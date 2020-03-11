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Все про:Госдума (994) Конституция (2097) Путин (25470) Россия (75141)

 Путин навсегда: Госдума РФ приняла поправки к Конституции

Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении поправки к Конституции. Они предусматривают в том числе "обнуление" отсчета президентских сроков Путина и позволяют ему и в дальнейшем оставаться при власти.

За принятие проголосовало 383 депутата, 43 воздержались, ноль - против. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В обновленном тексте Конституции "обнуляются" предыдущие президентские сроки. Таким образом, лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность президента, сможет снова стать кандидатом в президенты.

Кроме того, исключено слово в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо.

Поправки также предусматривают, что экс-президент сможет получить пожизненный статус сенатора.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия посылает сигнал: террорист Путин может быть пожизненно на российском троне, и теперь всем придется с ним считаться, - Бутусов

Депутаты согласились с поправкой, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а "также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории РФ".

В Конституции благодаря поправке, внесенной президентом РФ, появится упоминание Бога. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - указывает в законе положение новой статьи 67.1 Основного закона.

Также на Цензор.НЕТ: Депутат Госдумы РФ Терешкова предложила обнулить президентские сроки. Единороссы "за", ждут Путина. ВИДЕО

Там же говорится, что РФ "чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды", а умаление значения "подвига народа при защите Отечества" не допускается.

Государственным языком на всей территории РФ теперь является русский.

Теперь поправки к Конституции должен одобрить Совет Федерации. Ожидается, что это произойдет уже в среду, 11 марта.

Смотрите также: Путин согласился на обнуление своих президентских сроков: Если поддержат россияне и Конституционный суд РФ. ВИДЕО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3180619
 
 
 Топ комментарии
 
Умер Путин. Бог ему:
-В Рай пущу, но через Чистилище. Там тебя черти выебут столько раз, сколько ты был президентом-
Путин обрадовался: ради Рая шесть раз - не много.
Привели его к чертям, смотрит - там Терешкова. Спрашивает:
-А она зачем?-
Черти ему:
-А она будет счёт обнулять-
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Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали
Быдло ликует. Над паРашей взошло второе солнце, плешивое.
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Да какая разница!!! Нація бидла і рабів ніколи не вибере собі цивілізованого президента, який правив би по законам Божим і притримувався принципів міжнародного права.
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Умер Путин. Бог ему:
-В Рай пущу, но через Чистилище. Там тебя черти ****** столько раз, сколько ты был президентом-
Путин обрадовался: ради Рая шесть раз - не много.
Привели его к чертям, смотрит - там Терешкова. Спрашивает:
-А она зачем?-
Черти ему:
-А она будет счёт обнулять-
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неологизм" правильней в названии "***".......Дума того- чем думать нечем...
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на честь цієї події пропоную офіційно змінити назву ********* на *********
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Похоже ходить им парадами, жрать с лопат, лепить петухов из дерьма, боярышничать,
помирать "ихтамнетами" ещё лет двести, если рашка за то время сама не загнется..
Хоть бы бога не тревожили, коли на чорта молятся.
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А мне еще в детстве в школе рассказывали какая терешкова молодец-"хероиня".. вот такие они "херои" суки кацапские
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Валентина Терешкова за полет космический
Получила от Хрущева х автоматический.
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Другая версия: "Валентине Терешковой за полет космический Фидель Кастро подарил Х автоматический")
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Да при чем здесь Терешкова, ну не она так кому другому поручили бы выдвинуть это предложение, главное в том что против не было не единого депутата.
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а при том, что все эти "херои" обычное гэ
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Дуже смішно, всіх хто міг бути проти просто не допустили до виборів. А взагалі то фуйло програв, згвалтувати конституцію він міг і раніше, але він хтів зробити Держраду, а йому клани не дозволили.
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терешкова старая маразматичка,слушала вчера её речь,если это можно назвать речью
выступление аля брежнев
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Для кацапов: вас трахали, трахают и будут трахать пока не станете гражданским обществом!
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не станут. в августе 1991 была надежда, но она очень быстро умерла.
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Ні , ім просто сподобається і вони вже не зможуть уявити собі життя без цього траха , без хріна в дупі
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Осталось переименовать ту бензоколонку в СССР и сменить гимн на боже царя храни.
Для полного трэша
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Ну и что изменилось, все равно в кресло бы села марионетка типа Медведева которая и пикнуть бы против не могла.
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Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали
Быдло ликует. Над паРашей взошло второе солнце, плешивое.
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***** тепер сцарь поки не винесуть вперед ногами. Кацапія радіє.
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еще дольше . пока двойники не закончатся Путин навсегда: Госдума РФ приняла поправки к Конституции - Цензор.НЕТ 2050
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Проект "Виктор Медведчук" выводится на 2-й этап кремлевской игры Вместе с коронацией Путина, гонцы ОПЗЖ 10 марта в Москве получили добро на дальнейшее развитие псевдо-межпарламентского диалога Ставки в игре повышаются
Путин навсегда: Госдума РФ приняла поправки к Конституции - Цензор.НЕТ 228
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а когда оно сдохнет, - примут поправки, что страной может править виртуальный кукин... навсегда!...
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А ему построят отдельный Мавзолей или положат в старый?
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это ж кащей бессмертный

какой мавзолей? Путин навсегда: Госдума РФ приняла поправки к Конституции - Цензор.НЕТ 9516
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Азия-с... Русским без царя - все равно, что брачная ночь без невесты
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это была бы лучшая помощь,если вы сдохли и помогли ***** сдохнуть
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особисто мене це дуже тішить, бо зло повертається до тих, хто його випустив у світ
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та шо им впервой?двинет кони этот стерх-закопают,обосрут и будут восхвалять новое солнышко Путин навсегда: Госдума РФ приняла поправки к Конституции - Цензор.НЕТ 3133.а у самих отмазка-"этонимы",это все он.
все как в золотой орде.
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У фейсбуці з одним кацапом вчора зіштовхнувся, так він впевнений після створення СОГ наступником ***** стане Зеленський.

