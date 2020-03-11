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 Политика Украины
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Все про:приватизация (947) Абромавичус (466) ГП Антонов (3)

 Передавать на приватизацию "Антонов" не планируют, - Абромавичус

Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус заверил, что никаких планов по приватизации предприятия "Антонов" нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время брифинга.

"О приватизации сейчас речь не идет", - сказал он.

Абромавичус объяснил, что он лично не является сторонником национализации, но он встречался со многими инвесторами и убедился, что у них не было заинтересованности приватизировать "Антонов".

По его словам, "сейчас есть популистские манипуляции, что правительство будет все распродавать, но это не так".

Также, отвечая на вопрос журналистов относительно импортозамены российских запчастей на АН, заверил, что этот процесс продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" получил в этом году рекордный госзаказ на 30 млрд грн, - Абромавичус

Источник: https://censor.net.ua/n3180650
 
 
 Топ комментарии
 
В общем Украина - благоприятная страна. Почти рай с точки зрения природных ресурсов. Что ж вы рай чертям отдаете. То Хмельницький за три копейки в панщину казакив продал, то Голодомор, то жиды вывезли из страны защитные маски. Шо за страна?
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Там такой аэродром, что пару десятков ТРЦ поместиться, еще и Укрбуд жилых домов настроит.
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Дивно, що жоден олігарх ним серйозно не цікавився за 20 з гаком років. Напевне нічим.
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Ще один рєхворматор. А разом з Найємом - два дебіла, це вже сила.
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а при чём тут частная мотор сич к укроборонпрому? проспись...
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а абрамовічуса на м'ясокомбінат здати не планується?
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Ну так и скажи...пока еще не нашли того кто заплатит нужную сумму отката...а не виляй сракой...
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Тююю! Чего? Снести его нахрен и на освободившемся месте ещё один ТРЦ забалабесить!
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Там такой аэродром, что пару десятков ТРЦ поместиться, еще и Укрбуд жилых домов настроит.
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В общем Украина - благоприятная страна. Почти рай с точки зрения природных ресурсов. Что ж вы рай чертям отдаете. То Хмельницький за три копейки в панщину казакив продал, то Голодомор, то жиды вывезли из страны защитные маски. Шо за страна?
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Значить-точняк...
І жопорукі кацапчуги викуплять...
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мы тебя за яйца подвесим, если выставишь на приватизацию....
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Значит всё таки будут передавать. От же ш Гниды зебильные.
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Вот бы закрыли вход на сайт через VPN, тишина была бы и ни одного кацапского тролля.
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Дивно, що жоден олігарх ним серйозно не цікавився за 20 з гаком років. Напевне нічим.
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Там работать надо, а это не для олигархов.
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Ну ясно. Шахти, комбінати, електростанції, будівництво, поля, ферми - то все не треба працювати.
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Все это досталось олигархам в функционирующем состоянии. Скажу больше: Олигархи не настолько дурные, чтобы приватизировать убыточные предприятия, поэтому они и олигархи.
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Думаєте є такі виробництва, де мінімум 30 років все саме функціонує і нічого не треба робити?

Особливо агросектор, був як живий, тіки не ворушився.
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