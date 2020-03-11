 В Молдове зарегистрировано три случая заражения коронавирусом, еще 22 человека госпитализированы с подозрением

Об этом сообщила на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В клинической инфекционной больнице имени Тома Чорбэ госпитализировано 14 человек с подозрением на коронавирус, а в Муниципальной детской клинической инфекционной больнице - шесть детей и две мамы. Все они приехали из-за границы, в основном - из Италии. Мы уже призывали людей воздержаться от заграничных поездок, но не все соблюдают ограничения. У нас есть случай, когда в разгар распространения вируса в Италии, мама с тремя детьми отправилась за покупками в Милан. Сейчас все они находятся среди тех, у которых есть подозрение на коронавирус", - сообщила министр.

По ее словам, результаты анализов граждан, которые находятся в больницах под наблюдением врачей, будут известны во второй половине дня.

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