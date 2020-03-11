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 Лаборатория ЦОЗ исследует один образец на COVID-19, еще в 41 коронавирус не подтвердили

В лаборатории Центра общественного здоровья Украины один образец находится на проверке на новый коронавирус, еще 41 образец уже проверили, результат - негативный.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ в Facebook.

"По состоянию на 11 марта Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения о заболевании COVID-19, из которых 1 был подтвержден (3 марта). 1 образец находится на стадии исследования. 41 образец получил отрицательный результат", - сказано в сообщении.

Лаборатория ЦОЗ исследует один образец на COVID-19, еще в 41 коронавирус не подтвердили 01
Инфографика: ЦОЗ

Вместе с тем, в ЦОЗ напомнили, что обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и другими опасными заболеваниями. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.

В ЦОЗ также советуют гражданам избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра; не прикасаться к своему лицу, в том числе глазам, носу и рту; термически обрабатывать продукты; не есть сырое мясо, мясные субпродукты и яйца; в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Больше информации о средствах индивидуальной защиты для врачей: https://phc.org.ua/.../zasobi-individualnogo-zakhistu-dlya-me..

Больше о заболевания COVID-19: https://phc.org.ua/.../inshi.../koronavirusna-infekciya-covid-19 

Ответы на часто задаваемые вопросы о болезни: http://covid19.com.ua/..

Ответы на часто задаваемые вопросы о тест-системе: https://www.facebook.com/.../a.35378278474.../1722424364548951/..

Лаборатория ЦОЗ исследует один образец на COVID-19, еще в 41 коронавирус не подтвердили 02

Источник: https://censor.net.ua/n3180628
 
 
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Можно бы молитвой уничтожить вирус, ну тупые, зачем тянуть когда есть решение то?
Ах да, это "проверкаверы" Лаборатория ЦОЗ исследует один образец на COVID-19, еще в 41 коронавирус не подтвердили - Цензор.НЕТ 312
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Идите уже в жопу со своим вирусом Все мозги засрали Сегодня цензор минимум раз пять выкинет новостной понос про коронавирус Ни одного умершего в Украине нет Зато от обычного гриппа человек 20ть за месяц умерло и всем похер Туберкулёзные больницы закрывают и всем похер
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