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Все про:Днепр_город (2959) обстрел (8785) ранение (2336) эвакуация (598) Губа Татьяна (37)

 Семеро раненых украинских воинов доставлены из района проведения ООС в Днепр, состояние четверых - тяжелое, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

В больницы Днепра за последние сутки из зоны проведения ООС доставили семерых раненых бойцов, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа.

"В Днепр эвакуированы двумя военными вертолетами четверых раненых защитников в тяжелом состоянии. Сейчас эвакуированы еще трое с боевыми травмами, они направлены в военный госпиталь", - отметила она.

По ее словам, в областной больнице им. Мечникова и областной офтальмологической больнице для спасения военнослужащих задействованы лучшие специалисты, выполнены дополнительные обследования, некоторые операции продолжались до утра.

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Напомним, 10 марта боевики вели обстрелы по украинскому военному автомобилю, скрывшись за домами гражданского населения Донбасса. Противник попал в автомобиль украинских военных из противотанкового ракетного комплекса.

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Семеро раненых украинских воинов доставлены из района проведения ООС в Днепр, состояние четверых - тяжелое, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180653
 
 
 Топ комментарии
 
Разведение войск и перемирие по Зеленскому....
Опять наше Мечникова переполнено! В унитаз такого презика!
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"Надо просто перестать стрелять !" (С)
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Держитесь парни!!! Вы живы- и значит вы живы!!! Может много боли, может очень много!!!!! Но вы живы!!!! Держитесь!!!!

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Разведение войск и перемирие по Зеленскому....
Опять наше Мечникова переполнено! В унитаз такого презика!
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Зеленский - мультяшный идиот !
Его уровень это красивая картинка в кадре.
И все !!!!!!!!!!

"Хочешь выжить - выбрось Клоуна !"
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Он так часто, и часто неадекватно ситуации, лепечет о мире,
шо видно - явно хочет Нобеля до своего шнобеля..
Обама криворожский, или "Обана - я криворожский".
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"Надо просто перестать стрелять !" (С)
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А Тарантул и Писюнная Бубочка хоть знают об этом? Семеро раненых украинских воинов доставлены из района проведения ООС в Днепр, состояние четверых - тяжелое, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа - Цензор.НЕТ 6534
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Держитесь парни!!! Вы живы- и значит вы живы!!! Может много боли, может очень много!!!!! Но вы живы!!!! Держитесь!!!!

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Де **** обітцяне повернення важкого озброєння та зохоплення сірої зони у відповідь на атаку підарашистів?
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Одужання пораненним воїнам України!!! Бережи вас Боженько, тримайтесь хлопці!!!
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