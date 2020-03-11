 МИД создал штаб для защиты украинцев за рубежом из-за распространения коронавируса

Как сообщает пресс-служба МИД, штаб создан по инициативе и под председательством министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я создал в МИД оперативный штаб и страницы оперативного информирования. Во-первых, для того, чтобы наши граждане, где бы они ни находились, вовремя получали необходимую информацию и не полагались на недостоверные источники. Во-вторых, чтобы каждый гражданин Украины чувствовал, что находится под защитой украинского государства, которая окажет необходимую поддержку и помощь", - заявил министр.

В состав штаба также вошли государственный секретарь МИД, директор департамента консульской службы, директор департамента международных организаций, директора территориальных департаментов, пресс-секретарь МИД, другие ответственные лица министерства.

МИД также создало специальные страницы в соцсетях для предоставления актуальной информации о работе штаба и распространении Covid-19 в мире (Twitter, Facebook, Telegram).

По словам Кулебы, главная цель оперативного штаба - координация работы МИД с причастными органами власти в Украине и представительствами международных организаций по оказанию помощи гражданам Украины, которые находятся за границей на территориях, пораженных коронавирусом.

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