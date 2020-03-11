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 Политика Украины, Общество
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Все про:диктатура (121) Ефремов (1541) закон (2741) Стоян (111) преступления против Майдана (109)

 Апелляционный суд поддержал закрытие дела о "диктаторских законах"

5 марта 2020 Апелляционный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая оспаривала закрытие дела о так называемых "диктаторских законах", принятых 16 января 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на INSIDER.

Обвиняемыми по этому делу были бывшие депутаты Александр Ефремов, Сергей Гордиенко и Александр Стоян. 16 декабря прошлого года Печерский суд Киева закрыл дело, сославшись на закон о декриминализации преступлений времен Майдана.

Прокуратура подала апелляцию с просьбой вернуть дело в Печерский суд.

Адвокаты обвиняемых в свою очередь утверждали, что в этом деле нет пострадавших и ущерба, который своими действиями нанесли фигуранты. Один из обвиняемых Ефремов обратился к суду с вопросом: "А кто вообще сказал, что эти законы - диктаторские? Проводилась какая-то экспертиза, определялось, насколько они диктаторские? Я даю голову на отсечение, что в других европейских странах есть такие же нормы в законодательстве".

В итоге коллегия судей Апелляционного суда во главе с Оксаной Рудниченко отказала в удовлетворении ходатайства прокуратуры. Теперь это решение можно обжаловать только в Верховнному суде.

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Напомним, депутаты "Партии регионов" 16 января 2014 года проголосовали за ряд законов, которые ограничивали права митингующих на мирные протесты.

21 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту принятия "диктаторских законов" в начале 2014 года в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко. Экс-нардепы подозреваются в совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3180626
 
 
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Ріалі? Прям в Європі є закон про те, що не можна їхати колонами по 5 машин?
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Отсєчіть голову Єфрємову. Вона йому не потрібна.
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"Все по ЗЕльоному, маркиза,
И в остальном все тоже хорошо....." Апелляционный суд поддержал закрытие дела о "диктаторских законах" - Цензор.НЕТ 6232
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вже навіть не смішно.
Скоріше - показово, як за "жрать+ржать+срать" приходить жопа.
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кацапский реванш идет полным ходом. Вот уже мертвечук в открытую поехал в мАскву в госдуру получать инструкции по уничтожению Украины. Выздобулы, проклятые зеленожопые.
Интересно, вы , уроды, придете в чувство хотя бы в товарных вагонах, которые будут вас везти в сибирь на стройки вяликой рашки? Или будут кричать -товарищ сталин, ой зеленский, это чудовищная ошибка! По ходу нет, думать вам нечем. зеленая жижа в голове не может мыслить вообще.
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А ти чого гівномісе за діючого міністра в уряді януковича голосував? Ти ж особисто привів до влади баригу, того, хто створив партію регіонів. Чого ти верещав разом із іншими проплаченими януковичем та олігархами : "Юля - фарофка"? Тепер пожирай плоди своєї тупості
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Прости Господи!, але думаю Чечетов на тім світі вже не раз пожалкував про свій "невчасний політ". ((( І Віктарфьодарич вже мабуть мастить лижі до України.
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А що ви хотіли від клану продажних судей, які завжди обслуговують владу, яка за це дає їм можливість заробляти на незаконних рішеннях? Жодна реформа не має значення поки в країні не проведена судова реформа та існують продажні суди.
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