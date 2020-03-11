 Передавать на приватизацию "Антонов" не планируют, - Абромавичус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время брифинга.

"О приватизации сейчас речь не идет", - сказал он.

Абромавичус объяснил, что он лично не является сторонником национализации, но он встречался со многими инвесторами и убедился, что у них не было заинтересованности приватизировать "Антонов".

По его словам, "сейчас есть популистские манипуляции, что правительство будет все распродавать, но это не так".

Также, отвечая на вопрос журналистов относительно импортозамены российских запчастей на АН, заверил, что этот процесс продолжается.

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