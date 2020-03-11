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 Политика Украины, Здоровье
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 В Черновцах не подтвердились два подозрения на коронавирус: результаты анализов еще троих человек пока не готовы

Результаты тестов на коронавирус SARS-CoV-2 у двух жителей Черновцов, которые госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы, оказались негативными.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о мужчинах, которые попали в больницу 7 и 9 марта. Они имели признаки инфекционного заболевания и вернулись из стран, где были зафиксированы случаи COVID-19.

"В то же время, результаты анализов еще троих буковинцев с подозрением на коронавирус, которых госпитализировали 10 марта, медики пока ожидают", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 11 марта Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения о заболевании COVID-19, из которых одно было подтверждено (3 марта). Еще один образец находится на стадии исследования. 41 образец получил отрицательный результат.

В Черновцах не подтвердились два подозрения на коронавирус: результаты анализов еще троих человек пока не готовы 01
В Черновцах не подтвердились два подозрения на коронавирус: результаты анализов еще троих человек пока не готовы 02
В Черновцах не подтвердились два подозрения на коронавирус: результаты анализов еще троих человек пока не готовы 03

Источник: https://censor.net.ua/n3180632
 
 
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зато впервые в мире по результатам анализов выявлен носитель зеленого стафилококка
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