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 Политика Украины
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 Зеленский об обострении на Донбассе: Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские воины уполномочены давать ответ на провокации наемников РФ на Донбассе.

Об этом Зеленский заявил во время представления министра обороны Андрея Тарана, передает Цензор.НЕТ.

"Я не советую противнику думать, что наше желание мира, ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. Украинские воины уполномочены всегда давать адекватный, мощный ответ на действия агрессора. Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается. И это доказывает статистика потерь противника в марте", - заявил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое украинских воинов погибли, еще 9 были ранены и травмированы на Донбассе. За сутки - 17 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Напомним, вчера вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик ВСУ один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием. Кроме этого, в результате вчерашних вражеских обстрелов наших позиций еще один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму.

Источник: https://censor.net.ua/n3180622
 
 
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Эта конченая власть без крови не уйдет.
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За что удалили, что не так:
Больше 2-х взводов потерь только с начала марта! И?
Кстати, могло бы и раненных посетить, или хотя бы соболезнование погибшим выразить.
Постреливают, блин...
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тільки за березень загинуло більше десяти бійців і більше сорока покалічено, такого не було з 2015 - 2016 років, оце все "миротворчі" ініціативи Верховного головкомандувача і кому вони потрібні. Безмозгла кадрова політика Президента веде Україну в тупік, так як і призначення чергового Міністра оборони, який не користується авторитетеом в ЗСУ.
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Нарешті, я чую від Зелі шось адекватне. За кожного вбитого нашого солдата - мінімум 100 вбитих російських найманців і їх російських господарів!
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Нічого не попутав? Адекватне? Від ЗЕлі?! Ні, то вже звіздець...
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Не смеши его пейсы....Сто за одного. Бгггг Зеленський про загострення на Донбасі: Той, хто думає, що можна безкарно стріляти в українських солдатів, фатально помиляється - Цензор.НЕТ 1140
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Это сарказм? Тогда вопросов нет. Если нет, тогда вопросы есть. И главный из них: ты сам вменяем, ты адекватен?
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" В Днепр эвакуировали двумя военными вертолетами четверых раненых защитников в тяжелом состоянии. Сейчас эвакуированы еще трое с боевыми травмами (будут уточнения диагноза) со вчерашнего происшествия, направлены в военный госпиталь.. Вчера "Мечька" приняла двоих... очень-очень тяжелых. Молимся."

Зеленський про загострення на Донбасі: Той, хто думає, що можна безкарно стріляти в українських солдатів, фатально помиляється - Цензор.НЕТ 1755

...
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а ми їм помстимося бо пустим воду в крим...
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У бубы приступ бонапартизма. Чего не нагородишь находясь в невменяемом состоянии.
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От, от, ЗЕля! То, в першу чергу, відноситься до ТЕБЕ і твого КОДЛА!
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