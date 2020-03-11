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 У двоих иностранных моряков пограничники обнаружили повышенную температуру, их не пустили на берег

За прошлые сутки пограничники измерили температуру у более чем 100 тыс. человек, въезжающих из-за границы и с оккупированных территорий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Зафиксировано два случая повышенной температуры у двух иностранцев — членов суднокоманды теплохода, который прибыл в Украину для загрузки. Врачи продолжают наблюдение за указанными лицами, которые остаются на борту судна", — сказано в сообщении.

Пограничники круглосуточно проводят температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину в пунктах пропуска через госграницу, а также через КПВВ на линии разграничения в зоне проведения ООС и на админграницах с временно оккупированным Крымом.

"За прошедшие сутки, 10 марта, пограничники проверили 109 084 человека. В общем, с 25 февраля этого года проверено уже более 1,5 млн граждан", — сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180652
 
 
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Ну да((( Остальная команда не общалась с этими двумя, ходили в защитных костюмах...
а теперь гуляют по нашим улицам. КАПЕЦ
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тут слухи ходят, что в Киеве уже 150 под подозрением на коронавирус. Наш дебильный уряд не только рукожопый, а ещё и скрытный - хуже китайцев.
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я в этом не сомневаюсь: Киев проходной двор для иностранцев и туристов
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Слухи - это когда говорят - не для глухонемых из государства в смартфоне.
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Остальные крюмемберс благополучно сошли на берег заражать аборигенов?короче писда полная
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вот так и вымерли майя от испанцев с португальцами...
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Нет температуры и признаков значит здоров да дебилы из моза
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