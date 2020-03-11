 Путин навсегда: Госдума РФ приняла поправки к Конституции

За принятие проголосовало 383 депутата, 43 воздержались, ноль - против. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В обновленном тексте Конституции "обнуляются" предыдущие президентские сроки. Таким образом, лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность президента, сможет снова стать кандидатом в президенты.

Кроме того, исключено слово в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо.

Поправки также предусматривают, что экс-президент сможет получить пожизненный статус сенатора.

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Депутаты согласились с поправкой, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а "также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории РФ".

В Конституции благодаря поправке, внесенной президентом РФ, появится упоминание Бога. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - указывает в законе положение новой статьи 67.1 Основного закона.

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Там же говорится, что РФ "чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды", а умаление значения "подвига народа при защите Отечества" не допускается.

Государственным языком на всей территории РФ теперь является русский.

Теперь поправки к Конституции должен одобрить Совет Федерации. Ожидается, что это произойдет уже в среду, 11 марта.

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