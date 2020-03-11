 С 12 марта в Киеве ограничивается образовательный процесс и проведение всех массовых мероприятий, - Кличко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирусом, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хоть в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирус, мы решили не ждать и обезопасить жителей города", - говорится в сообщении.

В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садах. В художественных, спортивных школах и других учреждениях.

"Также ограничиваем проведения массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах", - добавил Кличко.

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