 Число заболевших коронавирусом в Беларуси достигло 12

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гродненскую правду".

Как сообщила начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова, шестидесятидвухлетняя женщина прибыла из Италии в Гродно ночью с понедельника на вторник. С учетом эпиднеблагополучия страны пребывания, она сама обратилась за медицинской помощью. Во вторник днем была доставлена бригадой "скорой" и госпитализирована в областную инфекционную больницу. Никаких проявлений респираторной инфекции не наблюдалось.

Однако сегодня получено лабораторное подтверждение наличия у нее коронавируса. Пациентка изолирована и находится под пристальным наблюдением медицинских работников. Проводятся мероприятия по выявлению контактов.

На сегодняшний момент, в учреждениях здравоохранения Беларуси с диагнозом COVID19 находятся 12 пациентов. Ранее министерство здравоохранения Беларуси подтвердило еще два новых случая коронавируса в стране, положительные тесты на COVID-19 получены у жителей Гомеля и Минска.

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