 Лаборатория ЦОЗ исследует один образец на COVID-19, еще в 41 коронавирус не подтвердили

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ в Facebook.

"По состоянию на 11 марта Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения о заболевании COVID-19, из которых 1 был подтвержден (3 марта). 1 образец находится на стадии исследования. 41 образец получил отрицательный результат", - сказано в сообщении.



Инфографика: ЦОЗ

Вместе с тем, в ЦОЗ напомнили, что обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и другими опасными заболеваниями. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.

В ЦОЗ также советуют гражданам избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра; не прикасаться к своему лицу, в том числе глазам, носу и рту; термически обрабатывать продукты; не есть сырое мясо, мясные субпродукты и яйца; в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Больше информации о средствах индивидуальной защиты для врачей: https://phc.org.ua/.../zasobi-individualnogo-zakhistu-dlya-me...

Больше о заболевания COVID-19: https://phc.org.ua/.../inshi.../koronavirusna-infekciya-covid-19

Ответы на часто задаваемые вопросы о болезни: http://covid19.com.ua/...

Ответы на часто задаваемые вопросы о тест-системе: https://www.facebook.com/.../a.35378278474.../1722424364548951/...