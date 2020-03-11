 Лагард считает, что коронавирус может вызвать в Европе экономический шок, похожий на кризис 2008 года, - СМИ

Об этом председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила во время видеоконференции с лидерами Евросоюза. Ее слова передал агентству Bloomberg проинформированный источник, сообщает Цензор.НЕТ.
По ее словам, без координированных действий "мы увидим сценарий, который напомнит многим из нас финансовый кризис 2008 года".
При надлежащих ответных мерах экономический шок, вероятно, будет временным, отметила Лагард.
По словам источника, Лагард сообщила, что руководство ЕЦБ изучает все доступные инструменты, готовясь к заседанию на этой неделе.
ЕЦБ проведет очередное заседание 12 марта.
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Накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал ЕЦБ принять меры для поддержки экономики, чтобы предотвратить ее скатывание в рецессию из-за последствий коронавируса.
Италия, где зафиксировано максимальное за пределами материкового Китая количество случаев заражения коронавирусом COVID-19, несет наибольшие потери и может столкнуться с экономическим спадом.
Лагард предупредила, что проблемы, с которыми сталкивается Италия, вероятно, распространятся на другие страны Европы, сообщил источник. Она одобрила меры, уже принятые властями европейских стран для поддержки экономики, но заявила о необходимости "сделать больше".
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"Если мы не начнем действовать решительно сейчас, повысится риск кризиса в отдельных сегментах ваших экономик", - заявила Лагард лидерам европейских стран.
Начало конца...
_И это - ****! - говорит представитель законодательной власти. Эта амёба законы принимает, которым после вся страна подчиняться должна...
1) Світові ціни на метал і зерно продовжуватимуть падати,
2) ІТ сектор отримає чи не найбільший удар - замовники із США або скоротять бюджети або закриють проекти (або самі закриються),
3) Бюджети донорів у 2021 році будуть різко зменшені,
4) Увага західних політиків буде абсолютно не на Україні, а на внутрішніх проблемах своїх країн.
Додам ще два тренди:
а) очікуємо різке падіння туризму в Україну (цей сектор за останні роки став не зайвим для економіки в цілому)
б) очікуємо зменшення можливостей для тимчасового заробітчанства українців в ЄС (вже з травня) і відповідно, поступове зменшення кількості валюти, яку заробітчани щомісяця надсилають додому. А ця сума в 2019 році перевищила 10 мільярдів доларів на рік.
На фоні цього всього можна лише побажати успіху новому Уряду України і нам всім.
Легко не буде. - https://rubryka.com/blog/trendy-ekonomika/
китайська їжа (так, в Україні з найкращими черноземами продається китайська їжа - і фрукти і овочи, навіть часник) - вже підскчила в ціні і в Україні і у світі. тому є можливість у національного виробника.
Вони ітак уже з туристичної італії і іспанії гетто зробили, в багатьох містах італії ще до короновірусу, місцеві лишали авто з відкритими бардачками щоб вікна не били, а вечером воєнні патрулюють, щоб туристок не тягали групою...
А от що буде коли бабуїнів допомоги лишать...Отправить