Вовік дуже популярний у росіян.
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Тысячелетняя история России началась в 18 веке при Петре Первом.У них год за три?
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Кто бы сомневался ! На рашке сейчас власть банда убийц и воров,которым или у руля или на эшафот,тут даже не в ***** дело а вв всем его окружении ,только так они могут сохранить себе и своим семьям жизни,но один хрен всё это не гарантия от голодного бунта,надо нефть подержать с годик около 20 баксов и их всех вынесу нахрен со всеми поправками.
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Только в глубоко отсталом обществе боязнь смены лидера приводит популяцию в оцепенение по примеру племен Папуа новой гвинеи
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интересно, а как скоро они его к лику святых причислят? или когда объявят, что ***** выше Бога? Путин навсегда: Госдума РФ приняла поправки к Конституции - Цензор.НЕТ 9817
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этого и следовало ожидать - этого захочет и зЭля,- читай "наш" ОЛИГАРХАТ", ну как минимум 2-го "срока"
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У нас такой фуйни не будет никогда, этот ************ мальчуган может и не "отслужить" свою каденцию до конца, если продолжит политику капитуляции и предательства
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ха ха ха ... кацапам в очередной раз насрали на голову и сказали шо то варенье , жуйте на здоровье
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Ноль - против.
22 апреля будет фиктивное голосование с очередным 100% одобрением.
Только сотня активистов вчера на Мацкве осмелилась бузить.
Российское *****, оно коллективное.
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так , а что кто то сомнивался что будет путин пожизнеено как леня брежнев?
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Вовану нр.1 нада подвинуться в мавзолее??
Тогда, точняк навсегда!
🤣
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Говорят этот матросик до сих пор танцует вокруг безкозырки . куда мелочь кидают.
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Теперь ушлепок будет воевать где попало и когда попало, что б не вынесли
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Не будет Путин править , как царь . Протест в России зреет и молодежь обнулит старого чекиста с его кодлой гораздо ранее , чем Х-ло надеется. Имхо
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Сказати "ІМНО" легше всього... А вгадати, що буде - мабуть, що неможливо...
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Этот ещё не износился. Зачем его надо непременно поменять?
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Война неотвратима...россияния готова и отмобилизована. А как насчет местных любителей ********* цирка?
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Так рабсеянам и надо, сказано стабильность, значит стабильность, и никаких тебе выборов!))))
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что и требовалось доказать. мосовитская быдлобиомасса не может без царей, которые ее всю дорогу держат в нищете и пускают в расход миллионами в качестве пушечного мяса в бесконечных войнах. такова холуйская природа мокшанских терпилоидов
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От як зробити касапстан парією всього людства?

Господи, пошли на Землю ще одного Рональда Рейгана..., можна з іншим іменем...
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А что на ********* есть конституция? Путін назавжди: Держдума РФ ухвалила поправки до Конституції - Цензор.НЕТ 1631 Там у кого власть тот и прав. А кто не прав тот агент госдепа и майданутый
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Ну если обнулили все на *********, то теперь можно и историю Рашки начинать с сегодняшнего дня. А дед ***** может себя записать в историю как создатель Рашки
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Для тих хто розуміє, скажу так - це дуже, дуже добре!!!! А для козломордих це дуже, дуже погано!!! А що погано їм, те добре нам. А якщо ви надієтеся, що як путін піде, то у відносинах України з ордою, щось зміниться на краще, не вірте і не надійтеся! Там така система держави, яка не те що інші держави руйнує і підгрібає під себе, а навіть своїх громадян вважає за гімно і знищує та грабує їх. То ж це можна назвати перемогою, бо чим довше він їх буде втоптувати в болото, тим страшніший буде у них кінець. А нам потрібно боротися з своїми внутрішніми ворогами -ворами, корупціонерами, зрадниками.
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Я в такие моменты еще больше горжусь Украиной. Х*** с два у нас такое бы могло случиться, мы б на вилы посадили любого, кто захотел стать узурпатором.
А Россия сама выбрала свою судьбу. Там зреет грандиозный п***ц. Уже даже с Саудовской Аравией поссорились! Да и со всем арабским миром - с США, Европой (включая Беларусь) поссорились уже давно. Страшная судьба ждет Россию, кровавая, недаром референдум будет проходить в день 150-летия Ленина.
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НЕ СЛЫШНО ВОЯ ЕВРОШЛЮХ ПО ПОВОДУ ЯЗЫКОВ НАЦМЕНШИНСТВ И АНАЛИЗА "ПОПРАВОК" В ВЕНЕЦИАНКЕ! ГДЕ ОБСЕ? ГДЕ ООН? ГДЕ ВСЕ? ПРОДАЖНЫЕ ЛИЦЕМЕРНЫЕ МРАЗИ!
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Румыны обнулили президентские сроки Чаушеску... ранее
Путін назавжди: Держдума РФ ухвалила поправки до Конституції - Цензор.НЕТ 580
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А недавно этот цирк с Беларусь- объединят, аннексируют, поглотят.... Но к чёрту что-то усложнять- просто обнулим и ок
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