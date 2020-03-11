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 Лагард считает, что коронавирус может вызвать в Европе экономический шок, похожий на кризис 2008 года, - СМИ

Если страны ЕС не примут срочные меры по борьбе с коронавирусом, Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года.

Об этом председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила во время видеоконференции с лидерами Евросоюза. Ее слова передал агентству Bloomberg проинформированный источник, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, без координированных действий "мы увидим сценарий, который напомнит многим из нас финансовый кризис 2008 года".

При надлежащих ответных мерах экономический шок, вероятно, будет временным, отметила Лагард.

По словам источника, Лагард сообщила, что руководство ЕЦБ изучает все доступные инструменты, готовясь к заседанию на этой неделе.

ЕЦБ проведет очередное заседание 12 марта.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коронавирус и украинские реалии

Накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал ЕЦБ принять меры для поддержки экономики, чтобы предотвратить ее скатывание в рецессию из-за последствий коронавируса.

Италия, где зафиксировано максимальное за пределами материкового Китая количество случаев заражения коронавирусом COVID-19, несет наибольшие потери и может столкнуться с экономическим спадом.

Лагард предупредила, что проблемы, с которыми сталкивается Италия, вероятно, распространятся на другие страны Европы, сообщил источник. Она одобрила меры, уже принятые властями европейских стран для поддержки экономики, но заявила о необходимости "сделать больше".

Также на Цензор.НЕТ: Евросоюз определил 4 главных направления борьбы с COVID-19

"Если мы не начнем действовать решительно сейчас, повысится риск кризиса в отдельных сегментах ваших экономик", - заявила Лагард лидерам европейских стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3180640
 
 
 Топ комментарии
 
Да ерунда все! Смотрите Комаровского и "Сваты" и будет вас счастье! Лагард считает, что коронавирус может вызвать в Европе экономический шок, похожий на кризис 2008 года, - СМИ - Цензор.НЕТ 9716
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Да уж... С этой стороны я полярного лиса не ждал, на другие стороны думал.
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Ты не совсем понимаешь о чем говоришь. Судя по последним данным из Италии смертность от коронавируса около 30%. И заразиться этой гадостью проще пареной репы. И лекарств нет. Вся надежда на Ктулху, Будду, Вуду, Шиву, Аллаха и т.д.
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Кризис 2020 будет ни на что не похож!
Начало конца...
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Да уж... С этой стороны я полярного лиса не ждал, на другие стороны думал.
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"Лагард считает, что коронавирус может вызвать в Европе экономический шок, похожий на кризис 2008 года" - Брехняяя... Гораздо плохо будет.
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Да как то пох. Европа и так гнилая уже. Большой озабоченности вам. Можете даже вызвать Штанмаера и Бюрреля пускай отпоют вам вашу Европу
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Да ерунда все! Смотрите Комаровского и "Сваты" и будет вас счастье!
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"Я думаю это маркетинговый ход..." (с) Масочек распродать...

_И это - ****! - говорит представитель законодательной власти. Эта амёба законы принимает, которым после вся страна подчиняться должна... Лагард считает, что коронавирус может вызвать в Европе экономический шок, похожий на кризис 2008 года, - СМИ - Цензор.НЕТ 1627
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До речі, нещодавно якаст фіфа в колишньому кабміні рекомендувала закупорювати вікна. Це паноптикум. В США щойно уряд випустив методичку - перевітрювати приміщення і транспорт. Зараз буде тепло, так що пора вже.
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******* уже своим коронавирусом, в Украине по 5 тысяч в год от тубика умирает и до 100 тыс. в год от рака, ху..ли ваш коронавирус? Кому эта истерия выгодна?
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Ты не совсем понимаешь о чем говоришь. Судя по последним данным из Италии смертность от коронавируса около 30%. И заразиться этой гадостью проще пареной репы. И лекарств нет. Вся надежда на Ктулху, Будду, Вуду, Шиву, Аллаха и т.д.
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шо ты вэрзэш? 460 смертельных случаев на 9000 зарегистрированных - или около 5%, по отношению к зарегистрированным, а сколько на самом деле больных точно не знает никто. Ничем не страшнее обычной пневмонии.
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В словах "зарегистрированных" и "вылеченных" и "умерших" есть разница? Лагард считает, что коронавирус может вызвать в Европе экономический шок, похожий на кризис 2008 года, - СМИ - Цензор.НЕТ 2502
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тут же прямо сказали что последствия от эпидемии - экономические. начните уже наконец-то смотреть дальше своего носа
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экономические последствия - это результат паники, раздутой такими как лагард уродами
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тем неменее это уже свершилось. отрицание и поиски виновных ничего уже не изменят
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дефолт это хорошо! не надо бояться дефолта
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...Найближчим часом українцям можна очікувати такі тренди:
1) Світові ціни на метал і зерно продовжуватимуть падати,
2) ІТ сектор отримає чи не найбільший удар - замовники із США або скоротять бюджети або закриють проекти (або самі закриються),
3) Бюджети донорів у 2021 році будуть різко зменшені,
4) Увага західних політиків буде абсолютно не на Україні, а на внутрішніх проблемах своїх країн.
Додам ще два тренди:
а) очікуємо різке падіння туризму в Україну (цей сектор за останні роки став не зайвим для економіки в цілому)
б) очікуємо зменшення можливостей для тимчасового заробітчанства українців в ЄС (вже з травня) і відповідно, поступове зменшення кількості валюти, яку заробітчани щомісяця надсилають додому. А ця сума в 2019 році перевищила 10 мільярдів доларів на рік.

На фоні цього всього можна лише побажати успіху новому Уряду України і нам всім.
Легко не буде. - https://rubryka.com/blog/trendy-ekonomika/
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Виросте попит на відносно недорогу їжу. Замість лобстерів китайцям як раз буде потрібно крупи, зерно, рис, і тп.

китайська їжа (так, в Україні з найкращими черноземами продається китайська їжа - і фрукти і овочи, навіть часник) - вже підскчила в ціні і в Україні і у світі. тому є можливість у національного виробника.
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Саме інтересно що вони будуть робити з бабуінами нелегалами, коли тим перестануть допомогу платити, тому що не буде грошей у звязку з кризисом.
Вони ітак уже з туристичної італії і іспанії гетто зробили, в багатьох містах італії ще до короновірусу, місцеві лишали авто з відкритими бардачками щоб вікна не били, а вечером воєнні патрулюють, щоб туристок не тягали групою...
А от що буде коли бабуїнів допомоги лишать...Отправить
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