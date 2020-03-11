 Восстановленный после люстрации прокурор Киева Юлдашев пройдет аттестацию, - Чумак

Об этом заявил и.о. генерального прокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Юлдашев идет на аттестацию. Аттестационная комиссия даст полную оценку Юлдашеву", - рассказал Чумак.
Также Чумак подчеркнул, что Юлдашев - не первый, а уже шестой прокурор, который восстановился в прокуратуре после люстрации.
В 2015-м Генеральная прокуратура уволила прокурора Киева Сергея Юлдашева в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (о люстрации).
Как известно, Юлдашев работал одним из руководителей прокуроры Луганской области во времена Януковича. В марте 2015 года Генпрокуратура открыла уголовное дело против Юлдашева по обвинению во взяточничестве. Юлдашев тогда назвал уголовное производство против него личной местью замгенпрокурора Баганца.
В феврале 2020 года Юлдашева восстановили в должности с выплатой компенсации. В марте Юлдашев приступил к работе.
оце зерехворми так рехворми!
Ну що, ще не раванш, нє? Божа роса?
https://ukranews.com/ua/news/688831-okruzhnyj-sud-vidnovyv-lyustrovanogo-radnyka-glavy-sbu?fbclid=*************************************************************