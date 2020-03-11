 ВСУ нужна продуманная программа развития вооружения, а не бессистемная закупка для латания старых дыр, - Таран

Об этом он сказал, выступая в Министерстве обороны после представления президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что в первую очередь, армия должна быть хорошо вооружена. Это вопрос, на данный момент, является проблемным. Вооруженные силы нуждаются в технологической модернизации, переходе на современные системы вооружений, с использованием новейших технологий. Необходима продуманная программа развития вооружений, а не бессистемная закупка для латания старых дыр", - заявил Таран.
Полгода будет динамить программу развития ВСУ, а потом его заменят на другую буратину. И снова будто ничего и не было.
И вроде правильные, если не учитывать, шо его главой Минобороны совсем не для этого поставили и с Кремлем согласовывали.
А то клепали БТРы и БМП все кому не лень!!!
Кстати...как там расследование по 8 погибшим от Молота?
Пора их гнать на ростов, иначе Украине писец.