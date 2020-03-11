EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Коронавирус из Китая Карантин в Украине Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Киевские новости, Общество
  6943  32
Материалы по теме:
Все про:карантин (219) КГГА (2327) Кличко (2796) COVID-19 (657)

 С 12 марта в Киеве ограничивается образовательный процесс и проведение всех массовых мероприятий, - Кличко. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с завтрашнего дня в городе ограничивается проведение всех массовых мероприятий, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирусом, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хоть в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирус, мы решили не ждать и обезопасить жителей города", - говорится в сообщении.

В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садах. В художественных, спортивных школах и других учреждениях.

"Также ограничиваем проведения массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах", - добавил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1,2 тыс. экспресс-тестов на коронавирус поступили в Киев, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3180630
 
 
 Топ комментарии
 
14 марта в Киеве пройдет Марш патриотов ко Дню добровольца.

Чистой воды совпадение.
 показать весь комментарий
 
Закон о земле либо конституцию поменяют (начинаем ставки)
 показать весь комментарий
 
Вам выдали методичку для слабоумных.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
пьо344м нє запрєтілі дімонстрацію вульв, а напередодні 14-го от так раптом похужело
 показать весь комментарий
 
Закон о земле либо конституцию поменяют (начинаем ставки)
 показать весь комментарий
 
 
14 марта в Киеве пройдет Марш патриотов ко Дню добровольца.

Чистой воды совпадение.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ограничили массовые мероприятия.... А сто бомжей можно!
 показать весь комментарий
 
 
Марш порохоботов, у которых призыв "Нет капитуляции".
 показать весь комментарий
 
Источник эпидемии уже давно найден - Киев, Грушевского 5. ВРУ - надо же, какое слово - даже расшифровывать не надо.
 показать весь комментарий
 
Ждем криков о том что данное указание сделал Кличко с целью запрета протестов.
 показать весь комментарий
 
Вам выдали методичку для слабоумных.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да ты что, вот только точно такую методичку получили депутаты ПЕС.
 показать весь комментарий
 
номерной, ты тащишься от того что гадишь людям?
от того что вызываешь мерзкое отвращение?
 показать весь комментарий
 
что-то знают, но скрывают раз метро закрыть готовятся...
 показать весь комментарий
 
 
Ну, Омельченко ликвидировал в свое время весь транспорт, кроме метро, веталя его обходит на повороте
Это ж как выгодно!
 показать весь комментарий
 
До школи ходити не потрібно. Дітвора зрадіє.
 показать весь комментарий
 
Дитвора уже не ходит в школу чуть ли не всю зиму.
 показать весь комментарий
 
Дуже "смішно", особливо на фоні теперішніх ЗЕлених владних "інтелектуалів" та їх, не менш "інтелектуальних" прихильників...
 показать весь комментарий
 
То есть в ашан в торгово развлекательном центре можна где сотни людей в очереди и так а в этом же центре в кинотеатре зась?
 показать весь комментарий
 
 
Паниковать не стоит, но и отмахиваться тоже не нужно

Некоторые френды, друзья и коллеги говорят мне, что я мол засеиваю страх и панику. Вот что я вам скажу: паника, конечно, лишняя, но вот чтобы люди боялись - нужно. Это критически важно.
И я объясню почему (с реальным примером). Отнеситесь к этому серьезно.

Когда люди боятся - они забиваются по домам и сокращают контакты с другими людьми. Тем самым сокращая transmission rate (сколько новых людей заражается от каждого больного). Распространение вируса - экспоненциальная функция. И transmission rate - ее степень. И фокус в том, что даже небольшое изменение степени приводит к огромной разнице со временем.
Так, к примеру при старте с 21 тысячи, разница всего в 0.1, между степенями 1.15 и 1.05 на 61 цикле (днях) приводит к разнице между 1 миллионом и 400 тысячами.

Снижение transmission rate - главная задача по контролю над эпидемией. Это снижает общее итоговое число заболевших, это растягивает эпидемию во времени давая больше времени на поиск вакцины и, главное, снижая нагрузку на систему здравоохранения - в итоге снижая летальность, потому что больше людей смогут получить врачебную помощь (т.к. емкость любой системы здравоохранения очень ограничена и она не может помочь всем в один момент времени).
Поэтому да, люди должны бояться. Вы должны бояться. Не паниковать, но отчетливо понимать что это очень опасно. Все должны очковать и забиваться по углам, сокращать контакты с людьми и внешним миром, переходить на удаленку и т.д. и т.п. Или, как минимум, быть готовыми к этому. Это спасет много жизней.

