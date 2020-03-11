 Путин навсегда: Госдума РФ приняла поправки к Конституции

За принятие проголосовало 383 депутата, 43 воздержались, ноль - против. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В обновленном тексте Конституции "обнуляются" предыдущие президентские сроки. Таким образом, лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность президента, сможет снова стать кандидатом в президенты.
Кроме того, исключено слово в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо.
Поправки также предусматривают, что экс-президент сможет получить пожизненный статус сенатора.
Читайте на Цензор.НЕТ: Россия посылает сигнал: террорист Путин может быть пожизненно на российском троне, и теперь всем придется с ним считаться, - Бутусов
Депутаты согласились с поправкой, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а "также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории РФ".
В Конституции благодаря поправке, внесенной президентом РФ, появится упоминание Бога. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - указывает в законе положение новой статьи 67.1 Основного закона.
Также на Цензор.НЕТ: Депутат Госдумы РФ Терешкова предложила обнулить президентские сроки. Единороссы "за", ждут Путина. ВИДЕО
Там же говорится, что РФ "чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды", а умаление значения "подвига народа при защите Отечества" не допускается.
Государственным языком на всей территории РФ теперь является русский.
Теперь поправки к Конституции должен одобрить Совет Федерации. Ожидается, что это произойдет уже в среду, 11 марта.
Смотрите также: Путин согласился на обнуление своих президентских сроков: Если поддержат россияне и Конституционный суд РФ. ВИДЕО (обновлено)
-В Рай пущу, но через Чистилище. Там тебя черти ****** столько раз, сколько ты был президентом-
Путин обрадовался: ради Рая шесть раз - не много.
Привели его к чертям, смотрит - там Терешкова. Спрашивает:
-А она зачем?-
Черти ему:
-А она будет счёт обнулять-
помирать "ихтамнетами" ещё лет двести, если рашка за то время сама не загнется..
Хоть бы бога не тревожили, коли на чорта молятся.
Получила от Хрущева х автоматический.
выступление аля брежнев
Для полного трэша
Быдло ликует. Над паРашей взошло второе солнце, плешивое.
какой мавзолей?
showпутен must go on
все как в золотой орде.
Вовік дуже популярний у росіян.
22 апреля будет фиктивное голосование с очередным 100% одобрением.
Только сотня активистов вчера на Мацкве осмелилась бузить.
Российское *****, оно коллективное.
Тогда, точняк навсегда!
🤣
...уйло, на царство
Господи, пошли на Землю ще одного Рональда Рейгана..., можна з іншим іменем...
А Россия сама выбрала свою судьбу. Там зреет грандиозный п***ц. Уже даже с Саудовской Аравией поссорились! Да и со всем арабским миром - с США, Европой (включая Беларусь) поссорились уже давно. Страшная судьба ждет Россию, кровавая, недаром референдум будет проходить в день 150-летия Ленина.