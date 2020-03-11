 Семеро раненых украинских воинов доставлены из района проведения ООС в Днепр, состояние четверых - тяжелое, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа.

"В Днепр эвакуированы двумя военными вертолетами четверых раненых защитников в тяжелом состоянии. Сейчас эвакуированы еще трое с боевыми травмами, они направлены в военный госпиталь", - отметила она.

По ее словам, в областной больнице им. Мечникова и областной офтальмологической больнице для спасения военнослужащих задействованы лучшие специалисты, выполнены дополнительные обследования, некоторые операции продолжались до утра.

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Волонтерская карта центра помощи участникам АТО:

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Видар Анна Алексеевна, Приватбанк

Напомним, 10 марта боевики вели обстрелы по украинскому военному автомобилю, скрывшись за домами гражданского населения Донбасса. Противник попал в автомобиль украинских военных из противотанкового ракетного комплекса.

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