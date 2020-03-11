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 Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии. ДОКУМЕНТ

За последние три месяца украинский экспорт защитных масок составил 983,5 тонн.

Об этом сообщил в фейсбуке экс-генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы рекомендовал правительству честно сказать, кто виноват в том, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра. Ясно, что ООО "Мамона Трейд" вывезет все, что хочет. Но все разумные страны давно запретили вывозить эти жизненно необходимые для больных и медиков изделия. У нас же за последние три месяца экспорт этой продукции составил 983,5 тонны!" - написал он, опубликовав список экспортеров.

Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии 01

Смотрите также: Украинец пытался вывезти за границу почти 11 тыс. медицинских масок. Общая сумма конфиската - 356 тыс. грн, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии 02

Источник: https://censor.net.ua/n3180648
 
   
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ЗЕЛЕНСКИЙ КРОВАВЫЙ БАРЫГА НАЖИВАЕТСЯ НА БОЛЕЗНЯХ УКРАИНЦЕВ Все 983 тонн запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии - Цензор.НЕТ 6878
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Ну і що такого? Заробив Радуцкій пару десятків мільйонів шекелів, вам що, шкода?
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Да нормально все будет... Усі 983 тонни запасів захисних масок вивезли з України під час епідемії - Цензор.НЕТ 8318

Зе запишет ролик про украинских дикунов с средневиковья, которые умирать не могут с достоинством и тихо - всем станет стыдно..., и все успокоятся....


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Предлагаю выживших перевешать (с).
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Коронавирус, карантин, обвал цен на нефть, грядущий экономический кризис..., главное, чтобы у народа не началась паника
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И после этого кто-то будет удивляться что китайцы коронавирус остановили, а в Украине - нет

ЗЕБИЛЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!
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а больной на голову клоун делает вид что ничего не происходит, в Италии мор по 100 душ в день и ничего страшного в нашей стране умирают только от гриппа да ****** зелебобики?
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А зачем вам маски, когда жижитализация кругом?
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Мамона--- трейд --- совершенно точное определение.
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ОПЖ ездит в кремль!!!! Нагло!!!! И срать они хотели на все!!!!
И от этой заразы маски не нужны!!!! Они хотели ср...ть , на всех!!!!
Поэтому пусть в мире выживут те , кто не позволяет такого!!!
Есть СБУ и куча спец служб- это их работа!!!!
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Вічний Закон Державотворення : " Контроль над усіма гілками Влади, особливо суддями , повинен бути в руках Справжніх Громадян " . Всі ці САП , ДБР, НАЗК,та інші такого штибу структури - все це лише імітація бурхливої діяльності боротьби з корупцією . В Україні не було надання Громадянства , а тому не було створено фундаменту Держави = Справжні Громадяни ! Це та ЧАСТИНА населення яких об'єднують одна ідеологія , ціль і цінності! І лише ця частина повинна мати Виборче Право і право Контролювати всі гілки влади ! Без цього Державу будуть знищувати всякі падлюки і вороги , а МЕХАНІЗМУ захисту не має ! Гібридна Країна з гібридними "громадянами".
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СБУ та кучу спецслуб не врятують положення там службові маски. Цього ще не зрозуміли чиновники.
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продали по 50 центів куплять по 5 доларів це ж класіка
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Может быть выскажусь нетолерантно, но при Сталине - это однозначно расстрел.
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ага, а говорят таким тиран был шо капец...
та этих тварей, за 30 лет - всех под расстрел...
а они себе огромные з/п, бесплатное жилье, авто, пенсии и прочие смалолыки...
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альтернатива так себе. сралин уничтожил столько людей, сколько ни одному коронавирусу не под силу убить.
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ты б так подрывников складов искал
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Не ну во время эпидемии во всем мире вывезти и продать это однозначно "пэрэмога". Радуцкий однозначно заслуживает еще и премии тысяч так 300 -400.
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А в честь чего паника то?
Кому то вспомнилось, как в 2009-м в аптеках и на мед.складах расхватали лежавшие там с времен царя Гороха мед.маски, марля, бинты и вата? Решили "можем повторить!" и нагнетают истерию, как это Луценко?
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Ну так виробники зароблять і зможуть запустити ще з десяток ліній.
Чи може тепер треба виробників по прокуратарах затаскати і вpзагалі все зупинити?
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Маски. От нашего стола к вашему зелёных жуликов для своих избирателей:
Усі 983 тонни запасів захисних масок вивезли з України під час епідемії - Цензор.НЕТ 6279
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Зебилы, вы уже "сделали всех вместе" или еще нет?
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Надо спрашивать не маску, а маски. Маска меняется каждые четыре часа, использованная утилизуется. Вот и посчитайте, сколько масок нужно даже на один день.
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А зачем. Если заболел - то может и нужно, чтобы меньше разбрызгивать сопли когда чихаешь. Если нет - они как мертвому припарки.
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Купил бы, только в аптеках масок нет.
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А раньше что не купил? Короновирус не вчера появился.
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Почему Радуцкий и Арахамло еще не сидят? Ведь это Арахамло хвастался у Шустера на эфире, что он лично контролировал продажу масок в Китай. Барыга Зеленский не будет сдавать своих?
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Зєля, кажете, не краде? З продажі цих масок він собі нічого не підмутив? Ну тоді нехай садить тих, хто ці маски вивозив на продаж. А не посадить - тоді він теж в схемі.
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А за шо садить? Обычный бизнес. Постановление о запрете экспорта масок было?
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а стратегический запас продавать это как?
а не создавать стратегический запас это как?
а не принять вовремя закон о запрете вывоза масок (Китай принял его еще 2 месяца назад) это как ?

