 Зеленский поставил Тарану задачу в ближайшее время завершить разработку церемонии чествования памяти каждого погибшего за Украину: "Чтобы это было на самом высоком уровне"

Об этом Зеленский заявил во время представления министра обороны Андрея Тарана, передает Цензор.НЕТ.
"Отдельное внимание я хочу обратить на чествование памяти наших погибших бойцов. На данный момент, разрабатывается церемония почетного чествования каждого героя, который отдал свою жизнь за родину. Мы действительно молим Бога, чтобы таких церемоний было как можно меньше. Но пока что у нас идет война, и память каждого, кто погиб ради Украины, будет отмечена надлежащим образом", - сказал он.
Зеленский поставил министру обороны задачу в ближайшую неделю завершить разработку такой церемонии, чтобы чествование погибших военных проходило в Украине на наивысшем уровне: "Я хочу, чтобы мы прекратили говорить слово "разрабатывается". В течение недели сделали это. Читобы в каждом городке куда возвращаются наши герои, чтобы мы видели, чтобы мы не просто с уважением относились, чтобы это было на самом высоком уровне, который на сегодня существует в мире".
Минимум..
Его уровень это красивая картинка в кадре.
И все !!!!!!!!!!
"Хочешь выжить - выбрось Клоуна !"
а то вдруг... красиво чествовать некого будет?
(простите за сюр)
а недавно только постреливали
Я думаю, что Зебил предатель.
как же не хватает:
Главнокомандующего Пороха,
Главы СНБО Пастора
Премьера Яценюка
Спикера Парубия
как не хватает всех нас !!!!!!!!!!!!!!!!
а для окопных патриотов, еще живых... что-то поручил сделать???
от бл*дский шоубиз... главное чтобы костюмчик сидел!!! (с)
Дебил, министру обороны первоначально ставят задачу обороны украинской земли и уменьшения потерь среди наших бойцов....
Шоб тебе, імбіциле, поховали вже поскоріше... Можна і в прямому значенні "поховати", я не проти
И так каждого ГЕРОЯ провожать!!!!
Всей страной!!!!! И ПУСТЬ ПОПРОБУЕТ ОПЖ НЕ ВСТАТЬ!!!!!
Низамидлительно поручить разработку церемонии Сивухе, с особым акцентом на примирение, мир и оптимизм!
"Не гнаться за недостижимыми целями в внедрения стандартов НАТО в украинской армии, а совершенствовать сотрудничество с армиями НАТО".
Глубокая мысль.
Де тії козаки, що не помирились?
Де тая Гетьманщина, що ними ділилась?
Всі тії козаченьки москалем убиті,
Гарна Гетьманщина - москалем побита.
А де тії пІсні, що козак співав?,
Де тії вольності, що колись їх мав?
А тії пісеньки москаль заборонив,
А всіх козаченьків, рабами зробив.
І сьогодні не сваріться, не топіть країну,
Згуртуйтеся й захистіть нашу Україну.
Не бийтесь за те крісло, бо воно не варте,
Нас і себе знищите, цим дурним азартом.
На кордоні стоїть військо, у крові по лікті,
Чекає, коли зможе бути у конфлікті.
Коли наші поліцаї і дурні попутні,
В Києві та в Україні справи зроблять мутні.
Не ганьбіться перед світом і перед собою,
Знищите себе і нас своєю ж рукою.
Вигоніть спочатку разом москаля додому,
А тоді вже розбирайтесь правити котрОму.
Не змагайтеся у слові та у обіцянках,
Бо війна і рабство сидять у Ваших горлянках.
Що, хіба уже забули, з ким воюють хлопці?
А ви - жертва пропаганди, в москаля обробці.
Зупиніться і згуртуйтесь навколо країни,
Не губіть культуру й мову і всю Україну.
Захистить її для себе і для своїх діток,
Щоб жили і розвивались й не блукали світом.
20.03.2019
Анатолій Березенський
а не хочешь сделать, как Эрдоган, мудило зеленое?
те же беспилотники, что у Эрдогана - есть и у нас ("нихароший дядя-барыга" всем тебя обеспечил, сволочь).
Армия - опытней, чем у Эрдогана ("нихароший дядя-барыга" пять лет армию одевал-вооружал).
Но нет, блин! - он собрался разрабатывать ЦЕРЕМОНИЮ ПОХОРОН.
Клоун хочет шоу! шоу!! еще больше шоу!!!
Церемонии! Фейерверки!
Мне вот другое интересно. Ну ладно, сам Зеленский - "шпак", который понятия о военной службе не имеет. Но ведь он в святом убеждении пребывает, что такой церемонии нет (или её надо как-то отдельно, вне рамок закона, придумывать). И что, министр обороны не в состоянии Зеленскому объяснить существующее положение дел (в частности, то, что если и придумывать какой-то особый порядок, то это не к нему, а к ВР, т.к. именно она, а не он - министр является органом законодательной власти)? Тут два варианта: 1) сам Министр Обороны имеет весьма смутное представление о наличии такого Закона Украины, как "УГиКС ВСУ"; 2) Министр Обороны о существовании такого Устава знает, но боится Зеленского до мокроты в штанах, судорог конечностей и общего ступора (последний и не позволяет ему объяснить президенту-шпаку самые элементарные вещи).
Уж и не знаю, что хуже.
Что мешало когда проводился псевдо референдум: отключить электро энергию и мобильную связь в Крыму??? Думаю в такой ситуации никакой референдум провести было бы невозможно или хотя бы выиграли время или это не помогло бы, как думаете???А дальше включать в этот вопрос Будапештський меморандум.Кто помнит или знает какие конкретно принимались шаги против против оккупации Украинского полуострова?