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 Политика Украины
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 Восстановленный после люстрации прокурор Киева Юлдашев пройдет аттестацию, - Чумак

Восстановленный судом после люстрации в должности прокурора Киева Сергей Юлдашев должен пройти аттестацию.

Об этом заявил и.о. генерального прокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Юлдашев идет на аттестацию. Аттестационная комиссия даст полную оценку Юлдашеву", - рассказал Чумак.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Люстрированный в 2015 году прокурор Киева Юлдашев приступил к работе, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Также Чумак подчеркнул, что Юлдашев - не первый, а уже шестой прокурор, который восстановился в прокуратуре после люстрации.

В 2015-м Генеральная прокуратура уволила прокурора Киева Сергея Юлдашева в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Как известно, Юлдашев работал одним из руководителей прокуроры Луганской области во времена Януковича. В марте 2015 года Генпрокуратура открыла уголовное дело против Юлдашева по обвинению во взяточничестве. Юлдашев тогда назвал уголовное производство против него личной местью замгенпрокурора Баганца.

В феврале 2020 года Юлдашева восстановили в должности с выплатой компенсации. В марте Юлдашев приступил к работе.

Источник: https://censor.net.ua/n3180617
 
 
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Тобто вже порішав і точно пройде? Прикольно, а казали що корупцію подолано. Восстановленный после люстрации прокурор Киева Юлдашев пройдет аттестацию, - Чумак - Цензор.НЕТ 9562
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це так тішить, що януківска муйня повертається!
оце зерехворми так рехворми!
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Ну нормалды чо. Ватники будут в восторге.
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Оскільки призначені судом виплати Юлдашеву і зарплатня суддів, які їх пртю значили йдуть з державного б'юджету, пропоную выплати Юлдашеву проводити за рахунок зарплат цих суддів. Лише тоді з' явиться надія, що судді станут на бік закону і інтересів держави.
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а почему бы этому юлдашеву не поехать работать в Луганск? Его ведь с этого прикормленного места выгнали? А то он хитросделанный, быстренько перевелся из Луганска в Киев.
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ще раз доводить, що найкращий люстратор - це АК
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Генпрокуратура открыла уголовное дело против Юлдашева по обвинению во взяточничестве. / Юлдашев восстановлен в должности решением суда/ Зеленский подписал закон о судебной реформе-так вот она какая, судебная реформа кодлана Коломойского.
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Браво, Вовік!
Ну що, ще не раванш, нє? Божа роса?
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Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Службу безпеки України відновити на посаді люстровпного офіцера Володимира Верхогляда. СБУ повинна скасувати указ про його звільнення за законом "Про очищення влади". Також Служба безпеки повинна виплатити йому за час вимушеного прогулу (майже 5 років) близько 2,5 мільйонів гривень зарплати.

https://ukranews.com/ua/news/688831-okruzhnyj-sud-vidnovyv-lyustrovanogo-radnyka-glavy-sbu?fbclid=*************************************************************
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