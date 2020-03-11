 Доказательная база нарушений РФ прав человека растет и получит надлежащую оценку мира, - Кулеба об обысках у крымских татар

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Новая волна репрессий против крымских татар в оккупированном Крыму. Показательная. Сразу после Совбеза ООН по правам человека. Обыски, задержания, издевательства. Все эти действия фиксируем. Доказательная база нарушений государством-оккупантом прав человека растет и получит надлежащую политическую, юридическую оценку мира", - написал Кулеба.
Ранее сообщалось, что ФСБ РФ проводит серию обысков в домах крымских татар в оккупированном Бахчисарае.
Пуратура АР Крым совместно с ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе начала уголовное производство по факту незаконных обысков в домах крымских татар в оккупированном Бахчисарае.
А у вас все растет!!! Смотрите , чтоб не перерасло!!!! А то и мы все уйдем, а миру так высоты роста и не хватит!!!!