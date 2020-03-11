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 В Молдове зарегистрировано три случая заражения коронавирусом, еще 22 человека госпитализированы с подозрением

В Молдове зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. Еще 22 человека находятся под наблюдением в больницах.

Об этом сообщила на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В клинической инфекционной больнице имени Тома Чорбэ госпитализировано 14 человек с подозрением на коронавирус, а в Муниципальной детской клинической инфекционной больнице - шесть детей и две мамы. Все они приехали из-за границы, в основном - из Италии. Мы уже призывали людей воздержаться от заграничных поездок, но не все соблюдают ограничения. У нас есть случай, когда в разгар распространения вируса в Италии, мама с тремя детьми отправилась за покупками в Милан. Сейчас все они находятся среди тех, у которых есть подозрение на коронавирус", - сообщила министр.

По ее словам, результаты анализов граждан, которые находятся в больницах под наблюдением врачей, будут известны во второй половине дня.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180627
 
 
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Кто-то решил здорово погреть руки на биржах, играя на понижение. Ибо происходящее никак не тянет на пандемию. Корь ничем не лучше, она столь же тяжела, гораздо более заразна, и болеют ей каждый год огромное количество людей. Но подобной паники никто не создаёт; а тут прямо как прорвало; настоящая истерия.
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В Раде зарегистрирован законопроект о запрете кашлять.
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"Корь (лат. Morbilli) - острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году в мире от кори погибло около 110 тысяч человек, 92 тысячи из них - дети в возрасте до пяти лет[3].Корь остается одной из заметных причин детской смертности в развивающихся странах (1.3 % детской смертности на 2016 год)"
Это чем-то отличается от коронавируса по тяжести? Если нет, поче,у ВОЗ не бьётся в истерикепо поводу кори, а тут вдруг грозит мировым катаклизмом, и что "все непременно заразятся" ? В Молдове зарегистрировано три случая заражения коронавирусом, еще 22 человека госпитализированы с подозрением - Цензор.НЕТ 6185
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Measles affects about 20 million people a year,[3] primarily in the developing areas of Africa and Asia.[7] While often regarded as a childhood illness, it can affect people of any age.[14] It is one of the leading vaccine-preventable disease causes of death.[15][16] In 1980, 2.6 million people died of it,[7] and in 1990, 545,000 died; by 2014, global vaccination programs had reduced the number of deaths from measles to 73,000.[9][17] Despite these trends, rates of disease and deaths increased from 2017 to 2019 due to a decrease in immunization.[18][19][20] The risk of death among those infected is about 0.2%,[5] but may be up to 10% in people with malnutrition.[7] Most of those who die from the infection are less than five years old.[12] Measles is not known to occur in other animals.[12]

Корь поражает около 20 миллионов человек ежегодно, в основнм в развивающихся регионах Африки и Азии. Несмотря на то что она рассматривается как детское заболевание, заболеть может человек в любом возрасте. Это одно из основных заболеваний ведущих к смерти,из числа тех против которых существует вакцина. В 1980 году, от кори умерли 2,6 миллиона человек; в 1990 умерли 545000; к 2014 году глобальная программа вакцинации снизила количество смертей до 73000. Несмотря на эти тенденции, распространение инфекции в 2017-2019 гг. увеличилось,ввиду снижения иммунизации. Риск смерти среди инфицированных составляет 0,2%, но может возрасти до 10% из-за недостаточного питания. Большинство тех кто умирает от инфекции - дети в возрасте до 5 лет.
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Суммируем.
Несмотря на мировую программу вакцинации, в год от кори умирают более 70 тысяч человек.
Несмотра на вакцинацию, умирают 0,2% заболевших.

Смертность от коронавируса - против которого нет вакцины - около 2%. То есть по всем параметрам, корь намного опаснее, и распространяется гораздо активнее: один больной корью заражает, кстати, до 25 человек, где-то в десять раз больше чем один больной коронавирусом.

Никаких истерик ВОЗ по поводу кори не закатывает; а здесь их прямо как прорвало.
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