А теперь к реальному примеру: Италия.

З 12 березня в Києві обмежується освітній процес і проведення всіх масових заходів, - Кличко - Цензор.НЕТ 3813

Вчера там объявили всю страну карантинной зоной. Там катастрофа. Летальность выше чем в Китае в худший период, скорость распространения тоже выше чем в Китае - рост в 10 раз за 10 дней (!), при гораздо меньшем числе и плотности населения. Умирает много людей каждый день и с каждым днем все больше - с той же скоростью в 10 раз больше каждые 10 дней. Линия на логарифмическом графике почти идеально прямая.

З 12 березня в Києві обмежується освітній процес і проведення всіх масових заходів, - Кличко - Цензор.НЕТ 6771

Эффективно остановить распространение уже невозможно. Уже не хватает средств интенсивной терапии, уже приходится решать кому жить а кому умереть, предоставляя интенсивную терапию только тем, у кого больше шансов выжить.

Знаете почему? Потому что они не боялись.
Потому что они забили. Они просрали первичные карантинные мероприятия, информационную кампанию. Знакомая встречала итальянцев уже даже после того, как началось - даже тогда они говорили мол «да что там, подумаешь». Вот результат.

Если говорить про конкретные факторы такой ужасной ситуации в Италии, то они следующие:
1. Очень старая популяция (как у нас), а именно старики умирают больше всего
2. Они распи...дяи и по...уисты (как у нас). По словам местных молодые в массе забили хер на все меры безопасности и рекомендации, что привело к очень сильному распространению заболевания.

У Украины с Италией демографически и ментально много общего. Что у нас не общее - так это то, что Италия, по ВОЗу - первая в Европе по уровню медицинского обслуживания. И их система здравоохранения уже сколлапсировала. А на каком месте мы? На котором с конца? Сколько у нас на всю страну коек интенсивной терапии? Сколько аппаратов искусственной вентиляции легких?
Если бахнет у нас - будет еще хуже, чем там.

Нам очень повезло с тем, что мы никому особо не нужны, сюда мало приезжает туристов и нет нелегальных мигрантов. Поэтому до сих пор не бахнуло. Это дает нам запас временни на подготовку. И, хоть у нас МОЗ полон *********, но даже там вроде опомнились и, судя по новостям, начали с кабмином принимать какие-то превентивные меры по контролю. Протоколы анализов, дезинфекция ОТ, ограничения на массовые мероприятия (правда хз как это будет контролироваться) и т.п.

Пока у нас не бахнуло. И чем более превентивные меры будут предприниматься, чем больше люди будут готовы и чем более заранее изменят поведение, запасутся и т.п. - тем легче это все пройдет для нас.

А для этого - да, нужно чтобы люди боялись.

Может и вообще пронесет. Да, мы, за счет задержки, можем выехать на «коллективной защите» соседних стран, вроде того как защищены антипрививочники в условиях коллективного иммунитета. Но надеяться на это не стоит.
Владимир Корнилов
 показать весь комментарий
 
Но Раду не закроют. Надо же землю отжать, это Святое для зеленой плесени.
 показать весь комментарий
 
 
Гламурному кисо будет негде шопиться, боже, какая трагедия)))
 показать весь комментарий
 
Сьогодні Кабмін спробує ввести карантин в усій країні. Швидше за все будуть припинені всі процеси в дитячих садах, школах і вишах, заборонені всі масові заходи - концерти, кінопокази, вистави, спортивні змагання, масові богослужіння.

Скоріше за все "під шумок" влада у цей час ухвалить закон про землю, скасує закон про українську мову і, ухвалить закон про особливий статус ордло на постійній основі.

Будь-які протести будуть заборонені через карантин. Цим і скористується команда Зеленського, щоб в повному обсязі проштовхнути вигідні їй рішення.
 показать весь комментарий
 
Чи розповсюджується заборона на засідання Верховної Ради? 450 депутатів - це масовий захід?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх