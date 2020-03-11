 Наемники РФ обстреляли школу в Марьинке: детей эвакуировали в бомбоубежище, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"Представители вооруженных формирований РФ, пренебрегая принятыми в цивилизованном мире нормами гуманитарного права, обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах населенного пункта Марьинка.
Как выяснили офицеры одной из групп гражданско-военного сотрудничества из состава Объединенных сил, в районе обстрела также находилась указанная школа. В смертельной опасности оказались ученики, которые остались на седьмой урок и дети младших классов, которые остались в группе продленного дня. Персонал учебного заведения оперативно эвакуировал юных жителей Донбасса в бомбоубежище этой же школы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по завершении обстрела работники Национальной полиции вывезли учеников и персонал школы из опасного района и развезли по домам.
"К счастью, погибших и раненых среди местных жителей и детей школы нет", - говорится в сообщении.
"Командование операции Объединенных сил уже не надеется на проявление любых человечных качеств со стороны оккупантов, однако подчеркивает, что Вооруженные Силы Украины будут открывать огонь по противнику в случае, если его действия будут нести угрозу жизни или здоровью мирных жителей", - добавили в штабе ОС.
Об этом было объявлено на заседании суда по делу о катастрофе "Боинга", который проходит в Нидерландах. Во вторник на суде выступили представители прокуратуры, передает радио "Свобода".
Свидетель, на которого ссылается сторона обвинения, засекречен под кодовым обозначением М58. Утверждается, что это бывший боец пророссийских вооруженных формирований, воюющих на востоке Украины под флагами ДНР. Он также утверждает, что экипаж "Бука" говорил "с русским акцентом". Вероятно, этим подчеркивается, что ЗРК обслуживали уроженцы РФ, а не Украины.
Скандальное заявление прозвучало в контексте будущего вступления Украины в НАТО. Сивохо, во-первых, считает, что для этого власть ничего не делает, а во-вторых, назвал войну на Донбассе гражданской.
"Ну, это же видно невооруженным взглядом, что ничего не происходит в этом направлении. Да, есть стремление, да, оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом, у нас, к сожалению, есть боевые действия", - сказал Сивохо.
не нагнетайте!
Ему еще объяснять лохам за поездку в Мацкву на 9 мая))))
Свежо питаніе но сереться з трудом.
Школа в Мар'їнці кожного разу потрапляє під рікошети, які долітають від будівель інтернату, що розташований на протилежному березі, на т.з. "плацдармі". Опорні пункти сєпарів знаходяться на териконі, та в районі конезаводу, от вони звідти й "пострелюють"..