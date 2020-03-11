 Апелляционный суд поддержал закрытие дела о "диктаторских законах"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на INSIDER.
Обвиняемыми по этому делу были бывшие депутаты Александр Ефремов, Сергей Гордиенко и Александр Стоян. 16 декабря прошлого года Печерский суд Киева закрыл дело, сославшись на закон о декриминализации преступлений времен Майдана.
Прокуратура подала апелляцию с просьбой вернуть дело в Печерский суд.
Адвокаты обвиняемых в свою очередь утверждали, что в этом деле нет пострадавших и ущерба, который своими действиями нанесли фигуранты. Один из обвиняемых Ефремов обратился к суду с вопросом: "А кто вообще сказал, что эти законы - диктаторские? Проводилась какая-то экспертиза, определялось, насколько они диктаторские? Я даю голову на отсечение, что в других европейских странах есть такие же нормы в законодательстве".
В итоге коллегия судей Апелляционного суда во главе с Оксаной Рудниченко отказала в удовлетворении ходатайства прокуратуры. Теперь это решение можно обжаловать только в Верховнному суде.
Напомним, депутаты "Партии регионов" 16 января 2014 года проголосовали за ряд законов, которые ограничивали права митингующих на мирные протесты.
21 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту принятия "диктаторских законов" в начале 2014 года в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко. Экс-нардепы подозреваются в совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
И в остальном все тоже хорошо....."
Скоріше - показово, як за "жрать+ржать+срать" приходить жопа.
Интересно, вы , уроды, придете в чувство хотя бы в товарных вагонах, которые будут вас везти в сибирь на стройки вяликой рашки? Или будут кричать -товарищ сталин, ой зеленский, это чудовищная ошибка! По ходу нет, думать вам нечем. зеленая жижа в голове не может мыслить вообще.