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 Начато уголовное производство по факту незаконных обысков у крымских татар в оккупированном Бахчисарае, - прокуратура АРК

Прокуратура АР Крым совместно с ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе начала уголовное производство по факту незаконных обысков в домах крымских татар в оккупированном Бахчисарае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

"Сегодня, 11 марта 2020 года, прокуратура АР Крым совместно с ГУНП в АР Крым и г. Севастополе начала уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища при проведении незаконных обысков в домовладениях граждан Украины в г. Бахчисарай на временно оккупированной территории полуострова Крым по ч. 2 ст. 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилища)", - говорится в сообщении.

"Незаконные обыски на временно оккупированной территории имеют широкомасштабный и систематический характер и не имеют ничего общего с правоохранительной деятельностью, поскольку, направлены исключительно на запугивание населения и преследование лиц", - отметил Игорь Поночовный, прокурор АР Крым.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ РФ проводит серию обысков в домах крымских татар в оккупированном Бахчисарае.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180618
 
 
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