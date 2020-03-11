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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4851) Путин (25478) Россия (75157) Яценюк (7803) Народный фронт (1320)

 Путин никогда не пойдет на уступки, заигрывание с ним - четкий сигнал слабости, - Яценюк

Новая власть недооценивает риски, связанные лично с Путиным и путинской Россией. Ведь мир с РФ, может быть только на условиях Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк в эфире "Радио НВ".

"Условие Путина одно - сдавайтесь. А в какой форме: в форме Минских соглашений, "Нормандии" или двустороннего диалога - это техника ", - подчеркнул он.

По словам Яценюка, миссия Путина, которую он сам себе нарисовал, напрямую противоречит задачам украинского государства.

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"Наша задача - сохраниться как государство, иметь независимую Украину. А его задача - поглотить Украину и войти в мировую историю как новый российский император", - отметил он.

Яценюк подчеркнул, что не видит такого масштаба понимания у новой украинской власти и обратился к нынешним чиновникам: "Путин никогда не пойдет вам ни на какие уступки. Как только вы начнете заигрывать с ним, он это увидит как четкий сигнал слабости".

Самое важное для нынешней власти сегодня, отметил Яценюк - "знать о том, что режим Путина - это враг, и с этого строить всю стратегию": "Если путинская Россия - это враг, нам нужны союзники. Не дай Бог вы хотя бы немного в сторону голову повернете от Запада, это сразу используют в том числе и наши недруги на Западе, чтобы сказать: "это же украинское решение, давайте снимем санкции (с России), это же Украина начала договариваться с Путиным, почему же мы должны бороться за Украину?".

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Яценюк отметил необходимость поддерживать экономическую стабильность в Украине, "ведь надо финансировать армию и надо быть финансово независимыми": "Путин понимает: в случае кризиса, в случае отсутствия (программы по. - Ред.) МВФ он - ключевой бенефициар украинского дефолта", - объяснил он.

По его словам, военное сотрудничество со странами-членами НАТО очень важно для Украины: "Говорят, что НАТО нас не ждет. Но я знаю точно, что если не стучать, эти двери никогда не откроют".

Он отметил, что снимать с повестки дня вопрос дальнейшей российской военной интервенции против Украины вообще нельзя: "Именно поэтому один из ключевых элементов безопасности украинского государства является украинская армия".

Отвечая на вопрос, может ли Зеленский "дать слабину" в переговорах, Яценюк отметил: "Я не предполагаю, что он может дать слабину. Потому что это кончится драмой для Украины. Я убежден, что он не хочет войти в историю Украины как последний украинский президент".

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Источник: https://censor.net.ua/n3180645
 
   
 Топ комментарии
 
Сеня толково рассуждает.Не чета нынешним уё..кам при власти!
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Не знаю, чи буде Зєйло останнім українським президентом,але вірогідно стане другим президентом в Ростові.
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Якщо зібрати мізки всіх зебілів при владі - вийде одна півкуля головного мозку Сєні. Путин никогда не пойдет на уступки, заигрывание с ним - четкий сигнал слабости, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9258
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прийшла весна, розмерзся сєня
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Сеня толково рассуждает.Не чета нынешним уё..кам при власти!
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Якщо зібрати мізки всіх зебілів при владі - вийде одна півкуля головного мозку Сєні. Путин никогда не пойдет на уступки, заигрывание с ним - четкий сигнал слабости, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9258
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так рассуждает то он толково, только где стена?
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Не знаю, чи буде Зєйло останнім українським президентом,але вірогідно стане другим президентом в Ростові.
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Ні. У нього вілла в Криму і російський паспорт з московською пропискою.
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Арсенцьо правий...тільки хто ж його послухає ? Скоморохи тільки себе слухають
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Нафіга слухати, треба дивитися що він зробив. Де той славнозвісний "Європейський вал"?
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Вава Оманська, послухай розумну та освічену людину! Бо такими темпами та з такими зашкварами скоро на всіх телеекранах країни буде новий фільм від "кварталу 95" під назвою "Біжи, Моніка, Біжи"!
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"сигнал слабости."
А Зе у нас - сильный, да ?
А, ну конечно, - "зе-кубики".. Путин никогда не пойдет на уступки, заигрывание с ним - четкий сигнал слабости, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5501
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кулявлоба... знает что говорит!!! он брехать не будет
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Это понятно любому разумному человеку в стране, даже ватникам в лугандоне !
Возможно такие функционеры есть в нынешней власти. Но не факт !!
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Шото эта воришка зашавелилась. Проголодался, болезный, хочет до корыта!
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Если Шмигаль считает , что в Крыму проблемы с водой, то пусть поедет туда и сам разберется.
Крым же Украина ?
Пусть ему отсчитаются местные министры о проблеме, на месте все и решит . Жить то есть где в Симферополе?
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Мы Сеня не боимся Путина . Спасибо тебе за стену. Ты разделил нас. Пусть попробует пройти.
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Які вони всі розумні, потім. Що ж ти не закрив торгівлю з кацапами та кацапський бізнес коли сам був при владі? Де той "Європейський вал"? Це, перший символ наживання на оборонці.
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