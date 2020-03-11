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 Общество
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 В Запорожье госпитализировали с подозрением на коронавирус женщину, приехавшую из Италии

В запорожскую областную инфекционную больницу госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию женщину, которая вернулась из Италии.

Об этом сообщил "Укринформу" директор ГУ "Запорожский областной центр Минздрав" Роман Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Это первый случай, когда мы отправили биологический материал в Киев, дабы исключить коронавирус", - сказал Терехов.

По словам медиков, женщина 1972 года рождения работала в Италии. 1 марта она попала под дождь и простудилась.

"У нее хронический пиелонефрит. Поэтому она начала принимать антибиотики. Но ее работодатели отпустили женщину домой", - добавил Терехов.

Через Милан она прилетела в Борисполь, у нее была температура 37,3, но учитывая хроническое заболевание и отсутствие признаков других вирусных инфекций женщине разрешили сесть на поезд в Бердянск. Уже в дороге ее состояние ухудшилось, она обратилась к проводнику. В Запорожье на железнодорожном вокзале женщину встретили медики и госпитализировали в больницу.

'9 марта она была госпитализирована. Был сделан рентген и установлен диагноз - ОРВИ, острый фарингит, пневмония. Для исключения коронавируса мы направили биологический материал в Киев. Результат должен быть через два дня", - сообщил Терехов.

Сейчас женщина получает необходимое лечение, находится в отдельном боксе. Вагон в котором она ехала, отправлен на дезинфекцию, проводник также находится под наблюдением врачей. Других пассажиров в купе с женщиной не было.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180649
 
 
 Топ комментарии
 
та не, просто уже приехало...
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Одесса вчера после обеда супруга вышла по делам.... и такая вот картина маслом.. две крашенные младые разфуфыренные дурепы стоят на улицы лобзаются взасос.. вай вау одна и говорит другой мол представляешь я вчера вернулась из Италии как все приколько и хиха хо.. вторая- да ты шо вот умничка (в чем вопрос) и давай взасос чмоки чмоки.. супруга так подальше от этих чмоки чмоки... она фармацевт и говори вчера вернулась из Италии в Одессу инкубационный период минимум 14 суток а уж бегает хохочет и всех облызыват о какой самодисциплине и самоизоляции может идти речь представляете что эта крашенная дуреполо окажется вирусоносителем сама перенесет легко в силу возраста... а вот кто постарше от нее заболеют на улице, в транспорте, в магазинах, учреждениях и помрут...
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Одесса вчера после обеда супруга вышла по делам.... и такая вот картина маслом.. две крашенные младые разфуфыренные дурепы стоят на улицы лобзаются взасос.. вай вау одна и говорит другой мол представляешь я вчера вернулась из Италии как все приколько и хиха хо.. вторая- да ты шо вот умничка (в чем вопрос) и давай взасос чмоки чмоки.. супруга так подальше от этих чмоки чмоки... она фармацевт и говори вчера вернулась из Италии в Одессу инкубационный период минимум 14 суток а уж бегает хохочет и всех облызыват о какой самодисциплине и самоизоляции может идти речь представляете что эта крашенная дуреполо окажется вирусоносителем сама перенесет легко в силу возраста... а вот кто постарше от нее заболеют на улице, в транспорте, в магазинах, учреждениях и помрут...
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Одесса... а вот кто постарше от нее заболеют на улице, в транспорте, в магазинах, учреждениях и помрут... (с)
У Запоріжжі госпіталізували з підозрою на коронавірус жінку, яка приїхала з Італії - Цензор.НЕТ 3467
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та ну... не волнуйтесь... у нас все нормуль (официально естественно)
а в жизни - осложнения ОРВИ и не более
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и правду нам не скажут! нету его, этого коронавируса, и все!!! хоть вымрете все!
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