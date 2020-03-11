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 Политика Украины
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 ВСУ нужна продуманная программа развития вооружения, а не бессистемная закупка для латания старых дыр, - Таран

Новый министр обороны Украины Андрей Таран выступает за продуманную программу развития вооружения украинской армии и ее технологическую модернизацию.

Об этом он сказал, выступая в Министерстве обороны после представления президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что в первую очередь, армия должна быть хорошо вооружена. Это вопрос, на данный момент, является проблемным. Вооруженные силы нуждаются в технологической модернизации, переходе на современные системы вооружений, с использованием новейших технологий. Необходима продуманная программа развития вооружений, а не бессистемная закупка для латания старых дыр", - заявил Таран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У нас должна быть досягаемая цель: максимальное обеспечение возможности ВСУ взаимодействовать с силами НАТО, - Таран

Источник: https://censor.net.ua/n3180643
 
   
 Топ комментарии
 
Зачем 5 лет?

Полгода будет динамить программу развития ВСУ, а потом его заменят на другую буратину. И снова будто ничего и не было.
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Ну да, а твої попередники були за "непродуману програму розвитку української армії та проти її технологічної модернізації". Коротше новий міністр оборони за все хороше і проти всього поганого, на відміну від своїх попередників. Бл.ть, щось дуже сильно стало кацапщиною воняти.
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Я відчув натяк на продажу лишків зброї і майна.
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Правильно, ничего не покупай и не производи, и ничего ни у кого не бери. Будем сдаваться. ВСУ нужна продуманная программа развития вооружения, а не бессистемная закупка для латания старых дыр, - Таран - Цензор.НЕТ 9591
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Зачем 5 лет?

Полгода будет динамить программу развития ВСУ, а потом его заменят на другую буратину. И снова будто ничего и не было.
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Тоесть если перевести то что он сказал, то джавелины и беспилотники закупать не будем, а может быть когда-нибудь якобы будем модернизировать и переходить на современные системы вооружений но это пока слова, а может и не будем.... Но закупать то в чем остро нуждаеться именно сейчас армия не будем потому что много ихтамнетов погибнет.
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Життя колабораста - найвища цінність зєкоманди. Стрілять --ні,ні.
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говорить вы все горазды . посмотрим что делать будешь . хотя учитывая общее настроение ЗЕкоманды шансы на лучшее не велики
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Супер.Зразки озброєння постійно поновлюються,що ти будеш робити через рік з застарілим цьогорічним озброєнням?Знищиш?Чи будеш безсистемно відновлювати?
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Удивительные вещи глаголит этот изменник Родины.

И вроде правильные, если не учитывать, шо его главой Минобороны совсем не для этого поставили и с Кремлем согласовывали.
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Ничего покупать не нужно, нужно системно красить ржавые шишиги зелёной краской и отправлять на передовую.
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Ну да, а твої попередники були за "непродуману програму розвитку української армії та проти її технологічної модернізації". Коротше новий міністр оборони за все хороше і проти всього поганого, на відміну від своїх попередників. Бл.ть, щось дуже сильно стало кацапщиною воняти.
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У нас должен быть министр обороны из тех офицеров кто воевал хорошо с 2014 года а не нафталиновый совкодрочер с 11 зарубежными счетами назначенный клоуном
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Я відчув натяк на продажу лишків зброї і майна.
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Этим надо было заниматься еще в 15 м.....
А то клепали БТРы и БМП все кому не лень!!!
Кстати...как там расследование по 8 погибшим от Молота?
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То есть, ближайшие несколько лет будут "думать и продумывать", и ни хрена не делать.
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Паркетный генералишка,пороха не нюхавший,но нос держит по ветру
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Я всегда говорил, что первый по-настоящему проукраинский президент появиться только тогда когда в Украине появятся самолеты не советского производства. Их можно купить или производить самим, но пока их нет значит правит страной совковое шобло.
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Аби розбудовувати армію, перш за все потрібна реальна економіка, яка дає на це кошти. Нема економіки, нема за що озброюватися.
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Ну правильно. Одни почти год продумывали и плаьнировали, теперь другие будут заниматься той же херней, потом следующие, так глядишь несколько "поколений" зеленой плесени успеет "прибарахлиться для себя и для внуков".
Пора их гнать на ростов, иначе Украине писец.
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