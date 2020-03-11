 Власть, прикрываясь коронавирусом, может запретить массовые акции и принять антиукраинские законы, - нардеп от "ЕС" Княжицкий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.
"План власти следующий: воспользоваться мерами безопасности от распространения коронавируса, запретить массовые мероприятия, в это время принять спекулятивный, антиукраинский закон о земле, отменить закон об украинском языке и, возможно принять закон об особом статусе ОРДЛО на постоянной основе. И главное - нечем отрицать необходимость мер против распространения коронавируса", - говорится в сообщении.
По его словам, мы уже должны думать о современных формах борьбы для защиты демократии и государственности.
"Мы должны требовать от власти в таком случае переноса рассмотрения вопросов, которые являются резонансными в обществе. Потому что люди все равно выйдут. В масках. Балаклавы называются", - подчеркнул Княжицкий.
Зєбанду ця заборона не врятує.
Чего мы хотим? Выходить на массовые акции при угрозе эпидемии!
Кого мы будем обвинять когда заболеем? Власть!
Чего мы хотим? На референдуме получить зарплаты в Крыме как в Кремле!
Чего ещё мы хотим? За пять лет получить зарплаты как в Брюсселе!
Хоть кого из скверны приберет вирус - и то хорошо.
Закрой свое хайло, лапоть смоленский.
"пЕСы под пули выходили на Майдан" - ты это внесознанке писал?!
Не первый раз вижу от тебя - как вы на колчаковских фронтах в танках горели.
Это тупым ЗЕбилам непонятно.
Вот только, если бунт таки начнется, запреты вряд ли помогут.
https://censor.net.ua/news/3180131/14_marta_v_kieve_proyidet_marsh_patriotov_ko_dnyu_dobrovoltsa
Умиляет позиция ПЕС. Не запретят массовые акции - зрада. Не думают о здоровье нации. Запретят массовые акции - тоже зрада. Хотят под шумок протянуть законы. И главное прям таки и не знают бедные как воспрепятствовать такому беспределу лютой власти. Прям бедные- несчастные радетели за интересы народа. А что, разве блокирование трибуны Рады кто-то отменял? Сорвать работу парламента и не дать принять антиукраинские законы кто-то не дает? Или бла-бла-бла легче языком чесать? Кроме того ПЕС сам заинтересован в законе о продаже земли. По крайней мере их лидер. А хотят быть белыми и пушистыми. Я не я и хата не моя.
..ГОТУЙТЕСЯ Українці до ЖОРСТОКОЇ війни з цими сіоністами-УБЛЮДКАМИ... озброюватися ВСІМА легальними можливостями ..знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд Людський і Божий........ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду....поки пропонуємо МИРНО ..не вступляться .. тоді це ЇХ ВИбір...
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-ukraine-na-mestnyh-vyborah-planirujut-vvesti-e-365866/
Якщо 14-го вийдуть ветерани і їх підтримка на вулицях виявиться незначною - готуйтесь до приходу кацапів. Я вам кажу як ветеран. Передайте всім, хто сподівається відсидітись і чекає якогось особливого сигналу з космосу. Всі сигнали вже пройшли - рівень загрози червоний.