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 Число заболевших коронавирусом в Беларуси достигло 12

Главное управление Гродненского облисполкома подтвердило заражение коронавирусом у пожилой жительницы Гродно, вернувшейся из Италии; число зараженных в республике достигло 12.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гродненскую правду".

Как сообщила начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова, шестидесятидвухлетняя женщина прибыла из Италии в Гродно ночью с понедельника на вторник. С учетом эпиднеблагополучия страны пребывания, она сама обратилась за медицинской помощью. Во вторник днем была доставлена бригадой "скорой" и госпитализирована в областную инфекционную больницу. Никаких проявлений респираторной инфекции не наблюдалось.

Однако сегодня получено лабораторное подтверждение наличия у нее коронавируса. Пациентка изолирована и находится под пристальным наблюдением медицинских работников. Проводятся мероприятия по выявлению контактов.

На сегодняшний момент, в учреждениях здравоохранения Беларуси с диагнозом COVID19 находятся 12 пациентов. Ранее министерство здравоохранения Беларуси подтвердило еще два новых случая коронавируса в стране, положительные тесты на COVID-19 получены у жителей Гомеля и Минска.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180635
 
 
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А в Украине и в паРаше все спокойно...методы дезинформации и замалчивания видимо одинаковы...
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Цензор плавной но уверенной поступью превращается из политического новостного сайта в медицинский... Число заболевших коронавирусом в Беларуси достигло 12 - Цензор.НЕТ 7758
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Может хоть таким образом беларусы избавиться от луки...
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Бацька усами погремит и корону победит...(ведь так? - бежит за картошкой)
Ну хоть кто-то не врет о количестве пораженных то. А то у нас то один, то два, врут и нагнетают панику шоб скрыть падение экономики, которое сделал Порошенко!!111(оттирает машину от плевков за наклейку "Зе"к)
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