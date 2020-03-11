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Все про:Крым (22488) обыск (1447) крымские татары (2263) Кулеба Дмитрий (278)

 Доказательная база нарушений РФ прав человека растет и получит надлежащую оценку мира, - Кулеба об обысках у крымских татар

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, доказательная база нарушений Россией прав человека растет и получит надлежащую оценку мира.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Новая волна репрессий против крымских татар в оккупированном Крыму. Показательная. Сразу после Совбеза ООН по правам человека. Обыски, задержания, издевательства. Все эти действия фиксируем. Доказательная база нарушений государством-оккупантом прав человека растет и получит надлежащую политическую, юридическую оценку мира", - написал Кулеба.

Ранее сообщалось, что ФСБ РФ проводит серию обысков в домах крымских татар в оккупированном Бахчисарае.

Пуратура АР Крым совместно с ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе начала уголовное производство по факту незаконных обысков в домах крымских татар в оккупированном Бахчисарае.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180638
 
 
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А базы мало после Крыма,Боинга , Донецка!!!
А у вас все растет!!! Смотрите , чтоб не перерасло!!!! А то и мы все уйдем, а миру так высоты роста и не хватит!!!!
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