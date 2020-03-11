 Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщил в фейсбуке экс-генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Я бы рекомендовал правительству честно сказать, кто виноват в том, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра. Ясно, что ООО "Мамона Трейд" вывезет все, что хочет. Но все разумные страны давно запретили вывозить эти жизненно необходимые для больных и медиков изделия. У нас же за последние три месяца экспорт этой продукции составил 983,5 тонны!" - написал он, опубликовав список экспортеров.
Зе запишет ролик про украинских дикунов с средневиковья, которые умирать не могут с достоинством и тихо - всем станет стыдно..., и все успокоятся....
ЗЕБИЛЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!
И от этой заразы маски не нужны!!!! Они хотели ср...ть , на всех!!!!
Поэтому пусть в мире выживут те , кто не позволяет такого!!!
Есть СБУ и куча спец служб- это их работа!!!!
та этих тварей, за 30 лет - всех под расстрел...
а они себе огромные з/п, бесплатное жилье, авто, пенсии и прочие смалолыки...
Кому то вспомнилось, как в 2009-м в аптеках и на мед.складах расхватали лежавшие там с времен царя Гороха мед.маски, марля, бинты и вата? Решили "можем повторить!" и нагнетают истерию, как это Луценко?
Чи може тепер треба виробників по прокуратарах затаскати і вpзагалі все зупинити?
нашего стола к вашемузелёных жуликов для своих избирателей:
а не создавать стратегический запас это как?
а не принять вовремя закон о запрете вывоза масок (Китай принял его еще 2 месяца назад) это как ?
это только Барыга Свыня Шоколадный воровал, а
мы все ЗЕльоненькие и пушистые
говорим барыги, думаем правительство
Радуцкий правительство-барыга
или нет ?
вот это и есть коррупция - использование законов или их преступного отсутствия в личных целях
Але хоч одна добра звістка від тебе про те, що зебіли мають здохнути. Прохання лише швидше зробить себе разом.
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Юля встречает в Борисполе очередной самолёт с терафлю!
Хватит всем!
Зеленский продал маски - - бубочка пушистая