 НАПК начало проверку первого замглавы ГБР Бабикова, защищавшего беглого экс-президента Януковича, - "Слідство.інфо"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Слидство.Инфо".

Как отмечает издание, эту же информацию подтвердили источники в НАПК. Как сообщили журналистам, основанием для проверки стало заявление народных депутатов от "Голоса".

Согласно закону "О предупреждении коррупции", Нацагентство должно проверить, не повлияет ли на объективность и беспристрастность расследований ГБР по Януковичу тот факт, что Бабиков был защитником президента-беглеца. Поскольку, как известно, в бюро сейчас передали производство по преступлений в период Революции Достоинства.

Как ранее выявило "Слидство.Инфо", несмотря на публичные возражения, Александр Бабиков все же представлял интересы Януковича в суде. Редакция издания получила аудиозаписи с заседаний, а также проанализировала документы, подтверждающие то, что он был адвокатом президента-беглеца.

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Напомним, что Александр Бабиков стал заместителем директора Госбюро в конце января 2020 года. Выбрали его на специальном конкурсе, о котором объявили в прошлом году, 29 декабря. Поэтому претенденты имели лишь два рабочих дня на подачу документов.

Вскоре после назначения народный депутат Александра Устинова заявила, что Бабиков мог знать, что получит должность в ГБР, поскольку прекратил адвокатскую деятельность за день до объявления ведомством конкурса. А журналисты Bihus.Info сообщали, что в этот же день Бабиков появился в Государственном бюро расследований, где Ирина Венедиктова представила его коллегам как своего заместителя.

Недавно в ГБР официально заявляли, что адвокатская деятельность Бабикова не будет представлять конфликта интересов при работе в бюро. Впрочем "Слидство.Инфо" узнало, что в момент прихода Бабикова на руководящую должность следователи ГБР начали истребовать у "прокуроров Майдана" материалы производства по нападению на Януковича.

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Одна из представительниц "Голоса" - народный депутат Александра Устинова подтвердила "Слидству.Инфо", что обращалась с заявлением в НАПК по Бабикову. Впрочем, пока ответ нацагентства не получила.