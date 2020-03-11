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 Евросоюз определил 4 главных направления борьбы с COVID-19

Лидеры ЕС сформулировали основные направления борьбы с коронавирусом и его последствиями. Из-за вспышки вируса обсуждение пришлось проводить по видеосвязи.

Об этом по итогам общения с главами государств и правительств ЕС заявил Президент Европейского Совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Европейского Совета.

Первое направление касается ограничения в распространении вируса. Лидеры ЕС отметили, что ограничения не должны иметь последствия для европейского общества в целом.

Второе направление противодействия вирусу — обеспечение стран-членов необходимым медицинским оборудованием. Еврокомиссия намерена закупить средства личной защиты — маски и респираторы.

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Третье направление, которое определили лидеры ЕС — разработка вакцин. Еврокомиссия уже мобилизовала с этой целью 140 млн евро и отобрала 17 ключевых проектов в этой сфере.

Наконец, четвертое направление — преодоление социально-экономических последствий, которые может повлечь за собой распространение вируса.

Результаты действий по 4 этим направлениям Европейский совет рассмотрит на саммите в Брюсселе 26-27 марта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180629
 
 
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Еврокомиссия намерена закупить средства личной защиты - маски и респираторыИсточник: https://censor.net.ua/n3180629

Забавно написано, нарочно и не скажешь
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***********. Надо было авиасообщение закрывать с Китаем наследующий день после информации о вирусе. И всех китаез, кто заехал в последний месяц - на карантин.
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