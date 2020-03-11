 В Молдове зарегистрировано три случая заражения коронавирусом, еще 22 человека госпитализированы с подозрением

Об этом сообщила на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В клинической инфекционной больнице имени Тома Чорбэ госпитализировано 14 человек с подозрением на коронавирус, а в Муниципальной детской клинической инфекционной больнице - шесть детей и две мамы. Все они приехали из-за границы, в основном - из Италии. Мы уже призывали людей воздержаться от заграничных поездок, но не все соблюдают ограничения. У нас есть случай, когда в разгар распространения вируса в Италии, мама с тремя детьми отправилась за покупками в Милан. Сейчас все они находятся среди тех, у которых есть подозрение на коронавирус", - сообщила министр.
По ее словам, результаты анализов граждан, которые находятся в больницах под наблюдением врачей, будут известны во второй половине дня.
Это чем-то отличается от коронавируса по тяжести? Если нет, поче,у ВОЗ не бьётся в истерикепо поводу кори, а тут вдруг грозит мировым катаклизмом, и что "все непременно заразятся" ?
Корь поражает около 20 миллионов человек ежегодно, в основнм в развивающихся регионах Африки и Азии. Несмотря на то что она рассматривается как детское заболевание, заболеть может человек в любом возрасте. Это одно из основных заболеваний ведущих к смерти,из числа тех против которых существует вакцина. В 1980 году, от кори умерли 2,6 миллиона человек; в 1990 умерли 545000; к 2014 году глобальная программа вакцинации снизила количество смертей до 73000. Несмотря на эти тенденции, распространение инфекции в 2017-2019 гг. увеличилось,ввиду снижения иммунизации. Риск смерти среди инфицированных составляет 0,2%, но может возрасти до 10% из-за недостаточного питания. Большинство тех кто умирает от инфекции - дети в возрасте до 5 лет.
Несмотря на мировую программу вакцинации, в год от кори умирают более 70 тысяч человек.
Несмотра на вакцинацию, умирают 0,2% заболевших.
Смертность от коронавируса - против которого нет вакцины - около 2%. То есть по всем параметрам, корь намного опаснее, и распространяется гораздо активнее: один больной корью заражает, кстати, до 25 человек, где-то в десять раз больше чем один больной коронавирусом.
Никаких истерик ВОЗ по поводу кори не закатывает; а здесь их прямо как прорвало.