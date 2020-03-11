 Неизвестные напали на бригаду скорой помощи в Харькове. 60-летний врач госпитализирован, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"По предварительным данным, во время вызова на улицу Плиточную неизвестные мужчины набросились на бригаду скорой медицинской помощи. В результате пострадал 60-летний врач, он госпитализирован", - сказано в сообщении.

Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

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Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к данному уголовному преступлению.