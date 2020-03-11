 Украинские производители дезинфицирующих средств готовы обеспечить страну антисептиками, - главный санврач Ляшко

Об этом он сообщил во время брифинга в Кабинете министров, передает Цензор.НЕТ.
"Вы все знаете, что одним из мероприятий профилкатики коронавирусной инфекции являются чистые руки. Мытье рук и обработка антисептиком", - отметил Ляшко.
Он рассказал, что сегодня Минздрав провел встречу со всеми отечественными производителями дезинфицирующих средств.
"Мы у них спросили о проблемах и о готовности обеспечить нашу страну антисептическими и дезинфицирующими растворами для того, чтобы не было никаких проблем и упущений. Мы услышали их проблемы и в течение недели, я думаю, все вопросы будут решены. Наши происзводители готовы и у них есть сырье, чтобы обеспечить нас дезинфицирующими средствами", - добавил Ляшко.
По его словам, проблем с наличием и доступом к антисептическим средствам не должно быть.
любой ликероводочный отдел супермаркета справится...та даже простейшая рюмочная с палёнкой
Его уровень это красивая картинка в кадре.
И все !!!!!!!!!!
"Хочешь выжить - выбрось Клоуна !"
Антисептиками засыпят..
В Киеве уже начали повсеместно вонять хлоркой.
Довожу к сведению зебильной медицины, что хлорка - средство от бактерий, а на вирусы она действует, как Ґ+Ґ на воспаленный моск дебила
Хлорка убивает все живое, хоть бактерии хоть вирусы.