это только Барыга Свыня Шоколадный воровал, а

мы все ЗЕльоненькие и пушистые
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В любом случае маски законно вывозились. Вопросы могут быть только к правительству а не к барыгам.
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мы говорим правительство, думаем барыги
говорим барыги, думаем правительство

Радуцкий правительство-барыга
или нет ?

вот это и есть коррупция - использование законов или их преступного отсутствия в личных целях
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Як би у нас на чолі країни був державник, а не те, що ми зараз маємо, то ту падлюку депутата та його фірму покарали б і завели б кримінальну справу за підрив нацбезпеки країни і умовах єпідемії, щоб іншим ділкам не хотілося більше так робити. Вот чим треба займатися у тому числі відповідним службам, а вони натомість стряпають справи проти С.Федини та інших.
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О чем сопли? Маски не спасают от короновируса, ну если только от другого вируса. Химкомбинизоны нужны. Мы все умрем.
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Ти хочеш сказати, що маски скупили лохи?
Але хоч одна добра звістка від тебе про те, що зебіли мають здохнути. Прохання лише швидше зробить себе разом.
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соевая братва даже не может что-то серьезное нынешней власти предъявить... вечно бред какой-то несут )) маски )) смех просто. Луцик, напяль штук десять масок и сфоткайся ) украинцы не будут эти маски носить, даже если реальная пандемия уже будет ))) от клоуны! )
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ты вот счас серьезно??? ... точно точно??? или это такой сарказм????
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Это классический представитель 73%, отаке...
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думаю, что ты больше на инфузорию похож: мозга нет - это точно )
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Если одноклеточному зебилу сказать нечего то он говорит "сам дурак".
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если безмозглому порохоботу нечего сказать по теме, он запевает песнь о каких-то зебилах, инфузориях и амебах. ну потому что пеця платит за посты независимо, что за бред его подопечные несут )))
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тогда давай по теме: кто продал маски китайцам ?
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я сказал по теме! о продаже масок - это полнейший бред! потому что они украинцам не нужны! вчера в метро видел тысячи людей и ни одного не было в маске! почему? потому что все маски продали в китай? бред! так почему вас мучает этот бессмысленный вопрос? нечего власти предъявить и вы цепляетесь к всяким мелочам? тебе жалко, что продают какой-то товар, который нам не нужен? та меня больше беспокоит, когда украинскую пшеницу продают всю за бугор, а потом покупаем зарубежную дороже, потому что своя закончилась раньше, чем рассчитывали! вот это серьезный вопрос! а маски - это бред!
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а ты кто? представитель меньшинства? ))) так не переживай, в вашу честь проводят парады с радужными флагами ))
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я купил на производство своим рабочим классные 3м маски. ну потому что испарения опасные азотной кислоты. эти предуры сказали, что они не лохи, чтобы в масках ходить! говорю им, та вы дыхнете лишнего и легкие себе спалите! им хоть бы хны! и ты спрашиваешь, серьезно ли я?
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Есть некий пофигизм в нашем народе. Да, Господи, сколько людей в масках ходит когда эпидемия гриппа. А она каждый год. Даже по два раза бывает. Разве что врачи в кабинетах в них сидят.
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сколько людей ходит в масках? я вчера ездил в метро. тысячи людей! ни одного в маске! ни одного! это почему? потому что там кто-то продал все маски за границу? бред!
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Зустріла сусідку, яка є швачкою о п"ятій ранку (виходила з песиком)! Запитала чому так рано, та відповіла, що шіють маски. Це-Харків, у нас усе в цехах, нашиють стільки, що усім висточить. На жаль це від короновірусу не спасе.
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Зебіли, коли почнеться епідемія, будете труселя на мордяку натягувати замість масок. О це вам єврейські злодії зробили торгівлю на коронавірусу.
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истественно, в италии они сейчас нужнее; пошейте еще... новость дня)
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Подумаешь, маски какие-то!!!!!! Они скоро чернозем эшелонами повезут. Беня, Дубинский, Радуцкий, Бужанский ( ах какие фамилии ) тут жить не собираются!
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Супер тєма. Двайте на цілодобову роботу завод по виробництву масок запускайте, поки піпл хаває - продавайте їм маски втридорого.
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зелені тварюки ї на цьому заробили....паскуди
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Рассмешить вирус? Как то ненадежно... Может лучше напугать?
Усі 983 тонни запасів захисних масок вивезли з України під час епідемії - Цензор.НЕТ 5536
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Без паники!
Юля встречает в Борисполе очередной самолёт с терафлю!
Хватит всем!
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Юля купила тамифлю - сволочь,
Зеленский продал маски - - бубочка пушистая Усі 983 тонни запасів захисних масок вивезли з України під час епідемії - Цензор.НЕТ 9317
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Расстрелять виновных по закону военного времени , приравняв к мародёрству.
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Чого не зрозуміти українським товстозадим так це, те що під час епідемії високі паркани не рятують.
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Расстрелять виновных по закону военного времени , приравняв к мародёрству.
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Видайте всім порохоботам маски- нехай заткнуться та не гавкають!Дістали своїм скавучанням.
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