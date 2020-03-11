 Кабмин ввел карантин в учебных заведениях и запретил проведение массовых мероприятий, - нардеп Сюмар

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Facebook.
"Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля", - написала Сюмар.
По словам Сюмар, карантин предусматривает следующее:
- закрытие учебных заведений
- запрет массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий (которые могут без зрителей происходить), и культурных мероприятий. Заседание Верховной Рады оставили.
- закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
Нардеп добавила, что также будет закрыта большая часть КПП.
"С 219 останется 49. Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина", - пишет Сюмар.
Кроме того, правительство выделило 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты в частных внутренних компаний.
"На наш вопрос о наличии масок, министр здравоохранения сказал, со есть в наличии 15 млн штук. Осталось понять где они есть", - отметила Сюмар.
но много !
Ну так питаю, бо попереду прийняття сумнозвісного закону про ринок землі, а люди 100% будуть протетсувати.
если не одного зараженного нет
если про 200 человек
то логично будет метрополитен закрыть нах
это же просто турборассадник вируса если шо
Цей ваш карантин як холостий постріл... шум є та толку не має...