 Украинские производители дезинфицирующих средств готовы обеспечить страну антисептиками, - главный санврач Ляшко

Об этом он сообщил во время брифинга в Кабинете министров, передает Цензор.НЕТ.

"Вы все знаете, что одним из мероприятий профилкатики коронавирусной инфекции являются чистые руки. Мытье рук и обработка антисептиком", - отметил Ляшко.

Он рассказал, что сегодня Минздрав провел встречу со всеми отечественными производителями дезинфицирующих средств.

"Мы у них спросили о проблемах и о готовности обеспечить нашу страну антисептическими и дезинфицирующими растворами для того, чтобы не было никаких проблем и упущений. Мы услышали их проблемы и в течение недели, я думаю, все вопросы будут решены. Наши происзводители готовы и у них есть сырье, чтобы обеспечить нас дезинфицирующими средствами", - добавил Ляшко.

По его словам, проблем с наличием и доступом к антисептическим средствам не должно быть.

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