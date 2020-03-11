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Все про:нападение (1819) Харьков (4609) скорая (235)

 Неизвестные напали на бригаду скорой помощи в Харькове. 60-летний врач госпитализирован, - полиция

Полиция Харькова расследует обстоятельства нападения на врачей скорой помощи

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"По предварительным данным, во время вызова на улицу Плиточную неизвестные мужчины набросились на бригаду скорой медицинской помощи. В результате пострадал 60-летний врач, он госпитализирован", - сказано в сообщении.

Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

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Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к данному уголовному преступлению.

Источник: https://censor.net.ua/n3180642
 
 
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Що за нах ??? Краіна поступово йде до Зімбабве ?
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в пізньому совку такі напади влаштовували наркомани
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