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 Кабмин ввел карантин в учебных заведениях и запретил проведение массовых мероприятий, - нардеп Сюмар

Народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар сообщила, что Кабинет министров решил по всей стране ввести карантин в учебных заведениях и запретил проведение всех массовых мероприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Facebook.

"Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля", - написала Сюмар.

По словам Сюмар, карантин предусматривает следующее:

  • закрытие учебных заведений
  • запрет массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий (которые могут без зрителей происходить), и культурных мероприятий. Заседание Верховной Рады оставили.
  • закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Нардеп добавила, что также будет закрыта большая часть КПП.

"С 219 останется 49. Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина", - пишет Сюмар.

Кроме того, правительство выделило 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты в частных внутренних компаний.

"На наш вопрос о наличии масок, министр здравоохранения сказал, со есть в наличии 15 млн штук. Осталось понять где они есть", - отметила Сюмар.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180633
 
 
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О, первый уже нарисовался)
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Та ти тут ще зрання. Не бреши! Хоча, кому це я кажу? Ви, зебіли - суціль брехуни.
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Давай пруф на любое моё утреннее сообщение, педиотик. До той поры-трепло тут именно ты.
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Ага,летние начнутся в июле.
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14 марта в День Добровольца формируем отдельные колонны по 200 человек,


но много ! Кабмін ввів карантин у навчальних закладах і заборонив проведення масових заходів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 6972
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Да насрать на ваш карантин. Вы военное положение на дамбасе и в крыму за 6 лет не ввели а здесь какой то грипп
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Згадай який тут кіпіш піднявся коли був введений військовий стан в прифронтових областях.
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Насколько я помню Петя ввел военное положение в Херсонской, Одесской, Николаевской областях только не на прифронтовых зонах. А знаешь почему в етих областя ввел а не в луганской и донецкой? Чтобы шугануть украинцев, показав им что военные стан ето плохо, а не боевиков
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Добре що не досиділися до краю. Щось в лісі здохло.
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Вот интересно где они цифры берут по сколько можно собиратся, у этих до 200 безопасно а в рашке вообще до 5000.
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Все залежить від величини приміщення.
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Кстати по этому указу и продажа земли откладывается, ведь в Раде больше 200 рыл сидит.
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зібрання в ВР належать до "державної ваги", на них заборона не розповсюджується.
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запрет массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий (которые могут без зрителей происходить), и культурных мероприятий. Заседание Верховной Рады оставили.
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Тобто верховну раду теж закриють, там все одно менше як 200 голосів нічого обрати не можуть. Тобто не буде кворуму.
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а яка відповідальнісь за порушення цієї постанови?
Ну так питаю, бо попереду прийняття сумнозвісного закону про ринок землі, а люди 100% будуть протетсувати.
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Вчені Тернопільського інституту вірусології підтвердили, що коронавірус майже не вражає українців... із жалості... чисто по людськи
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Часник і сало наше всьо, вірус іх боїться. Кабмин ввел карантин в учебных заведениях и запретил проведение массовых мероприятий, - нардеп Сюмар - Цензор.НЕТ 2896
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14 марта выносим зебилов группами по 200 рыл- не более.
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на скотомогильники вродь не распространяется.... Кабмін ввів карантин у навчальних закладах і заборонив проведення масових заходів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 7249
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Мать вашу, самоизолируйтесь от лугандонии, наконец! Эти "турЫсты" запросто могут завести нам "братскую гуманитарку" в виде COVID-19. Используйте природный шанс уберечься погранцам, нашим военным и простым гражданам из группы риска от заразы!!!
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зачем
если не одного зараженного нет
если про 200 человек

то логично будет метрополитен закрыть нах
это же просто турборассадник вируса если шо
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Школи закрили... а метро???
Цей ваш карантин як холостий постріл... шум є та толку не має...
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А яе же Паска - світлий празник? Ісус Йосипович іде лісом!
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Ні пропустив як раз верховна рада працюватиме , треба закони просувати час то збігає, а це так проти дія масовим протестам...
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Странно что щакрывают почти на месяц все учебные заведения. Складывается чуство, что нам не договаривают что то. Если нет у нас эпидемии, зачем закрывать ВСЕ по всей стране.
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Кстати, в рамках карантина ничего не говорят о детских дошкольных учреждениях. Ведь нет четких утверждений, что дошколята не могут заразиться коронавирусом.
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ой нічого страшного, оно вже скоро весняні канікули у діточок, ну трошке не довчились...
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Ни одного заболевшего и карантин, ясно, понятно
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при Порохе такого не было во время военного положения
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