в Туркменістан вірус не навідується - нема дурних.
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Я не вірю,це брехня.Все скривають,щоб не було паніки. В Італіі померло від короновірусу на сьогодні 700 людей і ніхто не говорить,чи серед них є українці.
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Заболевшие, после Санжар, боятся чихнуть? Или чихают, и говорят что у них туберкулёз.
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Куди там Північній Кореї. До речі, хтось чув про вірус в Пхеньяні, але дипломатів вони вивезли?
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Во у нас иммунитет. Все кругом болеют, а мы в вакууме)
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