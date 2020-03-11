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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4839) Минобороны (6352) Таран Андрей (7)

 Зеленский представил нового главу Минобороны Тарана: "Это и моя ответственность, и ответственность начальника Генштаба". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Минобороны Украины Андрея Тарана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Для меня важнее всего, и это моя ответственность, как относится именно армия к министру оборону. Мы понимаем, что министром обороны согласно стандартам НАТО должен быть гражданский человек. Но у нас идет война и для меня очень важно ,чтобы армия уважала министра обороны. Поэтому, это моя ответственность", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, он проводил много консультаций вместе с начальником Генштаба.

"Поэтому я хочу сказать, что новый министр обороны - это и моя ответственность, и ответственность начальника Генштаба", - подытожил президент.

Напомним, 4 марта Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила на должности ряд министров Кабинета министров Украины.

За назначение министром обороны Андрея Тарана проголосовали 258 народных депутатов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180625
 
 
 Топ комментарии
 
А "старый министр" это чья ответственность?
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Рябошапка, Гончарук, и иже с ними - тоже были твоя ответственность.
Безответственный ты "наш".
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Був під державною зрадою, при став міністром оборони.
Це така хуцпа?
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Безперечно. Підуть групою. Це більш важкий злочин. Відповідно і покарання важче.
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Этот министр был уволен из армии по подозрению в госизмене. Будет очень плохо, если Вова именно этим и занимается в последнее время. Это все может быть очень серьезно, если таких людей опять министрами делают. Янукович 2? Или Янукович Возвращается? Сиквел, так сказать.
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Якщо їхати у грязбку пробитою колією, то і приїде лише туди, куди прихілали ті що їхали перед тобою. Щоб приїхати в інше місце, потрібно з'їжджати з колії. Але для цього потрібен надійний потужний транспорт, який гребе всіма колесами. Обто потрібна патріотична потужна державна машина. Зєля від такої відмовився, вибравши "Москвіч-412"
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А "старый министр" это чья ответственность?
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А ето разве молодой министр? Спросите его что такое беспилотник. Уверен что он будет пускать наших бойцов в атаку шеренгой с примкнутыми штыками и с криком УРА за Сталина
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Главком зневажає військових і волонтерів, особливо жінок - це комплекс особистої неповноцінності, за який українці мають відхаркувати кров"ю.
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Рябошапка, Гончарук, и иже с ними - тоже были твоя ответственность.
Безответственный ты "наш".
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нєнєнє!
Усі оплескі та овації - бобучці, а от до лайна він жодного відношення не має
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Був під державною зрадою, при став міністром оборони.
Це така хуцпа?
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Нет, это враги Украины ведут себя как и полагается врагам Украины.
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так пора снимать 3 погибших и 9 раненых а он молчал как и зе и хомчак(((((((( может они пересрали или немые?????????
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Ответственность у тебя какая-то сильно обрезаная !!!
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"Поэтому я хочу сказать, что новый министр обороны - это и моя ответственность, и ответственность начальника Генштаба", - подытожил президент.

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Слова настоящего дол......а и болвана. Я в Ах....е.
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"То пострілюють "....Щоб йому всі сльози , горе , на сім поколінь відгукнулися...
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надо говорить не пасэ, а паче - главный посыл очередного дятла с вонючим шлейфом...
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Краще краватки рекламуй, "атветствений" ти наш....

Зеленский представил нового главу Минобороны Тарана: "Это и моя ответственность, и ответственность начальника Генштаба" - Цензор.НЕТ 9139
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Кандидатуру Тарана пролоббировал Ермак: министр обороны ему нужен для полного контроля над военно-политической ситуацией на Донбассе, - Бутусов/Что такое Ермак:Ближайший советник Зеленского Ермак работает на Кремль, Пионтковский.
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Новый министр обороны Андрей Таран уволил бывшего заместителя начальника штаба Военно-морских сил Украины по евроинтеграции капитана первого ранга Андрея Рыженко, которого его предшественник Андрей Загороднюк назначил своим помощником.

Кто будет назначен вместо него?
Или должность будет вообще упразднена за ненадобностью? Для зеленьіх.
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никого не будет. в нато мы уже не идем. интегрируемся с армией и рф и готовимся ехать в сирию
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Може це той майстер, що дерев"яні пістолети для Кварталу-95 майстрував? Зеленський представив нового главу Міноборони Тарана: "Це і моя відповідальність, і відповідальність начальника Генштабу" - Цензор.НЕТ 8925
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Та зараз все може бути , навіть й не здивувався б..
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сменило памперс, приняло дозу свежей дури и понеслась? а на передовую съездить? а в госпиталь? а к детям в школу в Марьинке? Слабо! еще как слабо! позорище, а не глава государства! может, ему не обрезание делали, а яйца отрезали?
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Какую с жабы можно ответственности ожидать? За последний год больше сотни убитых до тысячи раненных. Кто за ето ответил? Кто ответил за твои перемирия и мирные планы подписанные с ******? Ты просто ГНИДА которую нужно задавить!!!
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Це той Андрій Таран якого відсторонили але не посадили колись за державну зраду?
Вірним шляхом йдете.
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Твоя ответственность на самокате из Кабмина укатила.
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Харя серьёзная, махровым совком так и веет. Чую вместо беспилотников , на передовой появятся противотанковые ружья. И побольше дырявых шишиг, куда же без них.
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Этот навоюет Ему бы следить что бы кантики на кроватях ровные были
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Зеленый дурень так и не понял что НГШ и МО, - это две разные ветви. Вовочка, идиот, - это только ТВОЯ ответственность и никого больше!
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цей точно не надасть наказу стриляти по мишебратям
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А как ты ответишь? Зуб ты уже вроде давал...а толку? А сейчас чем...очком своим ответишь???
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Ответственность? Всегда можно сказать, что пошутил.
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А ну, а ну, а як ставиться армія до міністра оборони, який будучи учасником АТО не приймав участі в бойових діях? Я можу сказати як я ставлюсь - як до криси.
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У этого пердуна все друганы-сослуживцы в рашке. Он позвонит им и порешают за перемирие. Накатят вместе за дидов и конец войне.
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это российский совок будет вместо броников ватники раздавать?
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В 72 гу не дають *********** , вимагають привезти взамін відстрелені , а ще й палива нема ...(( Вчора в Золотому у них був жорсткий бій ((((
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