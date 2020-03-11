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 Общество, За рубежом
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 МИД создал штаб для защиты украинцев за рубежом из-за распространения коронавируса

Министерство иностранных дел создало оперативный штаб с целью защиты граждан Украины за рубежом и предоставления актуальной информации о распространении коронавируса в мире.

Как сообщает пресс-служба МИД, штаб создан по инициативе и под председательством министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я создал в МИД оперативный штаб и страницы оперативного информирования. Во-первых, для того, чтобы наши граждане, где бы они ни находились, вовремя получали необходимую информацию и не полагались на недостоверные источники. Во-вторых, чтобы каждый гражданин Украины чувствовал, что находится под защитой украинского государства, которая окажет необходимую поддержку и помощь", - заявил министр.

В состав штаба также вошли государственный секретарь МИД, директор департамента консульской службы, директор департамента международных организаций, директора территориальных департаментов, пресс-секретарь МИД, другие ответственные лица министерства.

МИД также создало специальные страницы в соцсетях для предоставления актуальной информации о работе штаба и распространении Covid-19 в мире (Twitter, Facebook, Telegram).

По словам Кулебы, главная цель оперативного штаба - координация работы МИД с причастными органами власти в Украине и представительствами международных организаций по оказанию помощи гражданам Украины, которые находятся за границей на территориях, пораженных коронавирусом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180609
 
 
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Это очень хорошо. Но, давайте также внутри страны проведем и подготовим нормальную базу.
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Не ну зашибісь, ****! Штаб по захисту українців від вірусу за кордоном!!!
Сподіваюсь на Мальдівах і в Омані теж захищатиме?
В Україні всіх вже й без штабу захистили. МИД создал штаб для защиты украинцев за рубежом из-за распространения коронавируса - Цензор.НЕТ 4487
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Сейчас на Пасху заробитчане попрут со всей Европы, и пох на тот вирус и меры предосторожности. Не говоря уже про тех, кто в разгар эпидемии хочет путешествовать по Европе и отдыхать зарубежом несмотря ни на что.
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з собою розберіться спочатку, а громадяни України якось будуть виживати підкоряючись правилам карантину в країнах проживання.
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А что там в штабе по поводу 1200 тестов на 6 миллионный Киев говорят?
Начальник штаба в курсе сего?
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Эти 1200 закупает мэрия и Кличко, до конца недели должно бьіть 5000.
От зеленьіх ZERO.
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Заявление по погибшим воинам ВСУ от рук рашистов и их наемников министерство хамелеона Кулебьі не желает делать.
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Наверно очепятка...должно быть-защиты от украинцев
за рубежом...
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Сегодня могут объявить общенациональный карантин
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